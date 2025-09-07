👙 ¡Productos TOP! Ofertas en tecnología para este verano: smartwatches, móviles, auriculares y más [ Saber más ]

Las cerraduras inteligentes se han convertido en un accesorio muy útil para muchas viviendas, ya que permite abrir la puerta de casa sin necesidad de llevar la llave encima. Además, permite controlar el acceso de terceras personas, limitando los días u horas a las que pueden acceder a tu casa.

Una cerradura inteligente muy avanzada es Nuki Smart Lock Ultra, que fue presentada hace unos meses y destaca por ser el modelo más rápido, compacto y potente hasta ahora.

He tenido oportunidad de instalar esta cerradura en mi casa y, a continuación, os cuento mis impresiones.

Instalación con el cilindro universal de Nuki

A diferencia de otras cerraduras electrónicas, Nuki Smart Lock Ultra no se coloca sobre la llave insertada en tu cerradura existente. En su lugar, la instalación de esta cerradura requiere sustituir el cilindro de tu puerta por el cilindro universal de Nuki, que se incluye con la Smart Lock Ultra.

Este cilindro se puede instalar en menos de 15 minutos, siempre que tu puerta sea compatible. La aplicación de Nuki te guía con instrucciones visuales, sin que sea necesario utilizar herramientas o poseer conocimientos técnicos.

En general, casi todas las puertas son compatibles, pero puedes encontrarte con alguna puerta de alta seguridad donde no sea posible sustituir el cilindro fácilmente.

La puerta de entrada mantiene el mismo aspecto desde el exterior, así que nadie sabrá que tienes este mecanismo inteligente instalado. De hecho, puedes seguir utilizando una llave convencional para abrir la puerta desde fuera, incluso con Smart Lock Ultra instalado.

Nuki estrena un nuevo diseño moderno con un tamaño significativamente reducido, con un diámetro de 57 mm y una profundidad de 58 mm. El cuerpo cilíndrico de acero inoxidable se complementa con dos anillos intercambiables en blanco y negro para la base.

Una vez instalado el cilindro universal Nuki, la instalación es muy simple, ya que el resto de componentes encajan perfectamente.

El proceso de configuración es sencillo, ya que basta con ir siguiendo las instrucciones en pantalla, comenzando por mantener pulsado el botón de la cerradura durante cinco segundos hasta que el anillo LED brille de forma fija.

A diferencia de otras cerraduras inteligentes que he probado, Nuki no requiere un complejo proceso de calibración, sino que la propia cerradura determina las vueltas que tiene que girar para bloquear y desbloquear la cerradura, así como el impulso necesario para retirar el resbalón.

La comunicación entre el smartphone y la cerradura Nuki Smart Lock Ultra se realiza a través de Bluetooth 5.0, WiFi o Thread.

La conexión por Bluetooth tiene un alcance de unos 10 metros y no requiere que haya conexión a Internet en la casa, mientras que la conexión por WiFi permite operar desde cualquier lugar del mundo, siempre que la cerradura esté conectada a la red WiFi de tu casa y tenga conexión a Internet.

Nuki Smart Lock Ultra es una de las pocas cerraduras compatibles con Matter / Thread:

Matter es un estándar abierto de interconexión de dispositivos del hogar, cuyo objetivo es mejorar la interoperabilidad entre distintos fabricantes. Ha sido creado por Amazon, Apple, Google y la Zigbee Alliance (ahora Connectivity Standards Alliance).

es un estándar abierto de interconexión de dispositivos del hogar, cuyo objetivo es mejorar la interoperabilidad entre distintos fabricantes. Ha sido creado por Amazon, Apple, Google y la Zigbee Alliance (ahora Connectivity Standards Alliance). Thread es un protocolo inalámbrico de red mallada que permite interconectar los dispositivos. Tiene como ventaja respecto a WiFi que su consumo de energía es menor, por lo que aumenta la autonomía de los dispositivos alimentados por batería.

Ten en cuenta que es necesario disponer de un dispositivo que haga de Thread Border Router — como el Apple HomePod o el Amazon Echo (4ª gen) — para utilizar la conectividad Thread integrada en la cerradura. La conectividad Matter está disponible para Apple Home, Google Home, Amazon Alexa y SmartThings.

La cerradura Nuki Smart Lock Ultra utiliza en cada momento el tipo de conexión más eficiente disponible. Esto significa que, si lo conectas vía Thread / Matter, utilizará esta conexión en lugar de WiFi.

