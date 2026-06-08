BOOX Go 6 (Gen II): nuevo eReader compacto con Android, stylus y pantalla de 300 ppp

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BOOX ha presentado el nuevo BOOX Go 6 (Gen II), la segunda generación de su lector electrónico compacto de 6 pulgadas. El dispositivo llega con un diseño renovado, compatibilidad con stylus, sistema Android abierto y un formato muy ligero pensado para quienes quieren leer, tomar notas y desconectar del móvil durante viajes, escapadas o trayectos diarios.

La propuesta es clara: un eReader pequeño, fácil de llevar y con menos distracciones que una tablet convencional. BOOX lo plantea como un compañero para el verano, pero también como una herramienta práctica para cualquier usuario que quiera leer libros, consultar documentos o apuntar ideas sin caer en el ruido constante de las notificaciones.

El BOOX Go 6 (Gen II) ya está disponible para precompra en la tienda online de la marca con un precio de 199,99 euros.

Un diseño inspirado en las maletas de viaje

El nuevo BOOX Go 6 (Gen II) estrena una estética bastante diferente a la de su predecesor. La marca ha apostado por una carcasa trasera inspirada en las maletas de viaje de gama alta, con ranuras y curvas suaves que buscan aportar una sensación más resistente y aventurera.

No es solo un detalle visual. BOOX quiere que este lector se perciba como un dispositivo pensado para moverse: meterlo en una mochila, llevarlo en el bolsillo de una chaqueta o usarlo durante una espera en el aeropuerto, un trayecto en metro o una tarde en la playa.

El eReader estará disponible en cuatro colores: Plum, Stone, Shell y Custard. Son tonos que se alejan del negro o blanco tradicional de muchos lectores electrónicos y que refuerzan ese enfoque más personal y de estilo de vida.

Además, con un peso de solo 160 gramos y un grosor de 6,8 mm, el Go 6 (Gen II) apunta directamente a quienes priorizan la portabilidad. No pretende competir con los lectores de gran formato para documentos complejos, sino ofrecer una experiencia cómoda en un cuerpo muy compacto.

Una pantalla eInk de 6 pulgadas con 300 ppp

Como buen lector electrónico, uno de los elementos más importantes está en la pantalla. El BOOX Go 6 (Gen II) incorpora un panel de tinta electrónica monocromo de 6 pulgadas con una densidad de 300 ppp, una cifra que debería ofrecer textos nítidos y muy cercanos a la sensación del papel impreso.

La tecnología eInk tiene una ventaja clara frente a las pantallas LCD u OLED de móviles y tablets: resulta mucho más cómoda para leer durante periodos largos y se ve especialmente bien bajo luz solar directa. Esto convierte al dispositivo en una opción interesante para leer al aire libre, algo especialmente útil en verano.

La superficie plana y limpia del panel también busca reforzar esa sensación de lectura sin distracciones. BOOX destaca que el dispositivo permite leer sin reflejos incluso bajo el sol, mientras que la luz frontal ajustable facilita el uso por la noche o en interiores con poca iluminación.

Esa iluminación puede regularse con tonos cálidos y fríos, de forma que el usuario puede adaptar la lectura al momento del día. Una luz más fría puede resultar cómoda durante el día, mientras que una tonalidad más cálida suele ser más agradable antes de dormir.

Compatible con stylus para subrayar, anotar y dibujar ideas

Una de las novedades más llamativas de esta generación es la compatibilidad con el stylus BOOX InkSense Plus. Según la marca, es la primera vez que esta experiencia de escritura llega a su formato compacto de 6 pulgadas.

Esto abre la puerta a usos que van más allá de la simple lectura. El usuario podrá subrayar citas, escribir anotaciones manuscritas sobre páginas o documentos y capturar ideas rápidas cuando no tenga a mano una libreta.

Es una función especialmente interesante para quienes leen ensayos, manuales, documentos de trabajo o libros que invitan a tomar notas. También puede resultar útil para estudiantes, profesionales o cualquier persona que quiera combinar lectura y escritura en un dispositivo pequeño.

Evidentemente, una pantalla de 6 pulgadas no ofrece el mismo espacio que un cuaderno digital de mayor tamaño, pero ese no parece ser el objetivo de este modelo. El BOOX Go 6 (Gen II) busca ser un bloc de notas de bolsillo, siempre disponible para apuntes breves, marcas rápidas o ideas espontáneas.

Android 11 y acceso a Google Play Store

Uno de los rasgos diferenciales de BOOX frente a otros fabricantes de lectores electrónicos es su apuesta por Android. El Go 6 (Gen II) funciona con Android 11 y el sistema personalizado de la marca, lo que permite una experiencia más abierta que la de muchos eReaders tradicionales.

