Análisis del Echo Hub a fondo y opinión

¿No tienes tiempo de leer el análisis completo? Dirígete a la sección de Conclusiones para conocer lo que más y lo que menos me ha gustado del Echo Hub.

Amazon tiene un amplio catálogo de altavoces y pantallas inteligentes a la venta, pero Echo Hub es un dispositivo algo diferente a todos los demás.

El objetivo de Echo Hub es facilitar un acceso rápido a los controles de los dispositivos inteligentes de tu hogar (luces, interruptores, cámaras, termostatos, cerraduras, etc.) a través de su pantalla táctil. Está pensado para ser colocado sobre una pared, como un cuadro, o en una mesa con un soporte opcional de sobremesa (🛒34,99€).

Por supuesto, Echo Hub también integra el asistente virtual Alexa, con el que podemos interactuar gracias a los altavoces y micrófonos integrados.

He tenido oportunidad de utilizar el Echo Hub, a la venta por 🛒 199,99€, durante un par de semanas y, a continuación, os traigo mi análisis a fondo.

Diseño y construcción

Si observas el Echo Hub de frente, el dispositivo tiene la apariencia de una tablet de color blanco con marcos relativamente anchos rodeando la pantalla.

Con una diagonal de pantalla de 8″ y unas dimensiones de 202 × 137 × 15 mm, el Echo Hub resulta ideal para ser colgado sobre la pared, como si fuera un cuadro, siempre que tengas un enchufe cerca, ya que requiere alimentación constante. Amazon incluye soporte de pared, tacos, tornillos y una plantilla de instalación.

En la parte trasera, Amazon ha incluido unas guías que permiten organizar el cable de manera que recorra un camino y sobresalga la menor cantidad posible de cable. Esto es especialmente útil al colocar el Echo Hub sobre una pared, ya que vas a querer minimizar la cantidad de cable que queda a la vista.

Amazon ha incluido un conector USB Tipo-C en la parte de atrás para alimentar el dispositivo. Me alegra que, por fin, Amazon haya adoptado este estándar en lugar de otros conectores propietarios que encontramos en otros dispositivos Echo. Amazon incluye un adaptador de corriente (12,5 W) y un cable blanco de 1,8 metros.

Como alternativa, puedes colocarlo sobre una mesa si te haces con el soporte opcional de sobremesa por 34,99€. Esa es la opción que he elegido yo para colocarlo sobre una mesa en la entrada de mi casa.

El Echo Hub posee un sensor de luz ambiental. No solamente es capaz de adaptar el brillo de la pantalla a la iluminación ambiente, sino que, en la oscuridad, puede apagar su pantalla por completo para ahorrar energía.

Estando apagado, el Echo Hub detecta si te acercas gracias a un sensor de infrarrojos y enciende su pantalla automáticamente. En caso de que la pantalla ya estuviera encendida mostrando el reloj o la galería de fotografías, la pantalla cambia para mostrar el panel de control de dispositivos inteligentes del hogar.

En el lateral derecho, el Echo Hub cuenta con dos botones para controlar el volumen y un botón para desactivar electrónicamente los micrófonos.

Estando delante del Echo Hub, no es sencillo distinguir qué botón es cuál, por lo que me hubiera gustado que los dos botones de volumen estuvieran unificados en un único botón alargado para distinguirlo fácilmente.

A diferencia de otros dispositivos de Amazon, el Echo Hub no cuenta con una cámara integrada, por lo que no podemos realizar videollamadas ni vigilar remotamente la casa. En su lugar, el marco superior alberga el sensor de proximidad y luz ambiental. En el marco inferior encontramos tres micrófonos para captar bien la voz.

El Echo Hub está disponible únicamente en color blanco. Me gustaría que Amazon lanzase también este dispositivo en color negro, ya que, en algunos casos, puede integrarse mejor en el entorno.

