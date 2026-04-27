Análisis del robot aspirador Roborock Qrevo S Pro a fondo y opinión

Tener un robot aspirador se ha convertido en algo habitual en muchos hogares para reducir el esfuerzo que supone la limpieza del hogar. Dentro de las marcas más populares, Roborock se ha forjado un nombre propio por sus innovadores productos de limpieza.

A finales de abril, la compañía presentó Qrevo S Pro, un potente robot aspirador con una potencia de succión de 18.500 Pa y un cepillo lateral antienredos que recoge de manera eficiente el polvo, los restos de comida y el pelo. Cuenta con una mopa que se limpia a alta temperatura en la base multifuncional, con compartimentos para suciedad y agua.

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He tenido oportunidad de probar el robot aspirador Qrevo S Pro (589€) durante algunas semanas y, a continuación, os traigo mis impresiones.

👉🏻 Índice

Diseño y construcción

Como todos los robots aspiradores, Qrevo S Pro tiene forma de cilindro achatado con ruedas. Posee un diámetro de unos 35 cm y una altura de 9,7 cm. No es especialmente bajo en altura, por lo que es posible que no pase por debajo de algunos muebles.

Dejando a un lado sus dimensiones, el robot tiene un diseño moderno, con un acabado en color gris o blanco, según el modelo que elijas, que resulta atractivo.

Qrevo S Pro

En su interior, posee un compartimento para polvo con una capacidad de 330 ml y un depósito de agua limpia con capacidad de 80 ml. La base de carga te libera del trabajo de vaciar el polvo y rellenar el agua, por lo que la capacidad de estos compartimentos no es tan relevante.

En la parte superior, encontramos dos botones táctiles:

Encendido/Limpieza, para iniciar la limpieza (pulsación corta) o encender/apagar el robot (pulsación larga)

Base de carga, para volver a la estación de carga (pulsación corta) o empezar a limpiar una zona específica (pulsación larga). Si el robot aspirador está en la base, permite iniciar el vaciado (pulsación corta) o lavar la mopa (pulsación larga).

El botón de Encendido/Limpieza también indica el nivel de batería mediante un código de colores (blanco si está por encima del 15% y rojo si está por debajo), el estado de carga (parpadeando mientras carga) y el estado de funcionamiento (parpadeando cuando está cargando o arrancando, azul intermitente cuando está activa la visualización remota, etc.)

Botones de la parte superior

En la parte superior, encontramos una tapa que nos da acceso al depósito de polvo, el indicador de WiFi y un botón de reset.

Si le damos la vuelta, podemos ver el cepillo principal, el cepillo lateral y las dos mopas. El cepillo principal utiliza aletas de goma en lugar de cerdas, lo que se traduce en que el pelo se enreda mucho menos.

Más allá del rendimiento, el fabricante ha puesto especial énfasis en facilitar el mantenimiento. Por ejemplo, la rueda frontal omnidireccional cuenta con un pequeño cepillo para eliminar el pelo, y limpiar la rueda mientras se desplaza, asegurando que siempre se mantiene limpia.

También en la parte de abajo se encuentran los sensores de desnivel que evitan que Qrevo S Pro se caiga por las escaleras u otros desniveles — algo muy útil en casas con varias plantas — así como el sensor de alfombras que puede elevar la mopa unos 10 mm cuando detecta tejido.

Parte de abajo de Qrevo S Pro

Configuración inicial

La configuración de Qrevo S Pro es muy sencilla, ya que solo tienes que encontrar un lugar cerca de un enchufe donde colocar la estación de carga a la que volverá el robot después de cada limpieza. Es importante que esté en un lugar con cobertura WiFi para que pueda recibir órdenes desde la app.

El proceso de configuración inicial es simple si sigues las instrucciones para conectar el robot a la red WiFi de casa (soporta hasta cinco perfiles de redes WiFi diferentes). Es posible tener configurados varios robots en la misma app si, como yo, tienes una casa con varias plantas y no quieres andar subiendo y bajando el robot.

Configuración inicial

Una vez que el robot aspirador está conectado a tu red WiFi, todo se controla desde la app — desde crear el mapa de la planta hasta dar órdenes de limpieza o actualizar el firmware. Si te da pereza usar la app, puedes pulsar el botón del propio robot para que inicie la limpieza.