En mi casa, he conectado la cerradura Nuki Smart Lock Ultra a mi red doméstica Apple Home a través de Matter, escaneando el código QR que encontrarás en la propia cerradura o en un papel impreso dentro de la caja de producto.

Configuración de la cerradura con Matter

Por último, para quienes ya utilizan una cerradura Nuki, cambiar al nuevo modelo es sencillo gracias a que, desde la app de Nuki, los usuarios pueden transferir la configuración y autorizaciones de acceso de sus cerraduras antiguas a la nueva versión, evitando procesos complicados de migración.

Funcionamiento rápido y silencioso

Una vez instalada la cerradura Nuki, todo se controla a través de la app Nuki del smartphone (o del smartwatch), que puede controlar varias cerraduras instaladas en varias casas. La app está disponible tanto para Android como para iOS.

La app permite conocer el estado de cerradura (bloqueada/desbloqueada), así como operar sobre ella para bloquearla (echar todas las vueltas de la llave), desbloquearla (girar la llave en sentido apertura sin llegar a retirar el resbalón) o abrirla (llegando a retirar el resbalón para que la puerta se abra físicamente).

Nuki Smart Lock Ultra cuenta con un botón táctil que puede ser configurado para que realice diversas acciones tras una pulsación simple o doble.

Las posibles acciones con ambos tipos de pulsaciones son desbloquear, bloquear, abrir la puerta, lock’n’go, mostrar el estatus o activar un modo inteligente que bloquea o abre la puerta en función de su estado.

La gran novedad del Smart Lock Ultra es su motor sin escobillas, una tecnología que hasta ahora se utilizaba principalmente en vehículos eléctricos debido a su eficiencia y durabilidad. Esto permite que el Smart Lock Ultra sea tres veces más rápido y ocupe solo un tercio del tamaño de las versiones anteriores.

Es posible elegir entre tres modos de velocidad: ‘Insane’ (que realiza el desbloqueo en menos de 1,5 segundos), ‘Standard’ (dos segundos) y ‘Gentle’ (un modo más silencioso y con menor velocidad).

Aunque no tengo forma de medirlo, la potencia del motor parece superior al de otras cerraduras inteligentes que he probado, por lo que no deberías tener problemas para retirar el resbalón aunque vaya bastante duro.

En el improbable caso de que se haya quedado sin batería, cuenta con un pomo giratorio que permite abrir y cerrar de forma manual. Por supuesto, si te acostumbras a utilizarlo en lugar de apretar el botón, ahorrarás batería.

El pomo tiene un indicador LED que muestra el estado de la puerta — bloqueada o desbloqueada — al finalizar cualquier acción. Incluso es posible hacer que el LED parpadee lentamente cuando la puerta está desbloqueada, aunque yo he deshabilitado esta opción para reducir el consumo de batería.

Dentro de los pocos «peros» que le puedo sacar a esta cerradura, no integra un sensor para saber si la puerta está realmente abierta o cerrada, sino que se debe comprar aparte por 59€. Otras cerraduras inteligentes incorporan un imán que, colocado en el marco de la puerta cerca de la cerradura permiten que esta sepa si la puerta se ha abierto.

Nuki Smart Lock Ultra ofrece funcionalidades de automatización interesantes:

Auto Unlock hace que la cerradura se desbloquee automáticamente (o que recibas una notificación para iniciar la apertura) cuando llegas a casa y te acercas con tu móvil. Para ello, debes indicar la ubicación de tu casa en el mapa y establecer un radio alrededor de ella.

hace que la cerradura se desbloquee automáticamente (o que recibas una notificación para iniciar la apertura) cuando llegas a casa y te acercas con tu móvil. Para ello, debes indicar la ubicación de tu casa en el mapa y establecer un radio alrededor de ella. Auto Lock hace que la cerradura se bloquee automáticamente cuando la puerta lleva cerrada un tiempo (desde 0 hasta 30 minutos). Esto permite que la cerradura esté echada con todas las vueltas, para una mayor seguridad.

hace que la cerradura se bloquee automáticamente cuando la puerta lleva cerrada un tiempo (desde 0 hasta 30 minutos). Esto permite que la cerradura esté echada con todas las vueltas, para una mayor seguridad. Lock ‘n’ Go desbloquea la puerta para que puedas salir de casa y la bloquea después de unos segundos (desde 5 hasta 60 segundos). La idea es usar esta funcionalidad cuando te vas de casa. En caso de que tengas instalado el accesorio de sensor de puerta, la cerradura se bloquea tan pronto como se cierra.