Hardware y rendimiento

El Echo Hub cuenta con un procesador MediaTek MT8169A, un chip de gama de entrada para tablets Android. Cuenta con seis núcleos ARM Cortex-A55, que funcionan a una frecuencia de hasta 2 GHz. Además, integra una GPU ARM Mali-G52.

En el uso diario, el manejo de Echo Hub resulta fluido. De hecho, responde más rápido a las pulsaciones de la pantalla que otros dispositivos Echo que he probado. Esto tiene bastante sentido, ya que Echo Hub es un dispositivo pensado para ser manejado con el dedo, utilizando el panel de control de dispositivos, mientras que otros dispositivos Echo están más orientados a ser usados por voz.

El Echo Hub cuenta con WiFi de doble banda, y es compatible con redes 802.11a/b/g/n/ac así como con Bluetooth para reproducir música de un móvil.

También incorpora un hub Zigbee integrado que permite controlar dispositivos como bombillas o interruptores inteligentes que utilicen esta tecnología (por ejemplo, las Philips HUE) sin la necesidad de un hub Zigbee adicional (ni el puente Philips HUE).

Además, cuenta con un controlador Matter y está equipado con un router de borde de Thread (un nuevo protocolo de red inalámbrica que pueden usar los dispositivos Matter además de WiFi).

🏠 ¿Qué es Matter / Thread?

Matter es un estándar abierto de interconexión de dispositivos del hogar, cuyo objetivo es mejorar la interoperabilidad entre distintos fabricantes. Ha sido creado por Amazon, Apple, Google y la Zigbee Alliance (ahora Connectivity Standards Alliance).

Thread es un protocolo inalámbrico de red mallada que permite interconectar los dispositivos. Tiene como ventaja respecto a WiFi que su consumo de energía es menor, por lo que aumenta la autonomía de los dispositivos alimentados por batería.

Si tienes un dispositivo con conectividad Thread, como la cerradura Nuki Smart Lock 4, necesitas un dispositivo que haga de Thread Border Router — como el Echo Hub — para utilizar la conectividad Thread del dispositivo.

Pantalla

El Echo Hub cuenta con una pantalla LCD de 8” con resolución 1.280×800 píxeles, por lo que no es especialmente nítida en comparación con, por ejemplo, la pantalla de un móvil.

Ahora bien, el Echo Hub no es un dispositivo para usar a unos centímetros de los ojos mientras estás sentado en el sofá (como un tablet) sino que lo normal es que veas la pantalla a una cierta distancia. Esto hace que la resolución de la pantalla sea un asunto de menor importancia.

Los ángulos de visión son amplios y los colores no se distorsionan al observar la pantalla desde un ángulo, por lo que no tienes que preocuparte de estar colocado justo delante para ver bien la pantalla.

El Echo Hub detecta el nivel de luz ambiente en la habitación y ajusta el brillo de la pantalla automáticamente. En mi experiencia, hace un buen trabajo a la hora de ajustar el brillo pero siempre puedes acceder al control manual para controlarlo a tu gusto.

Aunque el nivel máximo de brillo no es muy elevado, no debemos olvidar que el Echo Hub es un dispositivo pensado para utilizarse en interiores.

Al ser un panel LCD, los negros no son tan profundos y, por tanto, el contraste no es tan elevado. Me encantaría ver un Echo con panel OLED, sobre todo en aquellos dispositivos orientados al dormitorio, ya que los paneles LCD no se apagan del todo cuando muestran la hora.

Reproducción de sonido

El Echo Hub cuenta con dos altavoces de gama completa, pero no cuenta con ningún elemento para potenciar los bajos. Los altavoces están en la parte superior, por lo que el sonido se emite hacia arriba.

El Echo Hub no puede competir con otros altavoces inteligentes que han sido diseñados para escuchar música, pero ofrece un sonido más que aceptable para interactuar con Alexa.

Como ocurre con otros dispositivos Echo, podemos reproducir música procedente de servicios de streaming como Amazon Music, Spotify, TuneIn, Deezer y Apple Music. Si no tienes cuenta en ninguno de estos servicios, también puedes enviar música desde tu smartphone usando Bluetooth.

