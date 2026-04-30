Apple firma su mejor trimestre de marzo gracias al iPhone 17 y a los servicios

Apple ha presentado los resultados de su segundo trimestre fiscal de 2026, correspondiente al primer trimestre natural del año, y las cifras vuelven a dejar claro que el iPhone sigue siendo el gran motor de la compañía. La empresa registró unos ingresos de 111.200 millones de dólares, aproximadamente 95.000 millones de euros, y un beneficio neto trimestral de 29.600 millones de dólares, unos 25.300 millones de euros.

La comparación con el año anterior es especialmente positiva. En el mismo trimestre de 2025, Apple había ingresado 95.400 millones de dólares y obtenido un beneficio neto de 24.800 millones de dólares. El beneficio por acción diluida también creció con fuerza, pasando de 1,65 dólares a 2,01 dólares.

El iPhone 17 tira del negocio de Apple

La gran estrella del trimestre ha sido el iPhone. Apple alcanzó 57.000 millones de dólares en ingresos por ventas de iPhone, unos 48.700 millones de euros, lo que supone un crecimiento interanual cercano al 22%. Según Tim Cook, la demanda de la familia iPhone 17 ha sido “extraordinaria” y ha permitido a la compañía lograr un récord de ingresos de iPhone para un trimestre de marzo.

Durante la llamada con analistas, Apple destacó que el iPhone 17 ha tenido una acogida especialmente fuerte por su diseño, rendimiento, durabilidad, cámara y funciones de Apple Intelligence integradas en el sistema. La compañía también aseguró que la satisfacción de los usuarios de la familia iPhone 17 en Estados Unidos alcanza el 99%, una cifra excepcionalmente alta incluso para los estándares de Apple.

El impulso del iPhone no se ha limitado a un único mercado. Apple afirmó que el iPhone creció a doble dígito en la mayoría de mercados que sigue la compañía y que fue el modelo más vendido en países y regiones clave como Estados Unidos, China urbana, Reino Unido, Australia y Japón.

Servicios vuelve a marcar un récord histórico

El negocio de servicios volvió a ser uno de los pilares del trimestre. Apple alcanzó unos ingresos de 31.000 millones de dólares, aproximadamente 26.500 millones de euros, con un crecimiento interanual del 16%. La compañía indicó que esta división logró un nuevo récord histórico, impulsada por categorías como App Store, suscripciones, Apple Music, Apple TV+, iCloud y otros servicios digitales.

La importancia de Servicios va mucho más allá de los ingresos. Es una de las áreas con mayor margen de Apple y una pieza clave para monetizar una base instalada que ya supera los 2.500 millones de dispositivos activos. Cuantos más usuarios entran en el ecosistema, más oportunidades tiene Apple de vender suscripciones, almacenamiento, contenidos, pagos y servicios vinculados.

El margen bruto de Servicios se situó en el 76,7%, frente al 38,7% de Productos. Esta diferencia explica por qué Apple lleva años insistiendo tanto en potenciar su negocio recurrente: cada nuevo usuario de iPhone, iPad o Mac es también un posible cliente de servicios durante muchos años.

Mac, iPad y wearables también crecen

El trimestre no solo fue bueno para el iPhone. El Mac generó 8.400 millones de dólares, unos 7.200 millones de euros, con un crecimiento interanual del 6%. Apple atribuyó el buen comportamiento a sus últimos lanzamientos y, en particular, al entusiasmo por el nuevo MacBook Neo, un modelo que estaría atrayendo tanto a nuevos usuarios como a clientes que llevaban muchos años sin renovar su ordenador.

El iPad también tuvo un comportamiento positivo, con ingresos de 6.900 millones de dólares, aproximadamente 5.900 millones de euros, un 8% más que el año anterior. Apple destacó que más de la mitad de los compradores de iPad eran nuevos en la categoría, algo especialmente relevante porque amplía la base de usuarios del ecosistema.

La división de Wearables, Hogar y Accesorios alcanzó 7.900 millones de dólares, unos 6.800 millones de euros, con un crecimiento del 5%. En esta categoría se incluyen productos como Apple Watch, AirPods, HomePod y otros accesorios. Apple señaló que más de la mitad de los compradores de Apple Watch eran nuevos usuarios del producto, lo que sugiere que todavía hay margen para seguir creciendo.

Todos los segmentos geográficos crecen

Otro dato importante es que Apple logró crecimiento interanual en todos sus segmentos geográficos. América creció un 11,9%, Europa un 14,7%, China ampliada un 28,1%, Japón un 15,1% y el resto de Asia-Pacífico un 25,3%.