La primera vez que utilizas Qrevo S Pro, crea un mapa rápido de la planta y es capaz de dividir la planta en habitaciones automáticamente.

El uso del escáner LiDAR permite a Qrevo S Pro orientarse por la casa sin ningún problema, incluso estando totalmente a oscuras. Algunos robots que utilizan tecnología de mapeado visual con una cámara enfocando al techo no funcionan bien en situaciones de oscuridad.

A través de la app, es posible dividir / unir habitaciones para corregir pequeños fallos, así como poner nombre a las habitaciones para pedir después al robot que limpie una habitación en concreto.

También puedes alterar el orden en el que tiene que limpiar las habitaciones si, por alguna razón, prefieres que empiece o acabe por una en particular. De igual forma, es posible añadir o editar alfombras en el mapa.

Mapeado y edición de habitaciones en la app

Si vives en una casa con varias plantas, es posible crear un mapa de cada planta con un máximo de 4 plantas.

Lo mejor de todo es que no es necesario que muevas la estación de carga cada limpieza, sino que basta con llevar el robot a la planta que quieres limpiar, dejarlo en cualquier sitio y pedirle que limpie. Automáticamente detectará en qué planta está y comenzará a limpiar, volviendo al acabar al mismo punto donde le dejaste.

En la edición de mapas, es posible crear paredes invisibles y zonas en las que no debe entrar el robot. En mi casa, por ejemplo, he creado una zona prohibida en el lugar donde está la PS5 en el suelo para evitar que le dé un golpe.

Desde la app es posible configurar cuatro niveles de aspiración — Silencioso, Normal, Turbo y Máximo — y tres ajustes del flujo de agua — Bajo, Medio y Alto. También es posible seleccionar la ruta de fregado: Rápido o Estándar.

Es posible personalizar la ruta de trabajo y establecer el tipo de suelo para cada habitación: baldosas, suelo horizontal, suelo vertical y predeterminado. Es posible seleccionar el patrón de limpieza con el que el robot limpia cada habitación (inteligente, en la dirección del suelo o patrón mixto) y activar la limpieza profunda alrededor de comederos.

Si tienes alfombras en casa, en el modo normal se elevan los montajes de las mopas cuando se detectan alfombras para que solo se aspiren, sin fregarse. También es posible elegir una opción que activa el modo Turbo al detectar una alfombra, así como un modo de limpieza profunda que realiza una limpieza cruzada en alfombras para mejorar los resultados de limpieza.

Otra funcionalidad interesante es que puedes enlazar Qrevo S Pro con Alexa y Google Assistant. En mi caso, lo he enlazado con Alexa a través de su skill para poder iniciar o parar la limpieza mediante instrucciones de voz del tipo «Alexa, pide a Roborock que limpie», «Alexa, pide a Roborock que pare la limpieza» o «Alexa, pide a Roborock que se recargue.»

Si eres usuario de iPhone, es posible crear comandos de Siri en la app Atajos para que el robot comience / pare / reanude la limpieza, vuelva a la estación de carga, limpie una habitación en concreto, ajuste el nivel de aspiración o indique dónde se encuentra.

Roborock es uno de los primeros fabricantes en adoptar de forma activa Matter, reflejando su compromiso con la interoperabilidad y la eficiencia en el hogar conectado.

Los usuarios de productos Apple pueden controlar el robot directamente desde la app Casa en iPhone, iPad, Apple Watch, Apple TV, HomePod o Mac. Además, es posible incluir este robot en automatizaciones personalizadas, como programar la limpieza diaria a una hora específica o iniciar tareas con comandos de voz a través de Siri.

Funcionamiento

Para iniciar una limpieza, puedes dirigirte a la app de Roborock y pedirle que limpie toda la planta, varias habitaciones, una única habitación, una zona concreta que marques con un rectángulo o alrededor de un mueble.



Gracias a su capacidad de superar obstáculos de hasta 2 cm, es capaz de subir pequeños escalones sin problemas.