Otra función útil es el modo Nocturno permite establecer un horario para que, al inicio, se bloquee la puerta automáticamente. Durante el período, se activa el modo de ahorro de energía de la cerradura (se reduce el intervalo de búsqueda de Bluetooth), se rechazan opcionalmente todos los comandos de Auto Unlock y se activa opcionalmente Auto Lock.

Yo he configurado el modo Nocturno de 23:00 a 8:00, por lo que todos los días a las 23:00 la cerradura se cierra con todas las vueltas de la llave si no lo estaba ya. Si, por algún motivo, tengo que salir, la cerradura se vuelve a bloquear con llave pasados unos minutos de estar cerrada.

La app también permite programar acciones recurrentes a una hora del día y uno o varios días de la semana. Entre las acciones disponibles están desbloquear, bloquear y abrir la puerta.

La aplicación Nuki permite dar acceso a otras personas a tu cerradura, pudiendo elegir si esta persona puede abrir la puerta a distancia. Es posible dar acceso a un invitado durante todo el tiempo, de manera recurrente (ciertos días y horas de la semana) o de manera temporal (desde una fecha/hora hasta otra fecha/hora).

Esto es especialmente útil para personas que van a tu casa a determinadas horas del día (por ejemplo, una persona que cuida a tus hijos, ayuda con la limpieza del hogar o está haciendo una obra en tu casa) pero que no quieres que puedan entrar en ningún otro momento. Además, dar de baja a un invitado es muy sencillo, por lo que en cualquier momento puedes quitarle el acceso a tu casa, así como consultar su historial de acceso.

Gestión de usuarios en la app

Como propietario, tienes acceso a un registro detallado de actividad de la cerradura. Dado que cada persona tiene su propia llave virtual, queda registrado quién ha desbloqueado/bloqueado la cerradura en cada momento y a qué hora lo ha hecho. También puedes ver intentos erróneos de acceso, así como la actividad de asistentes virtuales.

Nuki ofrece un acceso a través de la página web mediante usuario/contraseña (es posible configurar autenticación de doble factor para mayor seguridad), que resulta bastante útil si, por algún motivo, te has dejado el móvil en casa o estás sin batería y necesitas que alguien te deje su móvil u ordenador para abrir la puerta fácilmente.

Interfaz web de Nuki

La cerradura es compatible con Apple Home, Amazon Alexa y Google Home. A la hora de bloquear la puerta mediante la voz, puedes pedirles que lo haga y lo hará de inmediato. Sin embargo, a la hora de desbloquear la puerta, Amazon y Google te obligan a configurar un código de 4 dígitos que te pedirán cada vez que quieras desbloquear la cerradura con la voz. Esto es así para evitar que alguien pueda gritar desde fuera de tu casa «Alexa, abre la puerta» y colarse en tu vivienda.

Otra de las ventajas de integrar Nuki Smart Lock Ultra con un asistente virtual es la posibilidad de crear rutinas. En mi casa, yo tengo configurada una automatización usando la app Casa del iPhone para que se bloquee la cerradura automáticamente se vaya el último miembro de la casa.

Lamentablemente, Nuki ha interrumpido el soporte de la plataforma IFTTT, que ya no se integra con las cerraduras de la marca. Por suerte, Nuki ofrece una API abierta que permite controlar la cerradura fácilmente si desarrollas tu propia aplicación, aunque requieres ciertos conocimientos de desarrollo.

Si quieres instalar la cerradura en una casa de vacaciones, es posible enlazar tu cuenta de Nuki con tu cuenta de Airbnb para que tus huéspedes obtengan un código de acceso digital automáticamente después de realizar la reserva. Al finalizar la estancia, este caducará automáticamente.

La aplicación de Nuki también está disponible para relojes inteligentes como Apple Watch, smartwatches Android (Wear OS) como Garmin Watch, Galaxy Watch (Tizen OS) y Huawei Watch (HarmonyOS). Como usuario de Apple Watch, me resulta especialmente útil decir «Oye Siri, abre la cerradura» mirando al reloj cuando estoy delante de mi casa para que se abra automáticamente.

