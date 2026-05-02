Google activa en España la memoria de Gemini: así funcionará Recuerdos

Google quiere que Gemini deje de sentirse como un asistente genérico y empiece a comportarse más como alguien que realmente te conoce. La compañía ha anunciado la llegada a España de nuevas funciones de personalización pensadas para que su asistente de inteligencia artificial pueda adaptarse mejor a cada usuario, recordando preferencias, intereses y contexto compartido en conversaciones anteriores.

La novedad principal es la función Recuerdos, que permite a Gemini utilizar información de chats previos para ofrecer respuestas más útiles y relevantes. En lugar de empezar cada conversación desde cero, el asistente puede tener en cuenta detalles que ya le has contado antes, siempre que esta opción esté activada.

Gemini quiere ser un asistente que evoluciona contigo

La visión de Google con Gemini es clara: crear un asistente que no se limite a responder preguntas de forma aislada, sino que entienda mejor tus gustos, tus hábitos y tus necesidades. La idea es que Gemini pueda evolucionar contigo con el tiempo, aprendiendo de lo que le cuentas y aplicando ese contexto en futuras conversaciones.

Esto puede marcar una diferencia importante en el uso diario. Muchas veces recurrimos a la IA para pedir ideas, organizar planes, buscar recomendaciones o desarrollar proyectos personales. Sin memoria, el asistente necesita que le repitamos una y otra vez nuestros gustos, objetivos o circunstancias. Con Recuerdos, Gemini puede recuperar parte de ese contexto y ofrecer respuestas más ajustadas desde el primer momento.

Google lo plantea como una experiencia más natural, similar a colaborar con una persona que ya está al día de lo que habéis hablado antes. No se trata solo de recordar datos sueltos, sino de usar ese contexto para que las respuestas tengan más sentido para ti.

Cómo funciona la nueva memoria de Gemini

Cuando la función Recuerdos está activada, Gemini puede recordar detalles importantes que hayas compartido en conversaciones anteriores. Estos datos pueden incluir intereses personales, preferencias de contenido, temas recurrentes, proyectos en marcha o información que ayude al asistente a entender mejor lo que buscas.

Por ejemplo, si en el pasado hablaste con Gemini sobre tu cómic favorito y comentaste cuáles son tus personajes preferidos, más adelante podrías pedirle ideas para una fiesta de cumpleaños temática. En lugar de darte una lista genérica, Gemini podría proponerte una celebración inspirada en ese personaje, con comida relacionada, decoración específica y hasta un fotomatón con accesorios personalizados.

Lo mismo ocurre con recomendaciones culturales. Si anteriormente has pedido resúmenes de libros de no ficción populares en BookTok, Gemini podría usar ese historial para sugerirte nuevas lecturas con temas parecidos, e incluso ayudarte a preparar frases o citas pensadas para compartir en redes sociales.

Respuestas más útiles para proyectos creativos

La memoria también puede ser especialmente útil para quienes usan Gemini como herramienta de creatividad. Si has estado desarrollando ideas para un canal de YouTube sobre cultura japonesa, por ejemplo, Gemini podría recordar ese interés y sugerirte nuevos contenidos relacionados sin que tengas que explicarlo todo de nuevo.

En ese caso, una petición tan simple como “dame ideas nuevas basadas en mis intereses” podría generar propuestas más concretas, como vídeos sobre probar comida japonesa por primera vez, experimentar con origami, participar en una ceremonia del té o descubrir videojuegos populares en Japón.

La diferencia está en el punto de partida. Un asistente sin contexto suele ofrecer ideas amplias y algo impersonales. Un asistente con memoria puede conectar tus intereses previos con nuevas sugerencias, lo que hace que la conversación resulte más fluida y productiva.

La función estará activada por defecto, pero se puede desactivar

Google ha decidido activar esta función de forma predeterminada para que Gemini pueda ofrecer respuestas más personalizadas desde el principio. Aun así, la compañía insiste en que el usuario mantiene el control sobre la memoria del asistente.

Quienes no quieran que Gemini utilice sus conversaciones anteriores pueden desactivar esta opción en cualquier momento. Para hacerlo, basta con ir a los ajustes de la aplicación de Gemini, entrar en Contexto personal y seleccionar Memoria.

Además, los usuarios podrán seguir gestionando y eliminando sus conversaciones desde el apartado Actividad en las Aplicaciones de Gemini, igual que hasta ahora. Esta parte es importante porque la memoria en asistentes de IA puede resultar muy útil, pero también exige controles claros y accesibles para quienes prefieran una experiencia menos personalizada.