Si tienes el robot aspirador enlazado con Alexa, Google Assistant o Siri, puedes pedirle que limpie mediante un comando de voz. Ahora bien, a diferencia de algunos modelos de Roborock más avanzados, este no cuenta con un micrófono para recibir órdenes de voz.

Uno de los elementos más diferenciales del Qrevo S Pro son las dos mopas elevables, capaces de girar a 200 RPM para eliminar mejor las manchas y de elevarse 10 mm cuando detectan una alfombra. En ambos casos, son valores por encima de otros robots aspirador. También es posible ajustar el flujo de agua con hasta 30 niveles para una fregado más uniforme.

Durante mis pruebas, el robot ha demostrado un buen comportamiento frente a suciedad cotidiana como manchas de café u otras bebidas, salpicaduras de salsa, etc. No sustituye a una limpieza manual intensiva, pero sí que resulta mejor que el rendimiento de las mopas modelos.

Más allá del rendimiento en fregado, el Qrevo S Pro también destaca por su sistema de aspiración. En modo Max+, el robot alcanza hasta 18.500 Pa de succión, una cifra de modelos de gama alta.

En la práctica, esta potencia se traduce en una buena capacidad para extraer polvo fino, partículas pesadas e incluso suciedad incrustada en alfombras. Durante mis pruebas, el robot lo hizo especialmente bien a la hora de retirar suciedad.

Echo de menos contar con un brazo robótico para el cepillo lateral, que se pueda extender para barrer eficazmente la suciedad de esquinas, bordes y debajo de los muebles. Esta es una ausencia respecto a otros robots aspirador avanzados que no pueden limpiar ciertas zonas de la habitación.

El Qrevo S Pro cuenta con el sistema Reactive Tech para evitar obstáculos mediante luz estructurada, que actúa como una regla al medir la distancia entre un objeto en la trayectoria del robot aspirador y el propio robot. Gracias a la luz estructurada frontal, el sistema Reactive Tech puede ayudar al robot aspirador a detectar y evitar objetos pequeños en su recorrido de limpieza.

En comparación con Reactive 3D en la serie S8 y ReactiveAI 2.0 en la serie S8 MaxV, Reactive Tech ofrece una capacidad más básica de evitación de obstáculos.

Cuando la limpieza termina, Roborock vuelve a la base de carga automáticamente o, si lo has colocado en una planta de tu casa sin estación de carga, regresa al punto inicial donde lo habías dejado.

Si la batería comienza a agotarse antes de terminar de limpiar, vuelve a la estación a recargarse antes de continuar limpiando, así que no tienes que preocuparte porque el robot se quede tirado en medio de una limpieza.

Qrevo S Pro tiene una batería de 5.200 mAh que, según Roborock, permite funcionar durante 180 minutos, permitiendo aspirar unos 330 m² de suelo efectivo. En mis pruebas, la limpieza y fregado de una planta de unos 72 m² lleva unos 70 minutos. El proceso de carga completo dura algo menos de 4 horas.

Base multifunción

Qrevo S Pro llega con una base multifunción con unas dimensiones son 34 × 49 × 52 cm. Esta base es ideal para desentenderse por completo del robot, ya que se ocupa de las principales tareas de mantenimiento:

Vacía el compartimento de polvo del robot , lo que permite estar varias semanas sin cambiar la bolsa (hasta 65 días según la marca).

, lo que permite estar varias semanas sin cambiar la bolsa (hasta 65 días según la marca). Rellena el compartimento del robot con agua para una superficie de hasta 330 m².

para una superficie de hasta 330 m². Lava la mopa del robot y la base con agua caliente a 75ºC y posterior secado con aire caliente a 45ºC.

Para llevar a cabo estas funciones, cuenta con tres compartimentos: uno para recoger el polvo mediante una bolsa (2,7 litros), otro para el agua limpia (4 litros) y otro para el agua sucia (3,5 litros). No incorpora un apartado para detergente, como algunos modelos avanzados de la marca.

La base hace un excelente trabajo a la hora de vaciar el compartimento de polvo del robot, ya que este queda completamente vacío tras cada limpieza.

