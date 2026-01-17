¿No tienes tiempo de leer el análisis completo? Dirígete a la sección de Conclusiones para conocer lo que más y lo que menos me ha gustado del Echo Show 11 (2025).

Amazon es la compañía que más altavoces y pantallas inteligentes tiene en su catálogo y, además, las renueva con cierta frecuencia, incorporando novedades de diseño y funcionalidades.

Amazon anunció a finales de septiembre de 2025 la última generación del Echo Show 11, con una pantalla de vidrio de borde a borde y marcos ultrafinos, un nuevo chip que ofrece más fluidez de procesamiento y audio espacial envolvente.

He tenido oportunidad de utilizar el Echo Show 11 (2025), a la venta por 🛒 214,99€, durante unas semanas y, a continuación, traigo mi análisis a fondo.

Diseño y construcción

El Echo Show 11 (2025) da un salto claro en diseño respecto a generaciones anteriores, apostando por una estética más moderna, limpia y alineada con la idea de convertirse en un elemento permanente del hogar, no solo en un dispositivo tecnológico.

A primera vista destaca por su frontal prácticamente dominado por la pantalla, con marcos más estrechos y un cristal que va de borde a borde.

Uno de los grandes protagonistas es su nueva pantalla, que combina tecnología táctil in-cell con un panel de cristal líquido negativo. Esta elección no solo mejora la respuesta táctil, sino que permite reducir capas internas de laminación, lo que se traduce en un ángulo de visión más amplio y una sensación de mayor claridad.

En cuanto a la construcción, Amazon ha optado por un chasis sólido y bien ensamblado, con un cuerpo en un acabado mate que transmite calidad y evita huellas con facilidad. La base del dispositivo es el propio altavoz. El conjunto se siente robusto y claramente pensado para permanecer fijo sobre un mueble, encimera o mesilla sin riesgo de vibraciones ni movimientos indeseados al interactuar con la pantalla.

El diseño también tiene en cuenta el uso cotidiano: los botones físicos para subir/bajar volumen y la activación/desactivación de la cámara y el micrófono están bien ubicados en el lateral derecho y ofrecen un buen tacto, mientras que la inclinación del dispositivo está cuidadosamente calculada para facilitar la visualización tanto de pie como sentado.

La cámara de 13 MP está presente en el marco superior de la pantalla, centrada para mejorar las videollamadas.

Cuenta con un conector propietario (¿por qué Amazon no utiliza un conector USB Tipo-C?), pero carece de un conector de 3.5mm para enviar la salida de sonido a un altavoz externo o auriculares.

El nuevo modelo está disponible en dos colores — blanco o gris grafito — por lo que no deberías tener problemas en encontrar un acabado que pegue con el mobiliario de tu hogar. En mi caso, he tenido oportunidad de probar el color gris grafito, como se puede apreciar en las fotografías.

Hardware y rendimiento

El Echo Show 11 cuenta con un procesador principal AZ3 Pro junto con un nuevo acelerador de IA creado específicamente para ejecutar los modelos de inteligencia artificial en el propio dispositivo que marcarán el futuro.

El chip AZ3 Pro mejora la detección de conversaciones, uno de los aspectos más importantes y, al mismo tiempo, más complejos a la hora de construir una IA capaz de entendernos desde cualquier punto de la habitación.

El AZ3 Pro también trabaja con los micrófonos del Echo Show 11, permitiendo interacciones con Alexa mucho más naturales y fluidas, filtrando el ruido de fondo y mejorando la capacidad de Alexa para detectar la palabra de activación.

El chip AZ3 Pro amplía las capacidades de audio del AZ3 y añade compatibilidad con modelos de lenguaje de última generación y vision transformers, reforzando así el procesamiento de IA tanto por voz como por visión directamente en el dispositivo.

En el uso diario, no se percibe lentitud a la hora de manejar el Echo Show 11, pero es cierto que no responde tan rápidamente a las pulsaciones de la pantalla como un smartphone o tablet, sino que hay un ligero retardo al movernos por las pantallas o, por ejemplo, al iniciar un Drop In.

El Echo Show 11 cuenta con WiFi de doble banda, y es compatible con redes WiFi 6E, así como con Bluetooth para reproducir música desde un móvil.

En cuanto a sensores, incorpora un sensor de temperatura y un sensor de presencia, lo que permite crear rutinas para que se ejecuten acciones si se detectan cambios en la temperatura o presencia en la habitación donde está el dispositivo.

