Google ya puede avisarte cuando bajen tus vuelos y mucho más desde el Modo IA

Planificar un viaje desde Google ya no consiste únicamente en buscar vuelos baratos y abrir varias pestañas con hoteles.

La compañía está ampliando el Modo IA de su buscador con funciones capaces de seguir precios, consultar tarifas con puntos y completar reservas hoteleras dentro de una misma conversación.

Las novedades acercan el buscador a la figura de un agente de viajes digital, aunque no todas llegan al mismo tiempo ni a los mismos países. El seguimiento de vuelos se extiende a más de 180 mercados, las consultas con puntos y millas tienen alcance global con programas compatibles concretos, y la reserva directa de hoteles comienza únicamente en Estados Unidos y en inglés.

El Modo IA quiere organizar un viaje de principio a fin

El Modo IA de Google ya podía comparar vuelos y alojamientos con información actualizada, reunir recomendaciones de distintas páginas y construir itinerarios personalizados. Ahora añade acciones que van más allá de ofrecer una respuesta, como vigilar una tarifa durante varios días o acompañar al usuario hasta el pago de una habitación.

La diferencia está en la continuidad de la conversación. En lugar de configurar filtros independientes para cada búsqueda, el viajero puede explicar con lenguaje natural su destino, fechas, presupuesto y preferencias. La IA utiliza ese contexto para refinar las propuestas sin obligarle a empezar de cero en cada paso.

Este cambio encaja con la evolución reciente del buscador hacia experiencias más conversacionales. El Modo IA y Search Live ya permiten interactuar con Google mediante voz y cámara en España, y las nuevas herramientas de viajes añaden tareas prácticas a esa interfaz.

Google no sustituye por completo a aerolíneas, hoteles y agencias. El buscador actúa como punto de descubrimiento y coordinación, pero muchos procesos siguen terminando en la página del proveedor correspondiente. La excepción más importante es el nuevo flujo hotelero con Google Pay, aunque incluso ahí el vendedor sigue siendo el hotel o la plataforma de reservas.

Las alertas de precios de Google Flights llegan a la conversación

La primera novedad integra en el Modo IA el conocido seguimiento de precios de Google Flights. El usuario puede describir el origen, destino y fechas del viaje, y el sistema consulta información reciente procedente de más de 300 aerolíneas y páginas especializadas para presentar las opciones que mejor encajan.

Si una propuesta resulta interesante, es posible construir el itinerario completo en la conversación y continuar la compra en la web de la aerolínea o en la plataforma de reservas elegida. Google muestra y organiza las alternativas, pero no se convierte en el vendedor del billete.

Quien prefiera esperar puede pedir directamente algo como «sigue estos precios de vuelos». Tras confirmar la solicitud, Google enviará un correo electrónico cuando detecte cambios en las tarifas para el destino y las fechas seleccionadas, facilitando que el viajero reaccione ante una bajada.

La integración evita abandonar la conversación para configurar manualmente una alerta en Google Flights. El seguimiento de precios dentro del Modo IA ya está disponible en más de 180 países y territorios, por lo que es la función de las tres anunciadas con una distribución internacional más amplia desde el comienzo.

Google muestra cuánto cuesta un viaje con puntos o millas

Comparar una tarifa en euros suele ser sencillo, pero hacerlo con puntos de hotel o millas aéreas puede convertirse en un pequeño laberinto. Cada programa utiliza reglas, disponibilidad y valores distintos. El Modo IA puede mostrar ahora el coste de vuelos y hoteles utilizando recompensas en lugar de dinero.

El usuario puede formular una petición muy concreta, como buscar vuelos directos de Atlanta a Miami para unas fechas determinadas utilizando millas de American Airlines. Google devuelve las alternativas compatibles y el número de millas necesario, basándose en los datos más recientes proporcionados por sus socios.

El mismo sistema funciona con alojamientos. Basta con indicar la ciudad, las fechas y el programa de fidelización que se desea utilizar. Cuando llega el momento de reservar, Google conduce al usuario a la página del socio para completar allí el canje de puntos o millas.

