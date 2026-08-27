Pikachu visita Apple Park mientras Tim Cook prepara el relevo de John Ternus

La recta final de Tim Cook como consejero delegado de Apple está dejando imágenes bastante menos solemnes de lo que cabría esperar. A pocos días de entregar el puesto a John Ternus, el todavía CEO de la compañía ha recibido en Apple Park al equipo de Pokémon y ha convertido a Pikachu en protagonista inesperado de la transición.

El encuentro estuvo centrado en los videojuegos, aunque Apple no ha explicado si existe un proyecto concreto detrás de la visita. El vídeo publicado por Cook muestra al popular Pokémon recorriendo el campus, bailando bajo el arcoíris de Apple Park y cogiendo una manzana del huerto, mientras Ternus empieza a ocupar públicamente el espacio que le corresponderá como nuevo máximo responsable de la empresa.

Pikachu visita Apple Park en plena transición de poder

Tim Cook resumió su agenda con bastante humor: presentar al equipo de Pokémon a John Ternus, hablar sobre videojuegos y pedir educadamente a Pikachu que no se metiera en el estanque. La publicación ofrece una mirada poco habitual al trabajo de transición que ambos ejecutivos llevan meses realizando antes del relevo oficial.

En el vídeo, Pikachu explora algunos de los rincones más reconocibles del campus de Cupertino. El personaje aparece bailando bajo el arcoíris situado en Apple Park y acercándose al huerto para coger una manzana, un guiño evidente al nombre y al logotipo de la compañía.

La escena es desenfadada, pero llega en un momento corporativo especialmente relevante. Cook dejará de ser CEO el 1 de septiembre de 2026 y John Ternus asumirá el puesto, tal como Apple confirmó oficialmente al anunciar el relevo entre Tim Cook y John Ternus.

Eso no significa que Cook vaya a desaparecer de la empresa. El ejecutivo pasará a ser presidente ejecutivo del consejo de administración de Apple, una posición desde la que seguirá vinculado a las grandes decisiones y a las relaciones institucionales, mientras Ternus se ocupa de la dirección cotidiana y de la estrategia de producto.

Today’s agenda at Apple Park: Introduce the @Pokemon team to John, talk gaming, and politely ask Pikachu to stay out of the pond. Two out of three were accomplished. pic.twitter.com/KzirV3VX8U — Tim Cook (@tim_cook) August 27, 2026

John Ternus comienza a ocupar el primer plano

La presencia de Ternus junto a Cook y el equipo de Pokémon puede parecer anecdótica, pero también ayuda a normalizar su nueva posición ante empleados, socios y seguidores de Apple. El futuro CEO no aparece esperando a que llegue el 1 de septiembre, sino participando ya en reuniones y contactos que afectan a áreas con potencial estratégico.

Ternus lleva en Apple desde 2001 y hasta ahora ha sido vicepresidente sénior de Ingeniería de Hardware. Durante su trayectoria ha estado relacionado con el desarrollo de productos como el iPhone, el iPad, el Mac y los AirPods, además de convertirse en una figura cada vez más habitual en las presentaciones de la compañía.

Su perfil técnico marca una diferencia interesante frente a Cook, cuya gran especialidad antes de suceder a Steve Jobs estaba en las operaciones y la cadena de suministro. Apple coloca ahora al frente a un ingeniero profundamente ligado al diseño y desarrollo de hardware, justo cuando la empresa explora nuevos formatos y afronta la presión de avanzar más deprisa en inteligencia artificial.

El nombramiento fue aprobado por unanimidad por el consejo de administración y forma parte de un proceso de sucesión preparado durante años. En los últimos meses, Cook ha acompañado a Ternus en reuniones y decisiones para facilitar el traspaso, de modo que la visita de Pokémon es solo la parte más simpática y visible de un trabajo mucho más amplio.

