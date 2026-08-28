GTA VI muestra su gameplay: estas son todas las novedades que llegan a Vice City

Trece años después del lanzamiento de GTA V, Rockstar Games ha enseñado por fin una visión mucho más completa de Grand Theft Auto VI.

La presentación GTA VI: An Extended Look, estrenada primero en Netflix, reunió unos 26 minutos de gameplay, escenas narrativas y explicaciones sobre varias de las mecánicas que darán forma a la nueva Vice City.

El vídeo confirma que la compañía no se ha limitado a construir un mapa más grande y bonito. Jason y Lucia podrán alternar papeles durante las misiones, modificar su físico, relacionarse de manera diferente según las decisiones del jugador y desenvolverse en un mundo repleto de personajes más reactivos. Estas son las novedades más importantes que deja la presentación y también las preguntas que Rockstar todavía no ha respondido.

Una Vice City espectacular, aunque gameplay y cinemáticas no lucen igual

Lo primero que llama la atención es el nivel visual. Vice City combina rascacielos bañados por el sol, clubes nocturnos llenos de luces, barrios residenciales, carreteras costeras y grandes espacios naturales. La reinterpretación de Miami aparece mucho más viva, colorida y densa que cualquier ciudad anterior de la saga.

Rockstar asegura que todo el material procede del juego funcionando en una PlayStation 5. Eso no significa que todas las secuencias tengan exactamente el mismo aspecto: las escenas cinematográficas muestran una iluminación y una gradación de color más cuidadas, mientras que algunos fragmentos jugables parecen algo más planos y desaturados.

La diferencia no resulta extraña en un proyecto de esta escala, ya que las cinemáticas permiten controlar mejor la cámara y las condiciones de cada escena. Aun así, el contraste sirve para moderar las expectativas y recordar que la experiencia real debe juzgarse por el gameplay, no únicamente por los planos más cinematográficos del montaje.

También hay escenas particularmente oscuras, como el encuentro inicial en el sótano de una vivienda relacionada con el tráfico de drogas. La iluminación ambiental crea una atmósfera opresiva, pero llega a ocultar parte de los rasgos de algunos personajes, algo que habrá que valorar cuando el juego final permita ajustar el brillo y el rango dinámico.

Jason y Lucia podrán colaborar durante las misiones

GTA VI gira alrededor de Jason Duval y Lucia Caminos, una pareja de delincuentes con una dinámica inspirada en Bonnie y Clyde. El jugador podrá cambiar entre ambos personajes y decidir qué función desempeña cada uno en determinados momentos, ampliando el sistema de protagonistas múltiples estrenado en GTA V.

Una persecución mostrada por Rockstar resume bien la idea. Mientras uno de los protagonistas conduce el vehículo de huida, el otro puede encargarse de disparar contra los coches policiales. El jugador puede intercambiar el control para elegir si prefiere concentrarse en la conducción o en frenar a los perseguidores.

La relación entre Jason y Lucia no será simplemente un recurso narrativo fijo. Según la información publicada alrededor de la presentación, las acciones del jugador podrán modificar cómo evoluciona el vínculo entre ambos. Las decisiones tomadas durante la historia podrían influir en su confianza mutua y en el desenlace, aunque Rockstar todavía no ha explicado cuántas ramificaciones reales existirán.

El trabajo de interpretación también parece tener un peso considerable. Las conversaciones entre los protagonistas y los personajes secundarios suenan naturales en los fragmentos seleccionados, con silencios, tensión y humor integrados en las escenas. Habrá que jugar la campaña completa para saber si ese nivel se mantiene durante decenas de horas.

El cuerpo, la ropa y el aspecto de los protagonistas evolucionarán

La personalización irá más allá de cambiar una camiseta o visitar una peluquería. Comer demasiado o demasiado poco modificará el peso de Jason y Lucia, mientras que entrenar permitirá desarrollar su musculatura. Es una evolución de la mecánica que ya apareció en GTA: San Andreas y, de forma más limitada, en GTA V.

El vídeo enseña a los personajes comiendo y haciendo ejercicio mediante pequeñas actividades. La intención parece ser que el cuerpo responda a los hábitos del jugador, aportando otra capa de simulación. Todavía no se sabe si estos cambios afectarán a la resistencia, la velocidad o la fuerza, o si serán principalmente estéticos.

El vestuario también tendrá mucha más importancia. Rockstar habría trabajado con diseñadores de moda reales para construir un catálogo amplio de prendas y estilos con los que diferenciar a los dos protagonistas. La ropa podría desempeñar además un papel jugable al dificultar que la policía reconozca a los fugitivos después de determinados delitos.

Parte de estos elementos estará vinculada a la Ultimate Edition, que cuesta 99,99 € en Europa. La decisión ha generado críticas porque esta edición incluye vehículos, armas, ropa, tatuajes y acceso a tiendas especiales que no forman parte de la versión estándar.

Los peatones reaccionan mejor y la policía obliga a pensar

Los personajes no controlables parecen bastante más variados que las multitudes repetitivas de entregas anteriores. En las calles aparecen personas con ropa deportiva, usuarios de patinetes, bañistas, trabajadores y transeúntes ocupados en actividades diferentes. Rockstar quiere que los habitantes de Leonida parezcan individuos y no simples obstáculos colocados alrededor del jugador.