Gemini también permitirá importar recuerdos desde otras apps de IA

Otra novedad interesante es que Google quiere facilitar el salto desde otros asistentes de inteligencia artificial. Empezar desde cero con una nueva IA puede resultar incómodo, especialmente si ya has dedicado tiempo a enseñarle tus gustos, rutinas, proyectos o preferencias a otra aplicación.

Para evitar esa sensación de volver al punto de partida, Gemini estrena nuevas herramientas de importación para cuentas de consumidor. Estas funciones permitirán trasladar recuerdos, contexto personal e incluso historial de conversaciones desde otras aplicaciones de IA directamente a Gemini.

El objetivo es que el asistente pueda ponerse al día rápidamente con la información que ya has compartido en otros servicios. Así, Gemini podría conocer tus intereses, relaciones importantes, datos personales relevantes o preferencias sin que tengas que repetirlo todo manualmente conversación tras conversación.

Cómo importar memoria a Gemini

Google ha diseñado el proceso de importación para que sea sencillo. Desde los ajustes de Gemini, el usuario encontrará una nueva opción de importación. Al seleccionarla, recibirá una petición sugerida que podrá copiar y pegar en la aplicación de IA que esté utilizando actualmente.

Esa otra aplicación generará entonces un resumen con preferencias, contexto y datos clave del usuario. Después, solo habrá que copiar esa respuesta y pegarla en Gemini. El asistente analizará la información y guardará esos detalles en el contexto personal del usuario para usarlos en futuras conversaciones.

Este sistema resulta curioso porque no depende necesariamente de una integración directa entre plataformas. En lugar de conectar cuentas automáticamente, Google propone un método basado en texto: pides a tu asistente actual que resuma lo que sabe de ti y luego entregas ese resumen a Gemini.

También se podrá importar todo el historial de chat

Además de importar recuerdos concretos, Google también permitirá llevar a Gemini todo el historial de conversaciones procedente de otros proveedores de IA. Para ello, el usuario podrá subir un archivo ZIP con sus chats anteriores.

Una vez importado ese historial, será posible buscar conversaciones pasadas y continuar desarrollándolas directamente en Gemini. Esto puede ser útil para quienes han usado otros asistentes para preparar documentos, planificar viajes, estudiar, organizar ideas de negocio, escribir contenidos o trabajar en proyectos personales.

La posibilidad de retomar conversaciones anteriores puede ser una ventaja importante para usuarios intensivos de IA. En lugar de perder meses de contexto acumulado, Gemini podrá convertirse en una especie de nuevo centro de trabajo donde seguir construyendo sobre lo ya hecho.

Google quiere que cambiar a Gemini sea más fácil

Estas funciones tienen una lectura clara: Google quiere reducir la fricción para que los usuarios prueben Gemini o migren desde otros asistentes. En el mercado de la inteligencia artificial, la personalización se está convirtiendo en una pieza clave. Cuanto más sabe un asistente sobre ti, más útil puede ser, pero también más difícil resulta abandonarlo.

Con la importación de memoria e historial, Google intenta romper esa barrera. Si ya has invertido tiempo en otro asistente, Gemini quiere ofrecerte una forma rápida de trasladar ese conocimiento y continuar sin tener que reconstruir tu perfil desde cero.

La estrategia tiene sentido. En un mercado cada vez más competido, no basta con tener un modelo potente. Los usuarios buscan asistentes que entiendan sus necesidades, recuerden sus preferencias y puedan trabajar con continuidad a lo largo del tiempo.

Una función útil, pero con implicaciones de privacidad

La memoria en asistentes de IA puede mejorar mucho la experiencia, pero también plantea preguntas importantes. Cuanto más contexto conserva un asistente, más sensible se vuelve la información almacenada. Gustos personales, relaciones, proyectos, rutinas, preferencias profesionales o datos familiares pueden acabar formando parte del perfil que la IA utiliza para responder.

Por eso es importante que Google ofrezca controles claros para activar, desactivar, revisar y eliminar esta información. Que la función esté activada por defecto puede ser cómodo para muchos usuarios, pero otros preferirán decidir explícitamente qué quiere que Gemini recuerde y qué no.

La clave estará en que el usuario entienda bien cómo funciona la memoria, qué datos se guardan, cómo se usan y cómo puede borrarlos. La personalización solo genera confianza cuando va acompañada de transparencia y control real.