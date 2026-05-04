Análisis del HONOR 600 a fondo y opinión

¿No tienes tiempo de leer el análisis completo? Dirígete directamente a la sección de Mi opinión para conocer lo que más y lo que menos me ha gustado del HONOR 600.

HONOR ha anunciado el nuevo HONOR 600 en España, que se perfila como aspirante al rey de la gama alta económica con características tan sorprendentes como una cámara trasera con sensor de altísima resolución y una generosa batería.

El HONOR 600 cuenta con pantalla OLED de 6.6″, procesador Snapdragon 7 Gen4, 8 / 12 GB de RAM, 256 / 512 GB de almacenamiento, cámara doble gran angular (200 MP, f/1.9, OIS) + ultra gran angular (12MP, f/2.2), cámara frontal (50MP, f/2.0) y batería de 6.400 mAh con carga rápida a 80W por cable.

El HONOR 600 está disponible en colores Negro, Blanco dorado y Naranja a un precio de 599€ para 256GB, y 649€ para 512 GB de almacenamiento. Durante la ventana de lanzamiento, HONOR ofrece una promoción especial con un precio reducido.

He tenido oportunidad de probar el HONOR 600 durante algunas semanas antes de su llegada a España y, a continuación, os presento el análisis más completo que podréis leer.

Índice de páginas

Diseño y construcción

El HONOR 600 posee un frontal donde la pantalla ocupa un lugar destacado, con unos marcos muy estrechos (0,98 mm) rodeando la pantalla y con un grosor similar a lo largo de todo el perímetro. La esquinas del teléfono presentan una curvatura también pronunciada y la pantalla en sí es totalmente plana, como es habitual en los smartphones últimamente.

Una de las mayores preocupaciones de los usuarios es la resistencia de la pantalla a arañazos y caídas. Si bien HONOR afirma que el teléfono cuenta con la certificación SGS de 5 estrellas de rendimiento premium en resistencia a caídas y aplastamiento, no especifica si el cristal empleado cuenta con alguna protección.

Según HONOR, el teléfono tiene un grosor de 7,8 mm, que aumenta hasta los 11,6 mm según mis mediciones si tenemos en cuenta el abultamiento de la cámara trasera, que apenas sobresale de la superficie exterior. Su peso es de 185 gramos, por lo que la sensación en la mano es la de un teléfono contundente.

El chasis del teléfono está fabricado en aluminio con tono mate y, aparentemente, la parte trasera está construida en cristal con un acabado de color mate. En la mano, se siente un poco resbaladizo, por lo que deberías tener cuidado.

En la parte trasera del HONOR 600 destaca el gran módulo rectangular para las cámaras, que va de lado a lado. Es imposible no encontrar un parecido más que notable con el módulo del iPhone 17 Pro, especialmente si optas por el modelo en color naranja.

El HONOR 600 está disponible en tres colores — Negro, Blanco dorado y Naranja — siendo el blanco drado el que corresponde a la unidad que he probado.

A continuación, vamos a revisar los elementos que encontramos en los laterales del teléfono.

En el lateral derecho encontramos el botón de encendido y un botón alargado para el volumen, así como un botón dedicado a funciones d eIA.

En el lateral izquierdo no encontramos ningún elemento.

La parte superior del teléfono cuenta con un altavoz y un micrófono.

La parte inferior del teléfono posee un conector USB-C en el centro. A uno de los lados encontramos la ranura para albergar hasta dos tarjetas nano-SIM y, al otro lado, un altavoz.

Por último, el HONOR 600 presume de certificaciones IP66, IP68, IP69 e IP69K, ofreciendo una resistencia excepcional al polvo, agua y chorros a alta presión, algo muy poco habitual en smartphones comerciales. Además, ofrece control táctil con guantes y bajo la lluvia.

¿Qué significa IP68, IP69 y IP69k?

La certificación IP68 garantiza protección contra el polvo y la inmersión en agua a profundidades de hasta 2 metros durante 30 minutos, superando el estándar de la industria de 1,5 metros.

Las calificaciones IP69 e IP69K indican protección contra chorros de agua a alta presión a temperaturas de hasta 80 °C, lo que asegura que el dispositivo pueda soportar condiciones aún más extremas. Este nivel de protección sin precedentes ofrece total tranquilidad, permitiéndote usar tu teléfono con confianza junto a la piscina o bajo un aguacero repentino, con la seguridad de que está diseñado para sobrevivir donde otros buques insignia no pueden.