Según la información publicada sobre el desarrollo, un estudio de Rockstar en Los Ángeles estaría dedicado específicamente a trabajar en el comportamiento de los peatones. La presentación evita atropellos indiscriminados durante las persecuciones, posiblemente para enseñar cómo los NPC reaccionan y se apartan ante una situación peligrosa.

La conducción también da la impresión de haber ganado peso y precisión. El minimapa se parece más a una aplicación GPS moderna, mientras que los impactos en los neumáticos pueden provocar que los vehículos pierdan el control, vuelquen y choquen contra elementos del escenario. Las persecuciones parecen más físicas y menos dependientes de trayectorias prefijadas.

En interiores, una escena muestra a un personaje atravesando una pared mientras derriba a un policía. Ese momento sugiere escenarios parcialmente destructibles, pero no confirma un sistema generalizado de destrucción. GTA V podía permitir derribar una farola y detener por completo un vehículo contra un objeto aparentemente frágil, por lo que habrá que comprobar hasta dónde llega realmente la nueva física.

Leonida ofrecerá mucho más que calles y persecuciones

Vice City será solo una parte de un mapa que se extiende por el estado ficticio de Leonida, inspirado en Florida. El vídeo muestra pantanos, ríos, playas y aguas abiertas que podrán recorrerse en hidrodeslizador, kayak, moto acuática o mediante buceo. La variedad geográfica promete cambiar la forma de desplazarse y abordar las actividades.

El mundo también estará repleto de pasatiempos y situaciones imprevistas. Además de entrenar y comer, los protagonistas podrán participar en actividades deportivas, salir de fiesta, explorar zonas naturales y relacionarse con personajes que parecen seguir sus propias rutinas. Incluso hay una respuesta para una de las preguntas esenciales de cualquier videojuego moderno: sí, será posible acariciar al perro.

Las redes sociales ocuparán un espacio importante dentro de la sátira. En una de las escenas, Lucia secuestra por accidente a un creador que estaba emitiendo en directo y termina llevándoselo durante una persecución policial. Los teléfonos, mensajes y vídeos verticales aparecen constantemente como parte de la vida cotidiana de Leonida.

Rockstar tendrá que conseguir que esta parodia no envejezca demasiado rápido, ya que las tendencias digitales cambian mucho antes de lo que dura el desarrollo de un juego de esta magnitud. La mejor sátira de GTA no imita simplemente una plataforma concreta, sino los comportamientos humanos que existen detrás de ella.

La creatividad de los jugadores sigue siendo la gran incógnita

Rockstar conoce perfectamente la importancia de las comunidades de mods y roleplay. En 2023 compró Cfx.re, la organización vinculada a FiveM y RedM, y posteriormente impulsó un mercado oficial para compartir y vender creaciones. GTA Online también dispone de herramientas para diseñar misiones y modos personalizados.

Sin embargo, el Extended Look se concentra en la campaña para un jugador y no muestra ninguna herramienta específica de creación para GTA VI. Tampoco presenta el sucesor de GTA Online ni explica cuándo estará disponible el componente multijugador, que no acompañará al modo historia en el lanzamiento inicial.

La ausencia puede ser deliberada. Rockstar necesita explicar primero la historia de Jason y Lucia, las mecánicas básicas y el mundo de Leonida antes de revelar una plataforma online que probablemente tenga su propia campaña de comunicación. Sería extraño que la compañía hubiera invertido en Cfx.re sin pensar en la creatividad de la comunidad a largo plazo.

Por ahora, cualquier compatibilidad con mods, servidores de roleplay o contenidos comerciales creados por usuarios sigue siendo una posibilidad, no una función confirmada. El potencial es enorme, pero conviene esperar a que Rockstar detalle oficialmente su estrategia multijugador antes de dar por sentada una integración.

Precio, lanzamiento y una campaña marcada por las filtraciones

Grand Theft Auto VI se lanzará el 19 de noviembre de 2026 para PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Rockstar no ha anunciado todavía una versión para PC. La edición estándar cuesta 79,99 € en Europa, mientras que la Ultimate Edition sube hasta 99,99 €.

Las cajas disponibles inicialmente no incluyen un disco, sino un código de descarga, una decisión que ha generado malestar entre coleccionistas y usuarios preocupados por la conservación o la reventa. Ya contamos en Teknófilo cómo un comprador reservó 500 copias antes de descubrir que no contenían disco.

La presentación llegó después de una semana marcada por filtraciones de gameplay y detalles de la historia atribuidas al grupo Cyberleek. Rockstar calificó la situación de dolorosa para el equipo, pero el material no autorizado no ha reducido el interés por una producción que aspira a convertirse en el lanzamiento de entretenimiento más grande de la historia.

El nuevo vídeo confirma que GTA VI quiere combinar espectáculo, simulación, sátira y libertad a una escala enorme. La gran pregunta ya no es si el juego tendrá contenido suficiente, sino si todos sus sistemas funcionarán juntos con la consistencia que promete Rockstar. Hasta noviembre tendremos imágenes impresionantes; la respuesta definitiva solo llegará cuando podamos tomar el control de Jason y Lucia.