El caso de China es especialmente llamativo. En los últimos años, Apple ha tenido que enfrentarse allí a una competencia cada vez más fuerte de marcas locales, pero en este trimestre la compañía aseguró que los ingresos en la región crecieron con fuerza, impulsados especialmente por el iPhone.

India también fue mencionada durante la llamada con analistas como una gran oportunidad. Tim Cook afirmó que se trata del segundo mayor mercado de smartphones y el tercero de ordenadores personales, pero que Apple todavía tiene una cuota modesta, lo que deja mucho margen para crecer a medida que aumenta la clase media del país.

Apple mejora márgenes, pero vigila los costes de memoria

El margen bruto total de Apple fue del 49,3%, por encima del 47,1% registrado un año antes. Es una cifra muy elevada para una compañía que sigue vendiendo enormes volúmenes de hardware, y refleja tanto la fortaleza de sus productos como el peso creciente del negocio de servicios.

Aun así, Apple advirtió de que los costes de memoria están aumentando y tendrán un impacto más importante en próximos trimestres. Durante la llamada, la compañía explicó que espera costes de memoria significativamente superiores en el trimestre de junio, aunque parcialmente compensados por inventario adquirido previamente.

También se mencionaron limitaciones de suministro relacionadas con los nodos avanzados usados para fabricar sus chips. Estas restricciones afectan especialmente a algunos modelos de Mac, como Mac mini, Mac Studio y MacBook Neo, cuya demanda ha superado las previsiones internas de Apple.

La IA empieza a ser un argumento de venta para el Mac

Uno de los temas más interesantes de la llamada fue el papel del Mac como plataforma para inteligencia artificial y herramientas agente. Apple señaló que productos como Mac mini y Mac Studio están teniendo más demanda de la esperada porque muchos usuarios los ven como equipos potentes para desarrollar y ejecutar herramientas de IA.

Tim Cook también defendió que Apple Intelligence no es una función aislada, sino una capa integrada en sus plataformas, apoyada en Apple Silicon y diseñada para ofrecer inteligencia rápida, personal y privada. Según la compañía, esta combinación de rendimiento, eficiencia y procesamiento en el dispositivo está atrayendo a desarrolladores e investigadores interesados en IA.

Apple no adelantó detalles concretos sobre futuros productos, pero sí dejó claro que está aumentando su inversión en inteligencia artificial. La compañía señaló que el gasto en I+D está creciendo por encima del conjunto del negocio, con oportunidades tanto en productos como en servicios.

Más recompra de acciones y dividendo al alza

Apple también anunció una nueva autorización de recompra de acciones por valor de 100.000 millones de dólares, alrededor de 85.500 millones de euros. Además, elevó su dividendo trimestral de 0,26 a 0,27 dólares por acción, unos 0,23 euros, que se pagará el 14 de mayo a los accionistas registrados el 11 de mayo. ([Investopedia][3])

La compañía cerró el trimestre con 147.000 millones de dólares en efectivo y 85.000 millones de dólares de deuda total. Apple indicó que ya no mantendrá el objetivo formal de alcanzar una posición de caja neta neutral, aunque seguirá comprometida con devolver capital a los accionistas.

Desde 2018, Apple ha reducido su caja neta en más de 100.000 millones de dólares y ha devuelto más de un billón de dólares a los accionistas, principalmente mediante recompras de acciones. Es una estrategia que ha sido una de las señas de identidad de la era Tim Cook.

Tim Cook encara sus últimos meses como CEO

Estos resultados llegan en un momento especialmente simbólico para Apple. Tim Cook dejará el cargo de CEO el 1 de septiembre de 2026 y pasará a ser presidente ejecutivo, mientras que John Ternus, actual responsable de ingeniería de hardware, asumirá la dirección de la compañía. ([Relaciones con Inversores – Apple][4])

Durante la llamada, Cook defendió que el momento de la transición es el adecuado porque el negocio atraviesa una etapa muy sólida, la hoja de ruta de productos es prometedora y Apple cuenta con el líder adecuado para la siguiente etapa. Ternus, por su parte, aseguró que este es el momento más emocionante de sus 25 años en Apple para construir nuevos productos y servicios.

La transición será observada con lupa por inversores y usuarios. Cook ha liderado Apple durante 15 años, una etapa marcada por la expansión global del iPhone, el crecimiento de Servicios, el Apple Watch, los AirPods, Apple Silicon y una disciplina financiera muy fuerte. Ternus hereda una compañía en máximos, pero también con desafíos importantes en IA, nuevos formatos de dispositivo, competencia en China y presión regulatoria.