Apple no aclara qué buscaba el equipo de Pokémon

Por ahora, Apple se ha limitado a señalar que la reunión estuvo dedicada a hablar de videojuegos. No hay ningún anuncio oficial sobre un nuevo título, una colaboración exclusiva o un proyecto relacionado con Apple Arcade, por lo que sería precipitado convertir el encuentro en la confirmación de un lanzamiento.

La visita puede responder simplemente a la relación comercial que ya existe entre las dos compañías. Las plataformas de Apple cuentan con juegos tan conocidos como Pokémon GO, Pokémon Trading Card Game Pocket, Pokémon UNITE y Pokémon Champions, que conectan una de las franquicias de entretenimiento más valiosas del mundo con millones de usuarios de iPhone y iPad.

También existe margen para una colaboración más ambiciosa. Apple lleva años resaltando la potencia gráfica de sus chips, la compatibilidad del iPhone y el Mac con juegos de gran presupuesto y las posibilidades de sus dispositivos para experiencias de realidad aumentada, un terreno en el que Pokémon GO se convirtió en una referencia mundial.

La elección de Pikachu para acompañar una de las últimas apariciones de Cook como CEO garantiza además una enorme difusión sin necesidad de presentar ningún producto. Pokémon aporta cercanía y reconocimiento inmediato a una transición corporativa que, de otro modo, podría resultar fría para el público general.

Tim Cook y Pikachu ya se conocían

El encuentro de Apple Park no ha sido la primera vez que Tim Cook coincide con Pikachu. En septiembre de 2025, durante un viaje a Japón con motivo de la reapertura de la tienda Apple Ginza en Tokio, el ejecutivo ya tuvo ocasión de encontrarse con el personaje.

Aquella visita reforzó los vínculos de Apple con uno de sus mercados más importantes y con empresas japonesas de enorme influencia cultural. Pokémon encaja especialmente bien en esa estrategia porque combina videojuegos, animación, coleccionismo y productos físicos con una presencia global difícil de igualar.

Cook ha utilizado con frecuencia sus viajes y publicaciones en redes sociales para destacar el trabajo de desarrolladores, artistas y socios que utilizan las plataformas de Apple. En este caso, la diferencia está en que comparte el protagonismo con quien está a punto de sucederle, convirtiendo la reunión en otra pequeña etapa del relevo.

El tono del vídeo también transmite continuidad. No hay una ceremonia de despedida ni un cambio abrupto, sino dos ejecutivos recibiendo juntos a un socio y conversando sobre una categoría de producto. Apple busca que la llegada de Ternus se perciba como una evolución ordenada y no como una ruptura con la etapa anterior.

El gaming sigue siendo una asignatura importante para Apple

Apple dispone de una base de dispositivos gigantesca, procesadores muy potentes y una tienda que mueve enormes cantidades de dinero, pero su relación con los videojuegos sigue teniendo claroscuros. El iPhone es una de las plataformas de juego más extendidas del planeta, aunque la compañía todavía lucha por ganar credibilidad entre quienes buscan grandes títulos para consola o PC.

Apple Arcade ha permitido reunir juegos sin publicidad ni compras integradas bajo una suscripción, mientras que los chips de las familias A y M han facilitado la llegada de adaptaciones técnicamente exigentes. Sin embargo, la disponibilidad irregular de grandes lanzamientos y la fragmentación entre dispositivos continúan limitando el alcance de esa estrategia.

Pokémon representa justo el tipo de franquicia capaz de reducir esa distancia. Sus juegos funcionan con públicos muy diferentes, se adaptan bien al móvil y poseen componentes sociales, competitivos y de realidad aumentada que encajan con los servicios y el hardware de Apple. Una colaboración más estrecha tendría sentido, aunque el encuentro no basta para asegurar que vaya a producirse.

Ternus heredará el reto de convertir las capacidades técnicas de los dispositivos de Apple en una propuesta de gaming más coherente. La visita de Pikachu quizá no esconda ningún producto secreto, pero deja una imagen difícil de ignorar: el próximo CEO hablando de videojuegos con una de las marcas más poderosas del sector pocos días antes de asumir el mando.