Lamentablemente, los dispositivos Echo no son compatibles con AirPlay o Google Cast, por lo que la transmisión de música desde el móvil no es tan cómoda. Si tu dispositivo Echo tiene entrada de audio (no es el caso del Echo Hub), puedes hacerte con un adaptador de AirPlay para enviar música desde tu iPhone.

Una funcionalidad interesante de los Echo es que puedes escuchar la misma música en varias habitaciones de manera sincronizada gracias a la funcionalidad música multiestancia, así como emparejar dos Echo para reproducir la música en estéreo en una misma habitación.

A la hora de escuchar nuestra voz, el Echo Hub cuenta con tres micrófonos con tecnología de conformado de haz y cancelación de ruido. Este sistema permite escuchar tu voz sea cual sea la dirección desde la que le hablas, incluso si está reproduciendo música, ya que la cancela automáticamente.

Funcionalidades

La interfaz principal de Echo Hub es un panel de control que integra widgets y accesos directos para acceder a tus rutinas y dispositivos inteligente. Puedes organizar y configurar el panel de control para adaptarlo a tus necesidades.

El panel de control Hogar puede contener widgets de cualquier categoría, y puedes agregar cualquier widget varias veces, así como ordenarlos a tu gusto. Este concepto de widgets no es nuevo en los dispositivos Alexa, sino que debutó con el Echo Show 15, que también ofrece widgets en su pantalla de inicio.

Entre los widgets disponibles, encontramos:

Hogar digital: Grupos de hogar digital Cámaras de hogar digital Favoritos de hogar digital

Música y audio El mejor audio Música y audio ruido blanco Ruido marrón

Clima: Alexa Clima

Compras Lista de la compra

Comunicación Conexiones principales

Curiosidades y humor Monstruo aterrador

Juegos y curiosidades Juegos en Alexa

Productividad: Lista de tareas Notas

Salud y bienestar Arte relajante

Servicios Calendario y recordatorios

Social Fotos favoritas



Los widgets no solamente permite controlar los dispositivos, sino que nos muestran de un vistazo el estado en el que se encuentran. Existen tres widgets — Cámaras de Casa Inteligente, Grupos de Casa Inteligente y Favoritos de Casa Inteligente — que pueden ser configurados para un grupo o conjunto de dispositivos que desees.

Por ejemplo, puedes configurar el widget de Grupo de Casa Inteligente para que muestre el grupo Salón en el panel de control, configurar el de Cámaras de Casa Inteligente para que muestre un conjunto de cámaras o el Favoritos de Casa Inteligente para incluir los dispositivos favoritos de tu hogar (la elección de los favoritos se hace en la app Alexa)

Existen muchísimos dispositivos para el hogar que se integran con Alexa: termostatos, cámaras de seguridad, electrodomésticos, enchufes, interruptores, auriculares, televisores, cerraduras, bombillas, aspiradoras, sensores de movimiento, etc. Basta con activar la activar la skill del fabricante y conectar el dispositivo de hogar digital a través de la app Alexa.

Por ejemplo, en mi caso tengo una aspiradora inteligente Roborock (349€) a la que pido que limpie usando la voz, un termostato inteligente Tado (219€) al que puedo pedir que suba o baje la temperatura con la voz, o una cerradura Nuki (279€) que puedo abrir y cerrar con la voz.

Todavía encuentro más interesante el uso de interruptores inteligentes (19,99€) y enchufes inteligentes (24,99 €) en mi casa. Todos ellos son compatibles con Alexa o con la app Smart Life (que a su vez tiene una skill para Alexa). De esta forma, puedo encender y apagar las luces del techo de varias habitaciones y de la lámpara con un simple «Alexa, enciende (o apaga) la luz.» Ahora, con Echo Hub, puedo conocer su estado de un vistazo y modificarlo sobre la pantalla.