También incorpora un hub Zigbee integrado que permite controlar dispositivos como bombillas o interruptores inteligentes que utilicen esta tecnología (por ejemplo, las Philips HUE) sin la necesidad de un hub Zigbee adicional (ni el puente Philips HUE). Además, cuenta con un controlador Matter y está equipado con un router de borde de Thread (un nuevo protocolo de red inalámbrica que pueden usar los dispositivos Matter además de WiFi).

Matter todavía no está apenas extendido, pero, a medida que aumente la compatibilidad, será más interesante, ya que permitirá al Echo Show 11 conectarse directamente a dispositivos del hogar, en lugar de utilizar la nube, para obtener respuestas más rápidas.

Pantalla

La pantalla es uno de los grandes pilares del Echo Show 11 (2025) y una de las áreas donde más se aprecia la evolución del dispositivo.

Amazon apuesta aquí por un panel de nueva generación de 10.95″ (también está disponible en 8.7″) con resolución 1.920 × 1.200 píxeles (207 ppp). Este panel es suficientemente nítido para ser observado a cierta distancia, aunque a corta distancia se aprecian los píxeles.

La pantalla combina tecnología táctil in-cell con un diseño de cristal líquido negativo, una solución poco habitual en este tipo de pantallas inteligentes y que tiene un impacto directo tanto en la calidad de imagen como en la experiencia de uso.

Gracias a esta arquitectura, se han reducido las capas internas de laminación, lo que permite mejorar notablemente los ángulos de visión y ofrecer una imagen más limpia, con mayor sensación de profundidad. El resultado es una pantalla que se ve bien prácticamente desde cualquier posición, algo clave en un dispositivo pensado para consultarse de un vistazo desde distintos puntos de la habitación.

La calidad de imagen da un salto evidente en términos de claridad y contraste, comportándose especialmente bien tanto en estancias muy iluminadas como en entornos con poca luz. En habitaciones brillantes, el contenido sigue siendo perfectamente legible, mientras que por la noche la pantalla mantiene un aspecto suave, sin deslumbrar.

Ahora bien, al ser un panel LCD, los negros no son tan profundos y, por tanto, el contraste no es tan elevado. Me encantaría ver un Echo con panel OLED, sobre todo en aquellos dispositivos orientados al dormitorio, ya que los paneles LCD no se apagan del todo cuando muestran la hora.

El Echo Show 11 incluye Omnisense, la plataforma de sensores de Amazon diseñada específicamente para la IA ambiental. Omnisense aprovecha una amplia variedad de sensores y señales —la cámara de 13 megapíxeles, audio, ultrasonidos, radar Wi-Fi, acelerómetro y Wi-Fi CSI— para comprender lo que sucede dentro y alrededor del hogar.

Por ejemplo, gracias a Omnisense, el Echo Show 11 ofrece la pantalla ambiental, que se adapta de forma inteligente al entorno. Cuando el Echo Show 11 no está en uso activo, la pantalla muestra información contextual, fotografías o diseños, pero cuando te acercas, aparece un panel con widgets útiles que puedes manipular con la mano.

En el uso diario, el panel táctil responde con precisión y rapidez, facilitando la interacción directa con Alexa, la navegación por menús, la visualización de contenidos multimedia o el control del hogar inteligente.

Sonido

El Echo Show 11 (2025) ofrece una experiencia sonora muy por encima de lo habitual en una pantalla inteligente, confirmando que Amazon ha querido que el audio tenga un peso real en el uso diario del dispositivo y no sea un simple complemento.

El sistema de altavoces integrado, formado por un woofer de 2,8″ y 2 drivers de rango completo, cuidadosamente afinado para ofrecer un sonido equilibrado, con una presencia notable tanto en música como en contenido multimedia o respuestas de Alexa.

La reproducción destaca por unos graves con cuerpo y bien controlados, que aportan profundidad sin llegar a saturar, unos medios claros y definidos que benefician especialmente a las voces en videollamadas, podcasts o respuestas de Alexa, y unos agudos nítidos que añaden detalle sin resultar estridentes incluso a volúmenes elevados. Esto permite que el Echo Show 11 se defienda con solvencia en estancias medianas y grandes, manteniendo una buena claridad aunque no estés justo delante del dispositivo.

El procesado de audio juega un papel clave en esta generación. Gracias al chip AZ3 Pro, el Echo Show 11 es capaz de ajustar dinámicamente el sonido en función del contenido, mejorando la separación de frecuencias y reduciendo la distorsión cuando se sube el volumen.

