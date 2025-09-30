Amazon presenta nuevos Fire TV, Echo, Ring y Blink: Características y precios
Amazon ha presentado su nueva generación de dispositivos Fire TV, Ring, Blink y Echo, una colección diseñada para ofrecer mayor rendimiento, funciones inteligentes y una conectividad fluida en todo el hogar.
Esta gama busca transformar la experiencia de entretenimiento, la seguridad doméstica y la asistencia por voz, apostando por una tecnología que se adapta al entorno y a las necesidades de cada usuario.
💻 ¡Días naranja! ¡Descuentos hasta el 60% en tecnología en PcComponentes! [ Saber más ]
Streaming más rápido con Fire TV
Dentro del apartado de entretenimiento destaca el Fire TV Stick 4K Select (54,99€), un dispositivo pensado para ofrecer un rendimiento superior sin limitaciones. Es compatible con las principales plataformas de streaming y pronto sumará nuevas experiencias como Xbox Gaming. Todo ello está impulsado por un sistema operativo renovado, ágil y eficiente.
Además, se han incorporado nuevas funciones que facilitan la vida de los usuarios. La opción “Seguir viendo” permite retomar fácilmente series o películas en curso, mientras que la Guía en Vivo organiza todos los canales en un único lugar y añade recomendaciones personalizadas.
Ring apuesta por cámaras 4K con visión avanzada
La nueva línea de Ring inaugura una era de seguridad más nítida con sus primeras cámaras 4K, impulsadas por la tecnología Retinal Vision. Este sistema combina sensores avanzados con inteligencia artificial para ofrecer una calidad de imagen más cercana a lo que perciben los ojos humanos.
Entre los modelos destacados están el Video Doorbell Pro con cable (249,99€), la Outdoor Camera Pro (199,99€) y la Floodlight Cam Pro (279,99€), que incorporan zoom mejorado de hasta 10x y claridad 4K para exteriores. Además, Ring amplía su gama con Retinal 2K en dispositivos como Indoor Cam Plus (59,99€) y Doorbell Plus con cable (179,99€), ampliando así sus opciones de seguridad doméstica.
Blink innova con visión panorámica
Blink también actualiza su catálogo con productos accesibles pero potentes. El nuevo Blink Mini 2K+ ofrece resolución 2K, funciones inteligentes y un diseño compacto que se ajusta a diferentes espacios del hogar.
La gran novedad es Blink Arc (99,99€), una solución de doble cámara que combina dos Blink Mini 2K+ (44,99€) para crear una vista panorámica de 180 grados. Gracias al Blink Plus Plan, los usuarios pueden eliminar puntos ciegos y ver toda la escena sin necesidad de cambiar entre cámaras, lo que eleva el nivel de protección del hogar a un coste razonable.
Audio premium y diseño inteligente con Echo
La familia Echo también evoluciona con cuatro nuevos dispositivos que integran chips de silicio personalizados y un acelerador de IA. Todos ellos incluyen la innovadora tecnología de sensores Omnisense, que refuerza la inteligencia ambiental.
Los Echo Show (199,99€ para Echo Show 8 y 239,99€ para Echo Show 11) ahora cuentan con pantallas de vidrio de borde a borde y biseles ultrafinos, mejorando la visibilidad y la calidad de imagen. En audio, el nuevo Echo Dot Max (109,99€) ofrece graves tres veces más potentes que generaciones anteriores, mientras que el Echo Studio (239,99€) combina compatibilidad con Dolby Atmos y sonido espacial en un diseño un 40% más compacto.
La nueva generación de hardware Echo está preparada para Alexa+, con capacidades avanzadas que garantizan experiencias más rápidas e inteligentes en el futuro.