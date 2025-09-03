Yale presenta Linus L2 Lite, su cerradura inteligente más accesible

🎒 ¡Vuelta al cole! ¡Prepárate para el regreso con las ofertas de PcComponentes! [ Saber más ]

Yale, referente mundial en seguridad para el hogar, ha lanzado la nueva Yale Linus® Smart Lock L2 Lite, una cerradura inteligente que combina diseño, accesibilidad y funciones avanzadas. Se trata del modelo más sencillo y económico de la marca hasta la fecha, pensado para facilitar el día a día de las familias y usuarios que buscan rapidez, comodidad y seguridad al entrar en casa.

Una de las grandes novedades de esta cerradura es KeySense™, una tecnología que agiliza la apertura y el cierre de la puerta. Desde el interior, basta con pulsar un botón para abrirla, y si se mantiene presionado un poco más, la puerta se cierra automáticamente con un retardo configurable.

En el exterior, el desbloqueo automático funciona con la ubicación del teléfono: al acercarse a la puerta, esta se abre sin necesidad de buscar llaves. Una ventaja ideal cuando llegas con bolsas o con los niños y no tienes manos libres.

Gestión de accesos fácil y segura

Con la Linus L2 Lite, los propietarios pueden compartir acceso con familiares y amigos sin necesidad de entregar un juego físico de llaves. Quienes tengan hijos disponen del teclado inteligente Yale Smart Keypad, que permite abrir mediante código o huella dactilar, evitando el riesgo de perder o olvidar llaves.

Además, la aplicación Yale Home ofrece notificaciones en tiempo real, lo que permite saber cuándo entra cada persona en la vivienda, aumentando la tranquilidad y el control sobre el acceso al hogar.

Instalación rápida y sin complicaciones

La cerradura Yale Linuste ha sido diseñada para que cualquier persona pueda instalarla sin ayuda profesional. Su formato compacto y elegante es compatible con la mayoría de las puertas, sin necesidad de taladrar.

A través de la app Yale Home, la configuración es guiada paso a paso. Con el complemento del Wi-Fi bridge de Yale, es posible controlar la cerradura a distancia: abrir, comprobar su estado o revisar el historial de accesos en cualquier momento.

Pensada para el ecosistema del hogar conectado, la Linus® L2 Lite es compatible con Matter a través de Thread, lo que garantiza integración con plataformas como Alexa, Google Home, Apple Home o Samsung SmartThings. De esta forma, los usuarios pueden gestionarla con la voz o desde sus sistemas domóticos favoritos.

Seguridad reforzada contra robos y ciberataques

Yale ha puesto especial énfasis en la seguridad. Al instalarse en el interior de la puerta, la cerradura es invisible desde fuera, lo que la hace más difícil de manipular. Además, utiliza cifrado avanzado que protege frente a intentos de hackeo y todas las cuentas de Yale Home cuentan con autenticación en dos pasos, una capa adicional de protección digital.

Disponibilidad y precio

La nueva Yale Linus® Smart Lock L2 Lite estará disponible a partir del 3 de diciembre en la web oficial de la marca (www.yalehome.es) y en distribuidores autorizados. Su precio de venta recomendado es de 139 €, lo que la convierte en una opción atractiva para quienes buscan seguridad inteligente al mejor coste.