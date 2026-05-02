La Academia aclara que la IA no podrá ganar Oscar de interpretación ni guion

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas ha actualizado las normas de elegibilidad de los Oscar para dejar claro algo que, hasta hace poco, parecía innecesario especificar: solo el trabajo de interpretación y escritura realizado por humanos podrá optar a un premio.

El cambio llega en un momento en el que la inteligencia artificial generativa empieza a ocupar un espacio cada vez más visible en la industria audiovisual. Herramientas capaces de generar diálogos, recrear voces, rejuvenecer actores, crear rostros sintéticos o incluso producir escenas completas han obligado a Hollywood a replantearse qué significa realmente la autoría en una película.

La interpretación deberá estar “demostrablemente realizada por humanos”

En sus nuevas reglas, la Academia establece que las actuaciones candidatas a un Oscar deberán haber sido “demostrablemente realizadas por humanos”. Es decir, no bastará con que un personaje aparezca en pantalla con aspecto humano: la interpretación tendrá que proceder de una persona real.

La aclaración es importante porque la tecnología ya permite recrear digitalmente a actores fallecidos, modificar de forma extrema una actuación o incluso generar personajes completamente sintéticos. En estos casos, la pregunta es evidente: ¿quién está actuando realmente? ¿El actor original, el equipo de efectos visuales, el modelo de IA o nadie en particular?

La Academia parece querer cortar de raíz esa ambigüedad en las categorías interpretativas. Un Oscar a mejor actor o actriz seguirá premiando una actuación humana, no una construcción digital generada a partir de datos, algoritmos o instrucciones de texto.

Los guiones también deberán estar escritos por personas

La otra gran novedad afecta a las categorías de guion. La Academia ha especificado que los textos candidatos deberán ser de autoría humana. Esto no significa necesariamente que una película no pueda usar herramientas de IA en algún punto del proceso creativo, pero sí que el mérito reconocido en las categorías de escritura debe corresponder a guionistas humanos.

Este punto conecta directamente con una de las grandes preocupaciones que impulsaron la huelga de guionistas de Hollywood hace unos años. Uno de los temores del sector era que los estudios empezaran a utilizar IA para generar borradores de guion, reescribir escenas o reducir la dependencia de escritores profesionales.

La decisión de la Academia envía un mensaje claro: la escritura cinematográfica sigue siendo considerada un acto creativo humano. Las herramientas pueden asistir, pero no sustituir el papel del guionista si se aspira a competir en las principales categorías de escritura.

La IA no queda prohibida en el cine

Ahora bien, la Academia no ha prohibido el uso de inteligencia artificial en las películas. De hecho, fuera de las categorías de interpretación y guion, el uso de herramientas de IA no ayudará ni perjudicará automáticamente las posibilidades de una candidatura.

Esto significa que una película podrá emplear IA en tareas de posproducción, efectos visuales, diseño, restauración, doblaje técnico, planificación o asistencia creativa sin quedar excluida de los Oscar. La clave estará en determinar hasta qué punto el logro artístico sigue teniendo una autoría humana significativa.

La Academia afirma que cada rama evaluará los méritos teniendo en cuenta el grado en que una persona estuvo en el centro de la autoría creativa. Es una formulación deliberadamente flexible, pensada para no cerrar la puerta a nuevas herramientas, pero también para evitar que el reconocimiento artístico se conceda a procesos automatizados sin intervención humana real.

La Academia podrá pedir explicaciones sobre el uso de IA

Otro detalle relevante es que la Academia se reserva el derecho a solicitar más información si surgen dudas sobre el uso de inteligencia artificial generativa en una película. Esto puede convertirse en un mecanismo importante a medida que las herramientas sean más sofisticadas y difíciles de detectar.

En la práctica, los estudios podrían tener que explicar cómo se ha utilizado la IA, qué partes del trabajo fueron generadas o asistidas por algoritmos y qué grado de participación humana existió en el resultado final.

Este tipo de transparencia será cada vez más necesaria. La frontera entre una herramienta técnica y una sustitución creativa no siempre es evidente, especialmente cuando hablamos de modelos capaces de generar texto, imagen, voz, música o movimiento a partir de instrucciones muy simples.

El caso de los actores recreados digitalmente

La decisión de la Academia llega en un momento en el que varios proyectos están explorando la recreación de intérpretes mediante inteligencia artificial. Uno de los ejemplos más comentados es el de Val Kilmer, fallecido en 2025, que será recreado con IA para asumir un papel protagonista en una próxima película.