El widget de Cámaras de Casa Inteligente es especialmente interesante si tienes cámaras Ring, ya que permite ver una imagen reciente captada por la cámara en el propio widget. Para cámaras de otros fabricantes, es necesario pulsar sobre la cámara en sí para abrir la imagen en vivo.

En mi casa, no he tenido problemas con cámaras Netatmo, pero conseguir que se vea el streaming de cámaras Eufy ha sido una lotería.

También hay una vista que muestra el streaming de cuatro cámaras a la vez en pantalla, aunque no he encontrado la forma de personalizar qué cuatro cámaras se deben ver.

A la izquierda del panel de control, encontramos unos paneles que dan acceso a tus rutinas de Alexa y a tus Grupos de Casa inteligente. Puedes seleccionar el panel Rutinas para iniciar una o más rutinas de forma remota, o un Grupo de Casa inteligente, como por ejemplo, Salón, para administrar cualquier dispositivo del grupo Salón o todos ellos.

En la parte inferior del panel de control, encontramos algunos accesos directos a diferentes categorías de dispositivos, como Luces, Cerraduras, Climatización, Cámaras, Interruptores, Enchufes, etc. De un vistazo, podemos ver el estado de los dispositivos de cada categoría (por ejemplo, en el momento de escribir estas línesa, el botón «Interruptores» indica «Todo apagado» si están todos apagados, mientras que el botçon «Enchufes» indica «Activados: 3»).

También hay un acceso directo llamado Contenido activo que permite controlar la música que se está reproduciendo en cualquier Echo.

En mi casa, tengo cerca de 100 dispositivos inteligentes entre altavoces Alexa, interruptores, cámaras, luces, cerraduras, robots aspiradoras y mucho más. El uso de Echo Hub simplifica el manejo de todos estos dispositivos, ya que puedes ver su estado y controlarlos cómodamente a través de su pantalla.

Por supuesto, el Echo Hub integra el asistente virtual Alexa, con quien podemos contactar mediante voz con un simple «Alexa, <orden>».

Como cualquier asistente de voz, puedes preguntar a Alexa por las últimas noticias («¿cuáles son las noticias de hoy?»), la previsión meteorológica («¿qué tiempo va a hacer mañana?»), eventos deportivos («¿cuándo juega el Betis»?), conversión de moneda o unidades («¿cuántos euros son 25 dólares?»), tráfico («¿cuánto tardaré en llegar al trabajo?»), operaciones matemáticas («¿cuánto es 45 por 17?») o preguntas generales («¿por qué el cielo es azul? ¿cuántos años tiene Jeff Bezos? etc.»).

Alexa también puede ayudarte a la hora de poner un temporizador («pon un temporizador de 10 minutos»), una alarma («pon una alarma todos los días a las 8 de la mañana»), un recordatorio («recuérdame que salga a aplaudir a las ocho de la tarde») o añadir elementos a una lista («añade patatas a la lista de compra»).

Puedes gestionar las alarmas y los recordatorios en la app Alexa, así como crear listas personalizadas (compra, tareas pendientes, etc.) que están siempre accesibles desde el smartphone Android o iOS.

Como he comentado en el apartado anterior, es posible pedir a Alexa que reproduzca música de alguno de los servicios compatibles. Puedes pedirle que reproduzca una canción en concreto, música de un estilo o una lista de reproducción, por ejemplo. Asimismo, durante la reproducción, puedes controlar el volumen, parar la música o activar un orden aleatorio mediante la voz.

También es posible ver vídeo de algunos servicios de streaming compatibles: Amazon Prime Video, Atresplayer, RTVE Player, YouTube (vía web) y TikTok (vía web). No es compatible con Netflix, HBO, Disney+, SkyShowtime ni otros servicios.

Una funcionalidad muy útil de los Echo es la posibilidad de realizar llamadas y enviar mensajes de un Echo a otro, tanto dentro tu propio hogar como a altavoces de amigos y familiares. También puedes realizar una llamada «Drop In», que consiste en establecer una comunicación de voz entre dos dispositivos Echo sin que sea necesario que el segundo Echo «descuelgue» la llamada.