Batería hasta 9 meses

A diferencia de otras cerraduras que funcionan a pilas, Nuki Smart Lock Ultra funciona con una batería de polímero de litio con una capacidad que no ha sido desvelada por Nuki.

La cerradura cuenta con un sistema de carga con un cable magnético de dos metros, lo cual facilita el proceso de carga al no tener que desmontar la cerradura. No obstante, si prefieres desmontar la cerradura para cargarlo, siempre puedes hacerlo.

La duración de la batería depende en gran medida de su uso, del tipo de puerta, de los modos de bloqueo y de otros factores. En general, puedes esperar los siguientes rangos para la duración de la batería:

7-9 meses con acceso remoto desactivado

5-7 meses con acceso remoto a través de Thread

4-6 meses con acceso remoto vía WiFi

El tiempo de carga de la batería es de solo dos horas mediante un cable USB-C, que es bastante más rápido de lo que solemos encontrar. Por supuesto, la app avisa cuando el nivel de batería llega al 20% para que la recargues antes de que sea un problema. En cualquier momento, puedes comprobar el estado de carga en la app.

Teclado Keypad 2.0 con huella dactilar

Nuki comercializa el accesorio Keypad 2.0 que permite bloquear y desbloquear la puerta tecleando un código de 4-6 números o con la huella dactilar, sin necesidad de utilizar la app del móvil. La idea es colocar este teclado junto a la puerta, a poca distancia, ya que se conecta por Bluetooth.

Nada más teclear el código o poner el dedo sobre la huella, los LEDs de la parte superior empiezan a moverse de un lado a otro y, pasados unos segundos, la puerta se abre. En ocasiones, tarda unos cinco segundos en comunicarse con la cerradura, así que hay que tener paciencia.

Esto puede ser útil si quieres que alguien (o tú mismo) pueda entrar en tu casa con un código o la huella sin necesidad de llevar el móvil o haber instalado la app. El KeyPad 2.0 puede almacenar hasta 200 códigos y 20 huellas dactilares.

Cada persona tiene su propio código y puede registrar varias huellas dactilares, por lo que en el registro de actividad puedes ver quién ha desbloqueado la puerta con código y a qué hora lo ha hecho. Además, recibes una notificación cada vez que alguien intenta entrar con un código incorrecto o una huella no registrada.

Al igual que las llaves virtuales que das a los invitados, puedes establecer reglas con los códigos para que solo funcionen a ciertas horas durante algunos días de la semana, o solo en un intervalo de fechas. También es posible dar acceso a una persona solo mediante Keypad, sin que tenga usuario de la app. Así lo he hecho con mi hijo, por ejemplo, para evitar que abra la puerta por error si juega con la app.

Un aspecto curioso es que el KeyPad solamente tenga teclas para los dígitos del 1 al 9. No hay una tecla para el cero (0). Esto significa que, si tu código habitual de 4-6 cifras incluye un cero, tendrás que buscar un código diferente.

Dado que vivo en una casa unifamiliar, el teclado Keypad 2.0 me resulta muy útil para salir al jardín y cerrar la puerta sin tener que preocuparme de llevar conmigo la llave o el móvil. Una vez que quiero entrar, basta con introducir el código o poner el dedo para que la puerta se abra.

El teclado tiene un botón de flecha a la izquierda que no solo sirve para corregir un dígito pulsado, sino también para bloquear la cerradura completamente cuando sales de casa con solo pulsarlo. El teclado Keypad 2.0 se alimenta mediante pilas cuya duración es de, al menos, 12 meses.

Debido a que Keypad 2.0 está montado en el exterior de la puerta principal, es visible para la gente de fuera. Si te roban tu Nuki Keypad, Nuki ofrece una garantía de reemplazo por robo. Simplemente debes enviar a Nuki una copia de la denuncia por robo (emitida por la policía) y un comprobante de propiedad (factura original) de tu Keypad.

Nuki ha lanzado un nuevo KeyPad 2 Pro, una versión mejorada con una parte frontal de acero inoxidable de alta calidad y opción de alimentación eléctrica por cable. El inconveniente es que cuesta 349€.

Por último, existe otro accesorio llamado Nuki Fob (🛒 59€) que actúa como mando a distancia para abrir la puerta por Bluetooth. Resulta útil para personas que no tienen un smartphone y a las que no quieres dar una llave de tu casa, pero no he tenido oportunidad de probar.

Algunas dudas que te pueden surgir

💡 ¿Qué ocurre si Nuki Smart Lock Ultra se queda sin batería?

