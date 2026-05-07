Apple prepara unos AirPods con cámara: Siri podría ver lo que tienes delante

Apple lleva tiempo explorando nuevas formas de hacer que sus AirPods sean algo más que unos simples auriculares inalámbricos. Ahora, todo apunta a que uno de sus proyectos más ambiciosos empieza a tomar forma: unos AirPods con cámaras integradas capaces de aportar contexto visual a Siri.

La idea puede sonar extraña al principio, pero no se trataría de hacer fotos ni de grabar vídeos desde los oídos. El objetivo sería muy distinto: permitir que el asistente de Apple “vea” lo que ocurre alrededor del usuario para ofrecer respuestas más útiles y personalizadas.

Los AirPods con cámara estarían en una fase avanzada de desarrollo

Según una nueva información publicada por Bloomberg, Apple habría alcanzado un hito importante en el desarrollo de estos AirPods con cámaras incorporadas. El proyecto estaría ya en una fase bastante avanzada, con prototipos muy cercanos a lo que podrían ser el diseño y las capacidades finales del producto.

En concreto, los auriculares habrían entrado en la fase conocida como DVT, o prueba de validación de diseño. Esta etapa se utiliza para comprobar que el producto cumple con los requisitos previstos antes de dar el salto a una fase posterior, la PVT, donde ya se fabrican las primeras unidades pensadas para validar la producción en masa.

Lo interesante es que algunos empleados de Apple ya estarían utilizando internamente estos prototipos, lo que indica que el desarrollo no se encuentra en una etapa puramente conceptual. Aun así, que un dispositivo llegue a este punto no garantiza necesariamente que vaya a lanzarse de forma inmediata.

Unas cámaras pensadas para dar ojos a Siri

La función principal de estas cámaras no sería convertir los AirPods en una especie de cámara portátil. De hecho, Apple no estaría pensando en que el usuario pueda tomar fotografías o grabar vídeo con ellos.

La idea sería que las cámaras sirvieran para proporcionar información visual a Siri. Dicho de forma sencilla, permitirían que el asistente entendiera mejor el entorno del usuario y pudiera responder a preguntas basadas en lo que tiene delante.

Por ejemplo, el usuario podría mirar unos ingredientes en la cocina y pedir a Siri una idea para preparar la cena. En lugar de tener que describir manualmente lo que hay sobre la encimera, los AirPods podrían enviar esa información visual al asistente para que genere una respuesta más precisa.

Este planteamiento recuerda bastante a algunas funciones de inteligencia artificial que ya hemos visto en otros asistentes, como la posibilidad de compartir la imagen de la cámara con Gemini Live para hacer preguntas sobre lo que se está viendo en tiempo real.

Recordatorios, indicaciones y más usos basados en IA

Apple también estaría estudiando otros usos para estas cámaras integradas. Uno de los ejemplos mencionados sería la posibilidad de crear recordatorios en función de algo que entra en el campo de visión del usuario.

Imaginemos, por ejemplo, que los AirPods detectan un objeto, un cartel o una situación concreta y, a partir de ahí, Siri puede sugerir o generar un recordatorio contextual. La clave estaría en que el asistente no solo escucharía lo que decimos, sino que también podría interpretar parte de lo que estamos viendo.

Otra aplicación posible estaría relacionada con la navegación. Las cámaras podrían ayudar a ofrecer indicaciones paso a paso más avanzadas, especialmente en entornos donde una simple instrucción de audio no siempre resulta suficiente. En teoría, Siri podría tener una mejor comprensión del lugar en el que se encuentra el usuario y orientar sus indicaciones con mayor precisión.

Apple añadiría una luz LED por privacidad

Un punto especialmente delicado en un producto de este tipo es la privacidad. Llevar cámaras integradas en unos auriculares puede generar dudas evidentes, sobre todo para las personas que rodean al usuario.

Para abordar esta cuestión, Apple estaría incorporando una luz LED en los auriculares. Su función sería avisar a los demás cuando se estén subiendo datos visuales a la nube. Es decir, actuaría como una señal visible de que las cámaras están siendo utilizadas para procesar información del entorno.

Este detalle podría ser clave para que el producto sea aceptado socialmente. Apple ha construido buena parte de su imagen alrededor de la privacidad, por lo que un dispositivo con cámaras siempre encendidas o poco transparentes sería difícil de justificar.

El lanzamiento podría depender de la nueva Siri

Aunque el avance del proyecto parece importante, todavía no está claro cuándo llegarán estos AirPods al mercado. Según la información disponible, Apple habría barajado inicialmente un lanzamiento durante la primera mitad de 2026.

Sin embargo, ese calendario se habría visto afectado por los retrasos en la renovación de Siri. Y aquí está probablemente el gran obstáculo: estos AirPods dependen en buena medida de que las funciones de inteligencia artificial visual funcionen de manera fiable.

Si Apple considera que la experiencia no está a la altura, el producto podría volver a retrasarse. No sería la primera vez que la compañía decide frenar un lanzamiento hasta tener más confianza en la calidad del software, especialmente cuando se trata de funciones que combinan inteligencia artificial, privacidad y uso cotidiano.

Un producto arriesgado, pero con mucho potencial

Los AirPods con cámara podrían convertirse en uno de los productos más curiosos del ecosistema Apple de los próximos años. No parecen pensados para sustituir al iPhone ni para competir con unas gafas inteligentes, sino para añadir una nueva capa de contexto al asistente de voz.

La gran pregunta es si los usuarios verán valor real en llevar cámaras en los auriculares. Si la función se limita a algún truco puntual, probablemente será difícil justificarla. Pero si Apple consigue que Siri entienda el entorno de forma natural y útil, estos AirPods podrían marcar un cambio importante en la forma en la que interactuamos con la inteligencia artificial.

Por ahora, el proyecto parece estar más cerca que nunca de convertirse en un producto real. Aun así, su llegada dependerá de algo que Apple todavía tiene que demostrar: que su nueva generación de Siri puede competir de verdad en una era dominada por asistentes con capacidades visuales y conversacionales mucho más avanzadas.