Otra funcionalidad de los dispositivos Alexa es que puedes enviar un anuncio para que suene por todos los altavoces y pantallas Echo que tengas en casa a la vez («Alexa, anuncia que la cena está lista») — esto puede ser útil para avisar, por ejemplo, que estás de camino a casa desde la app del móvil. Desde hace poco, es posible añadir ciertos sonidos al mensaje como campana para la cena, trompeta, beso, pedo, buenos días, ovación, trompeta, nada, etc.

Una funcionalidad interesante es crear una rutina cuyo disparador es la detección de un sonido por parte del Echo Hub: tos, bebé llorando, pitidos de electrodomésticos, perro ladrando, ronquidos o sonido de agua. En España, Amazon no ofrece el servicio Alexa Guard, lo que significa que sus micrófonos no pueden detectar el sonido de rotura de cristales o alarmas de incendio, y avisarte en caso de que esto ocurra.

Alexa ofrece la posibilidad de aumentar sus habilidades añadiendo skills que permiten interactuar con servicios de terceros. Por ejemplo, hay una skill de Tramo Horario que permite conocer en qué tramo estamos de la tarifa de la luz y cuánto cuesta en este momento, así como una skill de Teknófilo que te informa de las últimas noticias publicadas.

El Echo Hub puede reproducir fotografías de Amazon Photos como si fuera un marco de fotos digital, aunque no puede conectarse con Google Fotos (y menos aún con iCloud), que es donde la mayoría de la gente almacena sus fotografías tomadas con el móvil.

Precio

Los dispositivos Amazon Echo están a la venta en la web de Amazon a precios bastante competitivos y, en particular, el Echo Hub, a la venta por 🛒 199,99€.

Puedes complementar tu Echo Hub con los accesorios disponibles: marco por 29,99€, soporte de sobremesa por 34,99€, cable USB-A a USB-C por 12,99€ y adaptador de corriente oficial para Echo Hub por 23,99€.

Si andas detrás de un dispositivo Echo con pantalla, una opción interesante es el Echo Show 8 (2023) (🛒169,99€), que cuenta con un diseño industrial, una cámara centrada para mejorar las videollamadas, un sistema de captura de sonido mejorado y un procesador bastante rápido.

Si no necesitas una pantalla tan grande, una opción interesante es el Echo Show 5 (2023) (🛒 79,99€), que cuenta con una pantalla de 5.5″, cámara para videollamadas, altavoz integrado y soporte de Matter. Por el contrario, si quieres algo más grande, tienes el Echo Show 10 (🛒 269,00€) con pantalla giratoria y un conjunto de altavoces más potente.

Por último, si buscas lo mejor, el Echo Show 15 (🛒299,99 €), es la pantalla inteligente de Amazon más grande hasta la fecha con un enorme panel de 15,6″. Además, la compañía incluye una interfaz con widgets, soporte de Fire TV y ofrece sugerencias personalizadas gracias al reconocimiento facial.

Además de estos dispositivos, Amazon ofrece una buena selección de altavoces inteligentes sin pantalla.

Conclusiones

El Echo Hub es una nueva categoría de producto dentro del catálogo de pantallas inteligentes de Amazon, ya que cuenta con una interesante interfaz de widgets orientada al control de los dispositivos inteligentes de tu hogar.

Amazon ha ideado este dispositivo para que pueda ser colgado sobre una pared, como si fuera un cuadro, o apoyado sobre una mesa con un soporte opcional. El conector USB-C de alimentación está situado en la parte trasera y cuenta con un organizador para reducir la cantidad de cable que queda expuesta.

El Echo Hub cuenta con sensor de luz ambiental que apaga la pantalla si es de noche, y un sensor de proximidad que la enciende si detecta que te acercas. su pantalla de 8″ con resolución 1280 × 800 píxeles es suficientemente grande y nítida para manejar con comodidad todos los controles.