También han surgido experimentos con actores completamente artificiales. La actriz y cómica londinense Eline van der Velden afirmó haber creado una intérprete ficticia generada por IA con la ambición de convertirla en una estrella global.

Estos casos plantean preguntas incómodas para la industria. ¿Puede una entidad artificial competir con actores reales? ¿A quién se premia si una interpretación se construye a partir de una base de datos, captura de movimientos, voz sintética y retoque digital? ¿Qué ocurre con los derechos de imagen de los actores fallecidos o retirados?

La Academia parece haber decidido que, al menos en los Oscar, una actuación premiable debe tener detrás a una persona.

IA frente a CGI: una diferencia clave

El cine lleva décadas utilizando tecnología para crear mundos imposibles. Los efectos generados por ordenador forman parte de Hollywood desde los años 90 y hoy son esenciales en superproducciones, películas de animación, ciencia ficción, fantasía y acción.

La diferencia es que el CGI tradicional suele ser un proceso manual, artístico y muy laborioso. Modeladores, animadores, supervisores de efectos, iluminadores y compositores trabajan durante meses para construir imágenes digitales bajo una dirección creativa humana.

La IA generativa cambia parte de esa lógica. En lugar de crear cada elemento mediante trabajo manual, muchas herramientas pueden producir resultados completos a partir de indicaciones de texto o referencias previas. Eso no elimina necesariamente la intervención humana, pero sí desplaza la autoría y automatiza fases que antes requerían una participación creativa directa.

Por eso la Academia no trata a todas las tecnologías por igual. No se trata de rechazar la innovación, sino de distinguir entre herramientas que amplían el trabajo humano y sistemas que pueden reemplazarlo.

Un debate que también afecta a derechos de autor

El uso de IA en Hollywood no solo preocupa por los premios. También está generando conflictos legales relacionados con derechos de autor. Muchos modelos de inteligencia artificial han sido entrenados con textos, imágenes, vídeos y obras creadas por humanos durante décadas, a menudo sin autorización explícita de sus autores.

Estudios, actores, escritores y creadores han presentado demandas contra varias compañías de IA por el uso de material protegido para entrenar modelos generativos. El debate es especialmente complejo porque estas herramientas no copian siempre de forma literal, pero sí aprenden patrones, estilos y estructuras a partir de obras existentes.

En el cine, esta cuestión puede ser explosiva. Si una IA genera un guion inspirado en miles de películas previas, ¿quién es el autor? Si recrea la voz o el rostro de un actor, ¿qué derechos entran en juego? Si una escena se produce a partir de material entrenado con obras protegidas, ¿puede considerarse original?

Los Oscar quieren proteger la autoría humana sin frenar la innovación

La postura de la Academia intenta encontrar un equilibrio complicado. Por un lado, reconoce que la IA ya forma parte del proceso creativo y que prohibirla por completo sería poco realista. Por otro, quiere preservar el valor de la interpretación y la escritura como disciplinas esencialmente humanas.

Es una decisión que probablemente siente precedente para otros premios, festivales y organizaciones de la industria. A medida que la IA sea más habitual en la producción audiovisual, será necesario definir qué trabajos pueden competir, cómo se acredita la autoría y qué nivel de intervención humana se exige.

La actualización de las normas también puede servir como presión indirecta para que los estudios documenten mejor sus procesos. Si una película aspira a competir por premios importantes, tendrá que ser capaz de demostrar quién hizo qué y cómo se utilizaron las herramientas de IA.

Hollywood entra en la era de la autoría híbrida

Lo que está ocurriendo en los Oscar es solo una muestra de un cambio mucho más amplio. El cine entra en una etapa en la que la creatividad humana convivirá con herramientas capaces de generar imágenes, voces, diálogos y escenas enteras.

Eso no significa que los directores, actores, guionistas o artistas vayan a desaparecer. Pero sí significa que la industria tendrá que redefinir qué se considera creación, qué se considera asistencia técnica y qué se considera sustitución.

La decisión de la Academia marca una línea clara en dos terrenos especialmente sensibles: actuar y escribir. Para ganar un Oscar en esas categorías, seguirá haciendo falta una persona. Puede parecer una obviedad, pero en 2026 ya no lo es tanto.