El dispositivo incluye Google Play Store, por lo que los usuarios pueden instalar aplicaciones de lectura, audio y entretenimiento. Esto lo hace mucho más versátil que un lector limitado a una sola tienda de libros.

Por ejemplo, se pueden usar distintas apps de lectura, servicios de audiolibros, herramientas de productividad o plataformas compatibles con tinta electrónica. Eso sí, conviene recordar que la experiencia dependerá de lo bien que cada aplicación se adapte a una pantalla eInk monocromo, ya que no todas están diseñadas para este tipo de paneles.

BOOX también incluye su aplicación NeoReader, que permite personalizar la lectura con ajustes de temas, tipografías, márgenes y modo claro u oscuro. Para quienes suelen ajustar cada detalle de la experiencia de lectura, estas opciones pueden marcar la diferencia.

Procesador de ocho núcleos, 32 GB de almacenamiento y Bluetooth

En el apartado técnico, el BOOX Go 6 (Gen II) incorpora un procesador Qualcomm de ocho núcleos, acompañado por 2 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento interno.

No estamos ante una tablet pensada para ejecutar aplicaciones exigentes, pero estas especificaciones deberían ser suficientes para moverse con soltura por libros, documentos, notas y aplicaciones de lectura. La clave estará en la optimización del sistema y en cómo gestione BOOX la respuesta de la pantalla eInk.

El dispositivo también incluye conectividad WiFi y Bluetooth 5.0, lo que permite descargar contenidos, sincronizar aplicaciones y conectar accesorios inalámbricos. Además, cuenta con micrófonos integrados, un añadido interesante que podría utilizarse para funciones de grabación o entrada de voz, dependiendo de las herramientas disponibles en el sistema.

La batería es de 1.500 mAh. BOOX asegura que ofrece varios días de uso con una sola carga, algo habitual en dispositivos de tinta electrónica gracias a su bajo consumo, especialmente cuando se usan principalmente para leer.

Un lector pensado para reducir el ruido digital

El mensaje de BOOX con este dispositivo es bastante claro: el Go 6 (Gen II) no quiere ser una tablet más, sino una alternativa para leer y escribir con menos distracciones.

En una época en la que el móvil concentra mensajes, redes sociales, correo, vídeos y notificaciones constantes, un lector de tinta electrónica puede servir como espacio de concentración. Permite leer libros, revisar documentos o tomar notas sin la tentación permanente de cambiar de aplicación cada pocos minutos.

Ese enfoque encaja especialmente bien con el tamaño del dispositivo. Al ser pequeño y ligero, resulta fácil llevarlo encima y aprovechar momentos muertos del día: una espera, un viaje en tren, una pausa en una cafetería o una escapada de fin de semana.

BOOX lo presenta como parte de su serie Go, una familia orientada a usuarios inquietos, viajeros y lectores que quieren un dispositivo práctico, portátil y preparado para acompañarles en diferentes escenarios.

Precio y disponibilidad del BOOX Go 6 (Gen II)

El BOOX Go 6 (Gen II) ya se puede reservar en la tienda online de BOOX por 199,99 euros. La marca también ha anunciado accesorios compatibles, incluido el stylus InkSense Plus.

Por ese precio, la propuesta se sitúa en una zona interesante del mercado: es más caro que muchos lectores electrónicos básicos, pero ofrece a cambio Android abierto, Google Play Store, compatibilidad con stylus, pantalla de 300 ppp y un diseño más cuidado.

Habrá que ver cómo se comporta en el uso diario, especialmente en aspectos como la fluidez del sistema, la precisión del lápiz, la autonomía real y la compatibilidad de las aplicaciones de terceros con una pantalla eInk de 6 pulgadas.

Aun así, sobre el papel, el BOOX Go 6 (Gen II) parece una opción atractiva para quienes buscan un lector compacto que no se limite a mostrar libros, sino que también permita anotar, personalizar la experiencia y acceder a un ecosistema de aplicaciones más amplio.

Especificaciones del BOOX Go 6 (Gen II)

Pantalla 6 pulgadas Tecnología Tinta electrónica eInk monocromo Resolución 300 ppp Iluminación Luz frontal ajustable cálida y fría Procesador Qualcomm de ocho núcleos Memoria RAM 2 GB Almacenamiento 32 GB Batería 1.500 mAh Sistema operativo Android 11 con personalización de BOOX Tienda de apps Google Play Store integrada Conectividad WiFi y Bluetooth 5.0 Micrófonos Integrados Stylus Compatible con BOOX InkSense Plus Grosor 6,8 mm Peso 160 gramos Precio 199,99 euros