Su procesador MediaTek MT8169A hace que el uso de los controles sobre la pantalla sea fluido, aunque no es tan rápido como un móvil y, a veces, hay que esperar un poco a que carguen la pantalla.

Para facilitar la conectividad, el Echo Hub integra un controlador Zigbee y está preparado para el futuro gracias a que también incorpora un controlador Matter y soporte de router de borde Thread (un protocolo de red de malla que pueden usar los dispositivos Matter además de WiFi).

La interfaz principal de Echo Hub es un panel de control formado por widgets que agrupan dispositivos (luces, interruptores, cámaras, etc.) y permiten conocer, de un vistazo, su estado y actuar sobre ellos.

Amazon ofrece un catálogo bastante amplio de widgets, tanto de dispositivos del hogar como de otros ámbitos (comunicación, música, listas de tareas, etc.) y es posible personalizar el orden, así como incluir varios widgets del mismo tipo. Esto es útil, por ejemplo, para incluir widgets que permiten controlar un grupo de dispositivos en particular. Así, puedes añadir, por ejemplo, un widget para Salón y otro para Cocina.

Como todos los dispositivos Echo, integra el asistente virtual Alexa, posiblemente el más avanzado que podemos encontrar a día de hoy. Además de responder a preguntas comunes sobre el tráfico, el tiempo, nuestra agenda o cultura general, Amazon ha creado un catálogo de skills que pueden añadir nuevas habilidades a Alexa. La cantidad de skills disponibles es impresionante y la lista va en aumento.

En mi opinión, el Echo Hub (🛒 199,99€) es una excelente compra si, como yo, tienes decenas de dispositivos inteligentes en tu hogar y buscas una pantalla inteligente que te permita ver su estado y controlarlos fácilmente mediante pulsaciones, en lugar de con la voz. Si ese no es tu requerimiento, otros dispositivos, como Echo Show 8 (2023) (🛒169,99€) pueden ser mejores opciones a un mejor precio.

Lo mejor:

Diseño ligero, que permite colocarlo en casi cualquier lugar de nuestro hogar, tanto sobre una mesa como colgado de la pared.

Diseño ligero, que permite colocarlo en casi cualquier lugar de nuestro hogar, tanto sobre una mesa como colgado de la pared. Pantalla de buen tamaño (8″) con amplios ángulos de visión y suficiente nitidez. Sensor de iluminación ambiente para ajustar el brillo y apagar la pantalla por la noche.

Pantalla de buen tamaño (8″) con amplios ángulos de visión y suficiente nitidez. Sensor de iluminación ambiente para ajustar el brillo y apagar la pantalla por la noche. Interfaz de widgets personalizables que permite ver y controlar los dispositivos inteligentes del hogar, iniciar rutinas y otras funciones.

Interfaz de widgets personalizables que permite ver y controlar los dispositivos inteligentes del hogar, iniciar rutinas y otras funciones. Funcionamiento fluido, gracias a su chip Mediatek MT8169A

Funcionamiento fluido, gracias a su chip Mediatek MT8169A Sensor de proximidad que permite conmutar entre una función de reloj o marco digital de fotos (cuando estás lejos) y el panel de control del hogar (cuando estás cerca)

Sensor de proximidad que permite conmutar entre una función de reloj o marco digital de fotos (cuando estás lejos) y el panel de control del hogar (cuando estás cerca) Capacidades avanzadas de asistente virtual (Alexa) que pueden ser ampliadas mediante un amplio catálogo de skills.

Capacidades avanzadas de asistente virtual (Alexa) que pueden ser ampliadas mediante un amplio catálogo de skills. Controlador Zigbee y Matter integrado, con soporte del protocolo Thread.

Controlador Zigbee y Matter integrado, con soporte del protocolo Thread. Función de intercomunicador entre dispositivos del mismo hogar o de amigos, con posibilidad de realizar videollamadas

Función de intercomunicador entre dispositivos del mismo hogar o de amigos, con posibilidad de realizar videollamadas Botón de privacidad que desactiva los micrófonos.

Lo peor: