Google responde a las críticas: sus búsquedas con IA mostrarán más enlaces útiles

Google sigue ajustando la forma en la que la inteligencia artificial aparece dentro de su buscador. Tras el despliegue de funciones como AI Mode y AI Overviews, la compañía quiere resolver una de las críticas más frecuentes a este tipo de respuestas generadas por IA: que pueden dar la sensación de encerrar al usuario dentro del propio buscador, reduciendo la necesidad de visitar páginas externas.

Para evitarlo, Google ha anunciado una serie de mejoras pensadas para que sus respuestas con IA incluyan más enlaces útiles, más contexto sobre las fuentes y una mayor presencia de contenidos originales publicados en la web.

La idea es sencilla: que la IA sirva como punto de partida para explorar un tema, no como un callejón sin salida.

Google quiere que la IA sea una puerta de entrada a más información

Las respuestas generadas por IA pueden ser útiles para obtener una visión rápida sobre un tema, pero muchas veces el usuario necesita ir más allá: leer análisis completos, consultar opiniones de expertos, comparar experiencias reales o acudir directamente a una fuente concreta.

Con estos cambios, Google busca que sus experiencias de búsqueda con IA hagan más visible el camino hacia esas páginas. La compañía asegura que seguirá mejorando la forma en la que muestra y clasifica los enlaces dentro de AI Mode y AI Overviews, con especial atención a las fuentes originales, los creadores y las webs que los usuarios valoran.

Este movimiento llega en un momento delicado para el ecosistema de contenidos. Muchos medios y sitios web temen que los resúmenes generados por IA reduzcan el tráfico que reciben desde Google. Por eso, cualquier cambio que aumente la visibilidad de los enlaces dentro de estas respuestas será seguido muy de cerca por editores, marcas y creadores.

Más sugerencias para seguir explorando un tema

Una de las novedades más interesantes es la incorporación de nuevas sugerencias al final de muchas respuestas generadas por IA.

En lugar de limitarse a ofrecer una respuesta cerrada, Google mostrará propuestas para profundizar en diferentes ángulos del mismo tema. Por ejemplo, si alguien busca información sobre cómo las ciudades están incorporando más zonas verdes, la IA podrá sugerir artículos sobre casos concretos, estudios urbanos o proyectos de transformación destacados.

La intención es que el usuario no se quede únicamente con el resumen inicial, sino que tenga caminos claros para seguir investigando. Esto puede ser especialmente útil en búsquedas complejas, donde no hay una única respuesta correcta y merece la pena consultar varias perspectivas.

Los contenidos de suscripción tendrán más visibilidad

Otra mejora importante afecta a los medios y publicaciones de pago. Google empezará a destacar enlaces procedentes de las suscripciones de noticias del propio usuario dentro de AI Mode y AI Overviews.

Esto significa que, si una persona está suscrita a un periódico o revista compatible, Google podrá señalar esos enlaces con una etiqueta de suscripción para que sean más fáciles de identificar. La idea es doble: ayudar al usuario a aprovechar mejor los contenidos por los que ya paga y, al mismo tiempo, dar más visibilidad a los medios que dependen de modelos de suscripción.

Según Google, en las primeras pruebas los usuarios fueron significativamente más propensos a hacer clic en enlaces etiquetados como parte de sus suscripciones. Para los editores, esto puede convertirse en una vía interesante para reforzar la relación con sus lectores dentro de las búsquedas con IA.

La IA también mostrará opiniones de personas reales

Google también quiere que sus respuestas generadas por IA incluyan más perspectivas procedentes de conversaciones públicas en internet, redes sociales, foros y otras fuentes de primera mano.

Esto puede ser especialmente útil en búsquedas donde la experiencia personal importa tanto como la información técnica. Por ejemplo, si alguien busca consejos para fotografiar auroras boreales, la respuesta de IA podría incluir fragmentos de debates en foros de fotografía, con recomendaciones concretas sobre exposición, ISO o configuración de la cámara.

La novedad no está solo en mostrar ese tipo de contenido, sino en añadir más contexto sobre su origen. Google podrá incluir el nombre del creador, su usuario, la comunidad de la que procede la conversación o el foro en el que se publicó. Así, el usuario podrá decidir con más criterio si quiere entrar en esa conversación, leer el hilo completo o participar.

Es un intento de recuperar algo que muchas búsquedas tradicionales ya ofrecían: no solo datos, sino también experiencia acumulada por personas que han probado algo antes.

Más enlaces dentro del propio texto generado por IA

Hasta ahora, uno de los problemas de algunas respuestas generadas por IA era que los enlaces podían aparecer separados del texto principal o agrupados de una forma poco intuitiva. Google quiere cambiar eso añadiendo más enlaces justo al lado de los fragmentos relevantes.

Por ejemplo, si el usuario busca información para hacer una ruta en bicicleta por la costa de California, la respuesta de IA podría mostrar varios puntos sobre terreno, dirección recomendada, kilometraje diario o preparación física. Con esta actualización, cada una de esas partes podrá incluir un enlace relacionado directamente con el detalle mencionado.

Esto debería hacer que los enlaces resulten más útiles y menos decorativos. En lugar de aparecer como una lista genérica de fuentes, estarán conectados con la información concreta que están respaldando o ampliando.

Para los usuarios, puede ser una mejora clara en términos de confianza. Para los medios y webs especializadas, puede suponer más oportunidades de recibir clics desde respuestas generadas por IA.

Vista previa de los enlaces antes de hacer clic

Otra novedad llegará a escritorio: Google mostrará una vista previa cuando el usuario pase el cursor sobre determinados enlaces incluidos en las respuestas de IA.

Esta previsualización podrá mostrar información como el nombre del sitio web o el título de la página enlazada. El objetivo es que el usuario sepa mejor adónde le llevará el enlace antes de pulsarlo.

Puede parecer un detalle menor, pero es importante. Muchas personas dudan antes de hacer clic en un enlace si no reconocen la web o si no queda claro qué van a encontrar detrás. Con una pequeña vista previa, Google espera aumentar la confianza y hacer que los enlaces resulten más atractivos.

La técnica query fan-out será clave para encontrar mejores fuentes

Google también menciona el uso de técnicas como query fan-out, un sistema que permite descomponer una búsqueda en varias consultas relacionadas para explorar más rincones de la web.

En la práctica, esto permite que el buscador no se limite a una interpretación simple de la pregunta original. Puede ampliar el contexto, buscar subtemas relacionados y localizar páginas que quizá no aparecerían con una consulta tradicional más directa.

Este enfoque encaja especialmente bien con las búsquedas complejas. Si alguien plantea una pregunta amplia, la IA puede analizar distintas dimensiones del tema y recuperar fuentes más específicas para cada una.

Una respuesta a las críticas sobre el impacto de la IA en la web

Aunque Google presenta estas novedades como una mejora para el usuario, también pueden leerse como una respuesta a una preocupación creciente: el impacto de la IA generativa en el tráfico de la web abierta.

Si una respuesta de IA resume demasiado bien el contenido de varias páginas, muchos usuarios pueden no sentir la necesidad de visitar las fuentes originales. Eso preocupa a medios, blogs, foros, creadores independientes y webs especializadas, que dependen de esas visitas para generar ingresos, captar lectores o mantener su comunidad.

Al mejorar la visibilidad de los enlaces, añadir contexto y destacar fuentes originales, Google intenta transmitir que la IA en el buscador no sustituirá a la web, sino que ayudará a descubrirla mejor.

La cuestión es si estos cambios serán suficientes. Todo dependerá de cómo se implementen, de cuántos enlaces se muestren realmente y de si los usuarios hacen clic en ellos o se quedan únicamente con la respuesta generada.

También es una señal importante para medios y creadores

Para los sitios web, estas novedades pueden ser una buena noticia, aunque con cautela.

Que Google incluya más enlaces dentro de AI Mode y AI Overviews puede aumentar las oportunidades de visibilidad. Pero también significa que los creadores dependerán cada vez más de cómo Google decide seleccionar, resumir y posicionar sus contenidos dentro de una experiencia controlada por IA.

Los medios tendrán que prestar atención no solo al SEO tradicional, sino también a cómo sus artículos son interpretados y citados por los sistemas generativos del buscador.

Esto puede reforzar la importancia de publicar contenido original, bien estructurado, útil y con una voz diferenciada. Si Google quiere mostrar “voces auténticas”, los sitios que aporten análisis propio, experiencia real o información especializada podrían salir beneficiados.