En el uso cotidiano, el sonido resulta más que suficiente para escuchar música de fondo, seguir una serie, ver vídeos o mantener videollamadas sin necesidad de altavoces externos. Además, la voz de Alexa se escucha con claridad incluso en entornos algo ruidosos, reforzando la sensación de estar ante un dispositivo pensado para interactuar desde cualquier punto de la habitación.

Como ocurre con otros dispositivos Echo, podemos reproducir música procedente de servicios de streaming como Amazon Music, Spotify, TuneIn, Deezer y Apple Music. Si no tienes cuenta en ninguno de estos servicios, también puedes enviar música desde tu smartphone usando Bluetooth.

Lamentablemente, los dispositivos Echo no son compatibles con AirPlay o Google Cast, por lo que la transmisión de música desde el móvil no es tan cómodo.

Una funcionalidad interesante es que puedes escuchar la misma música en varias habitaciones de manera sincronizada gracias a la funcionalidad música multiestancia, así como emparejar dos Echo para reproducir la música en estéreo en una misma habitación.

Funcionalidades

El Echo Show 11 incorpora el nuevo sistema operativo Vega OS, que también hemos visto en el último Fire TV Stick Select. En este caso, no tendremos problemas con aplicaciones construidas sobre Android para Fire OS, ya que los dispositivos Echo nunca han permitido la instalación de aplicaciones.

El cerebro de los altavoces Amazon Echo es el asistente virtual Alexa, con quien podemos contactar mediante voz con un simple «Alexa, …». Si no te gusta el nombre de Alexa (o vive alguien con un nombre parecido en tu casa), es posible cambiarlo para evitar que responda cuando no debe.

Amazon tiene grandes planes para Alexa y prueba de ello es que hace unos meses lanzó la versión preliminar de Alexa+ en Estados Unidos.

🧠 ¿Qué es Alexa +?

Alexa+ marca un antes y un después en la forma de interactuar con el asistente de Amazon. No se trata solo de una versión más rápida o más inteligente, sino de un enfoque completamente distinto basado en una IA más contextual, conversacional y proactiva.

Alexa+ es capaz de mantener el hilo de una conversación, entender mejor las peticiones en lenguaje natural y actuar de forma más autónoma, lo que se traduce en interacciones mucho más fluidas y cercanas a una conversación real, sin necesidad de repetir comandos o utilizar frases rígidas.

Además, Alexa+ está diseñada para ir más allá de responder preguntas y convertirse en un auténtico asistente personal. Puede gestionar tareas complejas, coordinar calendarios, controlar el hogar inteligente, ayudar con la planificación diaria o ejecutar acciones encadenadas sin intervención constante del usuario.

Gracias al procesamiento avanzado en el propio dispositivo y a su integración con servicios y dispositivos del ecosistema Amazon, Alexa+ ofrece una experiencia continua y coherente, adaptándose al contexto, a las preferencias y al momento del día, reforzando la sensación de que no solo responde, sino que realmente acompaña en el día a día.

Centrándonos en las capacidades actuales, todas las peticiones a Echo Show 11 deben hacerse mediante voz ya que Amazon no ha incluido un lugar donde se puedan ver todas las aplicaciones y skills instaladas.

Puedes preguntar a Alexa sobre multitud de cuestiones, como las últimas noticias («¿cuáles son las noticias de hoy?»), la previsión meteorológica («¿qué tiempo va a hacer mañana?»), eventos deportivos («¿cuándo juega el Betis»?), conversión de moneda o unidades («¿cuántos euros son 25 dólares?»), tráfico («¿cuánto tardaré en llegar al trabajo?»), operaciones matemáticas («¿cuánto es 45 por 17?») o preguntas generales («¿por qué el cielo es azul? ¿cuántos años tiene Jeff Bezos? etc.»).

Al tener pantalla, las respuestas de voz se complementan en muchas ocasiones con imágenes o vídeos. Por ejemplo, si preguntas al Echo Show 11 por las últimas noticias, muestra un resumen de unos minutos y, si le preguntas por el tiempo, el Echo Show 11 aprovecha su gran pantalla para mostrar un montón de información sobre la previsión meteorológica.

Alexa puede ayudarte a la hora de poner un temporizador («pon un temporizador de 10 minutos»), una alarma («pon una alarma todos los días a las 8 de la mañana»), un recordatorio («recuérdame que salga a aplaudir a las ocho de la tarde») o añadir elementos a una lista («añade patatas a la lista de compra»).