Todo el polvo se acumula en una bolsa de papel que deberás cambiar cuando se llene, no siendo posible prescindir de la bolsa y que el polvo vaya a parar a un depósito vaciable, como ocurre en algunas bases de vaciado. Esto significa que tendrás que comprar bolsas de vez en cuando.

El compartimento para almacenar agua limpia se utiliza tanto para rellenar el depósito del robot como también para limpiar la mopa, y el agua sucia va a parar a otro compartimento, que debes vaciar de vez en cuando.

Precio

El Roborock Qrevo S Pro tiene un precio original de 589€ la versión standard y 599€ la versión set, que incluye una mopa y un filtro adicional.

Mi opinión

Tras probar a fondo el Roborock Qrevo S Pro, mi sensación es que estamos ante un robot aspirador muy completo, especialmente pensado para quienes buscan olvidarse casi por completo de la limpieza diaria del suelo.

No es solo un robot que aspire y pase la hmopa de forma testimonial, sino un modelo que combina una buena potencia de succión, un sistema de fregado convincente y una base multifunción que reduce muchísimo el mantenimiento habitual.

En el día a día, lo que más se agradece es su capacidad para trabajar con autonomía. La base vacía el depósito de polvo, rellena el agua del robot y lava las mopas con agua caliente, por lo que no tienes esa sensación de estar pendiente constantemente del dispositivo. En mi caso, después de varias limpiezas, la experiencia ha sido mucho más cómoda que con modelos que obligan a vaciar el depósito o humedecer la mopa manualmente con frecuencia.

El sistema de navegación LiDAR también me ha parecido muy fiable. El robot se orienta bien por la casa, incluso con poca luz o totalmente a oscuras, y el mapa inicial se crea con rapidez. La app permite ajustar habitaciones, crear zonas prohibidas, configurar alfombras y personalizar bastante la limpieza, lo que resulta especialmente útil si tienes zonas delicadas, cables, consolas en el suelo o habitaciones que prefieres limpiar con una intensidad distinta.

En aspiración, el Qrevo S Pro cumple a muy buen nivel. Sus 18.500 Pa se notan, sobre todo cuando trabaja sobre alfombras o recoge suciedad más pesada. En mis pruebas ha retirado sin problemas polvo fino, migas, pelos y restos habituales del día a día. Además, el cepillo principal de goma ayuda bastante a reducir los enredos de pelo, algo que se agradece si en casa hay mascotas o personas con el pelo largo.

El fregado es otro de sus puntos fuertes. Las dos mopas giratorias ofrecen un resultado claramente superior al de los robots que simplemente arrastran una bayeta húmeda por el suelo. No sustituye una limpieza manual a fondo cuando hay manchas secas o muy incrustadas, pero sí mantiene el suelo en muy buen estado con limpiezas frecuentes. En manchas recientes de café, bebidas o pequeñas salpicaduras de comida, el resultado ha sido bastante satisfactorio.

También me ha gustado la gestión de las alfombras. El robot detecta el tejido y eleva las mopas unos 10 mm para evitar mojarlas, además de permitir activar más potencia de aspiración cuando pasa sobre ellas. No es una solución perfecta para alfombras muy gruesas, pero en alfombras normales funciona bien y evita tener que estar retirándolas antes de cada limpieza.

No todo es perfecto. La evitación de obstáculos con Reactive Tech funciona correctamente con objetos evidentes, pero no está al nivel de sistemas más avanzados con reconocimiento más inteligente. Conviene no dejar demasiados cables, calcetines u objetos pequeños por el suelo si queremos una limpieza sin interrupciones. También he echado en falta un cepillo lateral extensible, ya que las esquinas y algunos bordes quedan algo peor resueltos que en robots más ambiciosos.

En conjunto, el Roborock Qrevo S Pro me parece una opción muy recomendable para quien quiera un robot aspirador potente, con buen fregado y una base realmente práctica. No es el modelo más avanzado de la marca en todos los apartados, pero ofrece una experiencia muy equilibrada y cómoda. Su mayor virtud es que consigue que la limpieza del suelo pase a un segundo plano: lo programas, lo dejas trabajar y, salvo rellenar o vaciar depósitos de vez en cuando, apenas tienes que intervenir.