La consulta de recompensas se ofrece globalmente, pero eso no significa que todos los programas del mundo estén incluidos. El lanzamiento comienza con Alaska Airlines y Hawaiian Airlines, American Airlines, Choice Hotels International, Hilton y Wyndham Hotels & Resorts.

Más aerolíneas y hoteles se incorporarán en las próximas semanas

Google ya ha adelantado la siguiente ampliación de su catálogo de recompensas. En las próximas semanas está previsto añadir Accor, Flying Blue, Hyatt, LATAM Airlines y Lufthansa Group, una selección que mejora la utilidad del servicio para viajeros de Europa y Latinoamérica.

La calidad de las respuestas dependerá de que los socios proporcionen información reciente y completa. Las tarifas con puntos pueden variar, agotarse o cambiar según el nivel del cliente, por lo que siempre será recomendable comprobar las condiciones finales antes de confirmar el canje.

También conviene comparar el valor real obtenido. Una habitación puede parecer atractiva por costar pocos puntos, pero no necesariamente será la mejor opción si la tarifa en efectivo es baja o si exige tasas adicionales. La IA simplifica la búsqueda, aunque la decisión económica sigue correspondiendo al usuario.

La principal ventaja está en reunir programas diferentes bajo una interfaz común. En lugar de entrar por separado en varias aerolíneas y cadenas hoteleras, el viajero puede plantear su objetivo primero y estudiar después las posibilidades disponibles, reduciendo parte del trabajo manual asociado a las recompensas.

La reserva de hoteles puede completarse con Google Pay

La tercera función es la más ambiciosa: descubrir y reservar un hotel sin abandonar el flujo guiado por el Modo IA. El usuario explica el tipo de viaje y sus preferencias, y Google genera una lista visual de alojamientos con reseñas, precios y factores relevantes para compararlos.

Después de seleccionar uno, se puede pedir a la IA que ayude a completar la reserva. En las opciones de los socios integrados aparece el botón «Continuar en Google», desde el que es posible elegir el tipo de habitación, revisar las condiciones y comprobar la política de cancelación.

El pago se completa de forma segura mediante Google Pay tras unos pocos pasos. No obstante, Google aclara que el hotel o la agencia seguirá siendo el vendedor oficial de la operación. Esa empresa será quien cobre, emita la confirmación y atienda incidencias, modificaciones o cancelaciones.

Este detalle resulta importante porque la conversación puede dar la sensación de que Google controla toda la reserva. En realidad, el buscador construye una capa común sobre diferentes proveedores, mientras que las obligaciones comerciales y la atención al cliente permanecen en manos del socio elegido.

Disponibilidad y socios: qué funciona ya y dónde

La reserva hotelera comienza a desplegarse en Estados Unidos y únicamente en inglés. Llegará durante las próximas semanas con Booking.com, Choice Hotels International, Expedia, Hilton, Hotels.com, IHG Hotels & Resorts, Marriott International, Priceline, Trip.com y Wyndham Hotels & Resorts.

Google no ha comunicado todavía una fecha para llevar la reserva completa a España u otros mercados. Los usuarios españoles pueden beneficiarse antes del seguimiento de vuelos y de las consultas de recompensas compatibles, pero no deben esperar por ahora el mismo proceso de pago hotelero disponible en Estados Unidos.

Función Disponibilidad inicial Cómo termina la operación Seguimiento de precios de vuelos Más de 180 países y territorios Compra en la aerolínea o plataforma elegida Consulta de puntos y millas Global, solo con programas compatibles Canje en la web del socio Reserva de hoteles Estados Unidos y en inglés Pago con Google Pay; el socio es el vendedor

El despliegue también puede ser gradual incluso dentro de un país compatible, de modo que dos usuarios podrían no recibir la función al mismo tiempo. La configuración de idioma, la cuenta utilizada y la disponibilidad del Modo IA pueden influir en lo que aparece en cada dispositivo.

En conjunto, las tres novedades muestran hacia dónde se dirige Google Search: menos enlaces aislados y más tareas resueltas mediante conversaciones. El ahorro de tiempo puede ser considerable, pero seguirá siendo necesario revisar precios finales, tasas, cancelaciones y quién responderá si algo sale mal.