Puedes gestionar las alarmas y los recordatorios en la app Alexa, así como crear listas personalizadas (compra, tareas pendientes, etc.) que están siempre accesibles desde el smartphone Android o iOS.

Como hemos comentado en el apartado anterior, es posible pedir a Alexa que reproduzca música de alguno de los servicios compatibles. Puedes pedirle que reproduzca una canción en concreto, música de un estilo o una lista de reproducción, por ejemplo. Asimismo, durante la reproducción, puedes controlar el volumen, parar la música o activar un orden aleatorio mediante la voz.

Una funcionalidad muy útil de los Echo es la posibilidad de realizar llamadas y enviar mensajes de un Echo a otro, tanto dentro tu propio hogar como a altavoces de amigos y familiares. Entre dispositivos con pantalla (o bien usando la app Alexa), es posible realizar videollamadas.

El Echo Show 11 incorpora una cámara de 13 MP que es capaz de ajustar el encuadre para que siempre aparezcas en el centro de la imagen y en primer plano al realizar videollamadas.

Cámara frontal

Amazon ofrece la posibilidad de conectarte remotamente al Echo Show 11 para ver la imagen captada por su cámara. Esto puede ser útil para tareas de vigilancia, aunque es necesario que la estancia esté iluminada ya que no tiene visión por infrarrojos.

Alexa ofrece la posibilidad de aumentar sus habilidades añadiendo skills que permiten interactuar con servicios de terceros. Por ejemplo, hay una skill del Mago Pop con curiosidades sobre magia, una para practicar yoga, una para jugar a Pasapalabra, etc. Si tienes conocimientos de programación, puedes incluso crearte tu propia skill — yo he desarrollado una para controlar mi casa.

Existen muchísimos dispositivos para el hogar de terceros que se integran con Alexa, como interruptores, enchufes, cámaras de vigilancia o bombillas. Para utilizarlos, normalmente basta con activar la activar la skill del fabricante y conectar el dispositivo de hogar digital a través de la app Alexa.

Es posible ver en la pantalla del Echo Show 11 la imagen procedente de una cámara de seguridad compatible, e incluso minimizarla para que la imagen se vea en una esquina.

Imagen procedente de cámara de seguridad Eufy

Es posible crear grupos de dispositivos para activarlos todos a la vez con una sola orden, así como crear rutinas que automaticen varias acciones — por ejemplo, que encienda la calefacción, lea las noticias y nos dé información del tráfico al decir «Alexa, buenos días».

Una funcionalidad interesante es crear una rutina cuyo disparador es la detección de un sonido por parte del Echo Show 11: tos, bebé llorando, pitidos de electrodomésticos, perro ladrando, ronquidos o sonido de agua.

En España, Amazon no ofrece el servicio Alexa Guard, lo que significa que sus micrófonos no pueden detectar el sonido de rotura de cristales o alarmas de incendio, y avisarte en caso de que esto ocurra.

El Echo Show 11 es capaz de reproducir vídeos de diversos de diversos servicios de streaming como Prime Video, Netflix, YouTube, Disney+, TikTok, etc.

El Echo Show 11 puede reproducir fotografías de Amazon Photos como si fuera un marco de fotos digital, aunque no puede conectarse con Google Fotos (y menos aún con iCloud), que es donde la mayoría de la gente almacena sus fotografías. Ofrece un modo Marco de Fotos donde tus fotografías aparecen a pantalla completa.

Precio

El Echo Show 11 (2025) de 11 pulgadas está a la venta por 🛒 214,99€. Si no necesitas una pantalla tan grande, el Echo Show 11 (2025) de 8 pulgadas está a la venta por 🛒 191,00€

Amazon comercializa un soporte ajustable para los Echo Show 8 y Echo Show 11 por 🛒 39,99€ que se puede inclinar hasta 40° y girar hasta 360° para seguir recetas, hacer videollamadas, etc.

Soporte ajustable para el Echo Show 11

Si buscas un modelo más básico y económico con pantalla, el Echo Show 5 (2023) (🛒 64,99€) cuenta con una pantalla de 5.5″, cámara para videollamadas, altavoz integrado y soporte de Matter.

Por último, si buscas lo mejor, el Echo Show 15 (2024) (🛒329,99 €) o Echo Show 21 (2024) (🛒439,99€) es la pantalla inteligente de Amazon más grande hasta la fecha. Además, la compañía incluye una interfaz con widgets, soporte de Fire TV y ofrece sugerencias personalizadas gracias al reconocimiento facial.