Si las pilas de la cerradura inteligente se agotan, no podrás abrir la puerta con la app pero siempre podrás recurrir a la llave tradicional.

Para que eso no ocurra, se te informa con un LED parpadeante en la propia cerradura y una notificación en la app cuando el nivel de batería baje del 20%.

💡 ¿Qué ocurre si tu móvil se queda sin batería?

Si la batería de su smartphone se agota por completo, no podrás abrir la puerta utilizando la app. En ese caso, si tienes acceso a Internet, podrás utilizar la web de Nuki para acceder con tu usuario/contraseña y desbloquear la cerradura.

Otra posibilidad es instalar el teclado Nuki Keypad junto a la puerta, que siempre te permitirá abrir mediante tu código personal o la huella dactilar.

💡 ¿Qué ocurre si se va luz o Internet en mi casa?

Seguirás pudiendo entrar en tu casa sin problemas ya que la cerradura Nuki Smart Lock Ultra funciona con batería y utiliza una conexión Bluetooth, por lo que no requiere electricidad ni conexión a Internet para desbloquear y bloquear la puerta cuando estás delante de ella.

💡 ¿Qué ocurre si me roban el móvil?

Salvo que tengas el móvil sin ningún tipo de bloqueo, el «ladrón» no podrá acceder a la app Nuki, así que no podrá abrir la puerta de tu casa. En cualquier caso, desde la web de Nuki puedes revocar el acceso a un dispositivo.

Precio

La cerradura inteligente Nuki Smart Lock Ultra está a la venta por 349€, un precio elevado que refleja su condición de cerradura premium.

Como alternativas, puedes hacerte con la cerradura inteligente Nuki Smart Lock Pro (4ª gen., 2023), que está a la venta por 🛒 279€ en Amazon España, aunque también puedes encontrarlo en otros distribuidores. El Nuki Smart Lock (4ª gen., 2023) está a la venta por 🛒 169€.

El teclado Nuki Keypad original (sin huella dactilar) para desbloquear la puerta con un código de 4-6 dígitos cuesta 80,99€. El teclado Nuki Keypad 2.0 que permite el uso de códigos numéricos y huella dactilar cuesta 159€. El nuevo teclado en acero inoxidable con conexión opcional a la red eléctrica cuesta 349€.

Conclusiones: ¿Merece la pena la Nuki Smart Lock Ultra?

Después de varias semanas utilizando a diario la Nuki Smart Lock Ultra, estamos ante una de las cerraduras inteligentes más avanzadas del mercado. Su instalación es bastante sencilla, aunque requiere el cambio del cilindro original por el cilindro universal Nuki incluido en la caja.

Uno de los aspectos que más me ha convencido es su rendimiento. El nuevo motor sin escobillas no solo permite una velocidad de apertura sorprendente, sino que además es silencioso y permite un diseño muy compacto.

En cuanto a conectividad, pocas cerraduras ofrecen tantas opciones: Bluetooth, WiFi, Thread y compatibilidad con Matter. La integración con Apple Home ha sido perfecta en mi caso, y el cambio entre protocolos es imperceptible para el usuario. Además, si utilizas Thread, puedes conseguir una autonomía de hasta 7 meses con conectividad remota.

Las opciones de automatización me han resultado muy prácticas. He configurado el modo nocturno para que la cerradura se cierre automáticamente cada noche, y he creado rutinas para bloquearla cuando todos salimos de casa. La función Auto Unlock para desbloqueo automático al acercarte es realmente cómoda. Poder dar accesos temporales a terceros ha sido otro punto muy positivo si tienes personas que acceden a tu casa ocasionalmente.

El uso diario con la app y el teclado Keypad 2.0 ha sido excelente. Este último accesorio me permite salir al jardín o dar acceso a mi hijo sin necesidad de llaves o móvil. Aunque echo en falta que la cerradura incluya un sensor de apertura de puerta integrado, al menos se ofrece como accesorio opcional.

En resumen, la Nuki Smart Lock Ultra me ha convencido plenamente. No es la cerradura inteligente más barata, pero sí una de las más completas y fiables que he probado. Su diseño compacto, la potencia del motor, las opciones de conectividad y el ecosistema de accesorios hacen que merezca la pena la inversión.

Si buscas seguridad, comodidad y control total desde el móvil, esta es una de las mejores opciones que puedes instalar en casa.