Además de estos dispositivos, Amazon ofrece una buena selección de altavoces inteligentes sin pantalla.

Conclusiones

El Echo Show 11 (2025) tiene el tamaño ideal para ser disfrutado tanto a distancias cortas, como en tu mesa de trabajo o la mesilla de noche, como en un lugar más alejado, como colocado en el mueble del salón o la cocina.

Su interfaz es capaz de adaptarse a la distancia a la que estás, mostrando información en su pantalla de 11″ con letras grandes cuando estás lejos, y adoptando una interfaz más detallada y táctil si te acercas.

Todos los dispositivos Echo integran el asistente virtual Alexa, posiblemente el más avanzado que podemos encontrar a día de hoy. La compañía ha lanzado la nueva generación Alexa+ en inglés para los usuarios de EE.UU., pero por el momento no tiene fecha de disponibilidad en España.

Además de responder a preguntas comunes sobre el tráfico, el tiempo, nuestra agenda o cultura general, Amazon ha creado un catálogo de skills que pueden añadir nuevas habilidades a Alexa. La cantidad de skills disponibles es impresionante y la lista va en aumento.

El Echo Show 11 ofrece un buen sonido gracias a la incorporación de audio espacial, que permite que el sonido abarque toda la sala. Es capaz de reproducir música de servicios como Amazon Music, Spotify y Apple Music, o de tu móvil mediante Bluetooth, así como vídeo diversos servicios de streaming como Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, TikTok, etc.

El sonido se escucha con un sonido alto y, en general, con una buena calidad, aunque los bajos no son contundentes como en altavoces pensados para escuchar música. Si lo quieres es disfrutar del sonido, mejor hazte con un Echo Studio.

Una funcionalidad interesante es utilizar el Echo Show 11 como intercomunicador, ya sea con otras personas que tengan altavoces o pantallas Echo en sus casas como con otros dispositivos Echo de tu propio hogar. Incluso podemos enviar un anuncio que se reproduce por todos los altavoces del hogar.

El Echo Show 11 incorpora una cámara, con una resolución de 13 MP y ahora está centrada en el marco superior, lo que facilita las videollamadas. Posee función de encuadre automático, por lo que puedes desplazarte por la habitación y la cámara te va siguiendo. Si te preocupa tu privacidad por la presencia de una cámara, te alegrará saber que cuenta con un botón para anular la cámara y los micrófonos.

Una de las utilidades de los dispositivos Echo es actuar como centro de control de nuestro hogar digital. Muchas cámaras, termostatos, bombillas y electrodomésticos pueden ser controlados mediante la voz. En mi casa, tengo múltiples enchufes, interruptores, cerraduras y otros gadgets inteligentes, y puedo controlarlos todos ellos mediante la voz, así como cámaras de seguridad cuya imagen se puede ver en la pantalla.

Para facilitar la conectividad, el Echo Show 11 integra un controlador Zigbee y está preparado para el futuro gracias a que también incorpora un controlador Matter y soporte de router de borde Thread (un protocolo que pueden usar los dispositivos Matter además de WiFi).

En conclusión, el Echo Show 11 (🛒 🛒 214,99€) es una excelente compra si andas detrás de una pantalla inteligente con un tamaño intermedio, un buen sonido, unas capacidades de asistente del hogar muy avanzadas y un gran potencial de futuro cuando llegue Alexa+.

Tamaño intermedio que permite colocarlo en casi cualquier lugar de nuestro hogar. Pantalla con un buen tamaño (8″ o 11″) con buenos ángulos de visión que resulta útil para mostrar noticias en vídeo, sugerir preguntas sobre temas de actualidad, realizar videollamadas, etc. Interfaz adaptativo según la distancia.

Compatibilidad con un buen número de servicios de streaming de música (Amazon Music, Spotify, Apple Music) y vídeo (Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, TikTok, etc.) Capacidades avanzadas de asistente virtual (Alexa) que pueden ser ampliadas mediante un amplio catálogo de skill

Control de dispositivos de hogar digital (interruptores, termostatos, cámaras, etc.) y posibilidad de automatizar acciones en rutinas. Controlador Zigbee y Matter integrado, con soporte del protocolo Thread. Cámara frontal ultra gran angular de 13MP para videollamadas o vigilancia del hogar.

Cámara frontal ultra gran angular de 13MP para videollamadas o vigilancia del hogar. Botón de privacidad que desactiva la cámara frontal y micrófonos.