Ahora bien, no debemos olvidar que la garantía de los smartphones no cubre los daños por agua, por lo que no deberías sumergir el HONOR 600 salvo por accidente — o sea, nada de fotografías bajo el agua en la piscina ni, menos aún, en el mar. Tampoco es conveniente mojar el teléfono si ha sufrido alguna reparación o golpe, ya que los sellos que evitan la entrada de agua han podido dañarse.

Pantalla

El HONOR 600 llega con una pantalla con panel AMOLED de 6,6″ con frecuencia de actualización hasta 120 Hz, atenuación PWM a 3.840 Hz y soporte HDR.

El panel ofrece resolución 2.728 × 1.264 píxeles (ratio 19.4:9), lo que implica una densidad de píxeles de 458 ppp. Esto implica que la pantalla se ve muy nítida, siendo imposible distinguir los píxeles individuales a simple vista.

HONOR ha incorporado paneles con tasa de refresco hasta 120 Hz. Esta mayor tasa se traduce en una mayor suavidad al desplazarnos por la interfaz y hacer scroll vertical el navegador web, la galería de fotos o en feeds de redes sociales como X, Facebook o Instagram.

El teléfono permite escoger entre tres ajustes: Estándar (refresco a 60 Hz, mínimo consumo de batería), Alta (refresco a 120 Hz, máximo consumo de batería) y Dinámica (adapta la tasa de refresco a 60 o 120 Hz según el contenido)

Al no tener un panel LTPO, la tasa de refresco únicamente alterna entre 60, 90 y 120 Hz. En mis pruebas, he medido tasas de 60 Hz en aplicaciones como Netflix, YouTube o Play Store, 90 Hz en el navegador Chrome y 120 Hz en la interfaz del escritorio.

La pantalla del HONOR 600 ofrece una gran amplitud de color, aunque HONOR no especifica si es capaz de cubrir el gamut DCI P3.

Si no estás familiarizado con los espacios de color, todos los smartphones de gama alta cubren de sobra el espacio de color estándar de Android: Rec. 709 / sRGB.

Los más avanzados tratan de cumplir con el espacio DCI-P3 utilizado en la industria cinematográfica, y unos pocos apuntan hacia el espacio de color aún más amplio Rec. 2020, que cubre un 76 por ciento del espectro visible

Ningún panel actual es capaz de mostrar el espacio de color completo Rec. 2020, pero muchos paneles, como del de este teléfono, sí que llegan a cubrir el espacio DCI-P3.

Por otro lado, la tecnología HDR incrementa el rango dinámico de tonos de color que se muestran en la pantalla. El HONOR 600 es compatible con los formatos estándar HDR10 y HDR10+, pero no Dolby Vision (un formato propietario que no es soportado por todos los smartphones).

HONOR afirma que el teléfono puede alcanzar los 8.000 nits en HDR, pero no indica el brillo al mostrar contenido estándar. Según mis propias mediciones, el brillo máximo se encuentra alrededor de 800 nits en modo manual, y aumenta a 1.100 nits si establecemos el modo automático y nos encontramos bajo un entorno muy iluminado.

En esta gráfica comparativa, se refleja el valor de brillo máximo con la pantalla al 100% en color blanco, ya que es la forma habitual de medir el brillo de una pantalla. Como se puede apreciar, este teléfono ofrece un buen nivel de brillo, aunque por debajo de algunos rivales de gama alta.

HONOR ha incluido un modo luz solar que permite un nivel de brillo alto prologando en condiciones de luz exterior intenso, a costa de un mayor consumo de energía y generación de calor. En este modo, según la compañía, puede entregar 4.000 nits con un 20% de la pantalla iluminada.

El color negro es muy profundo, por lo que mi colorímetro ha sido incapaz de medir ningún nivel de brillo. Esto significa que el color negro es realmente negro y que el contraste es, teóricamente, infinito.

Las pantallas OLED tienen un comportamiento peculiar al ser observadas desde un ángulo. Por un lado, los emisores de luz están más cerca de la superficie, y esto hace que el contraste y el brillo varíen menos al desplazarnos respecto al centro, pero por otro lado la matriz Pentile provoca que los colores se distorsionen.

En el caso del HONOR 600, los ángulos de visión son amplios y los colores no se ven apenas alterados al observar la pantalla desde un ángulo.

HONOR ha incorporado la funcionalidad de encender la pantalla con un doble toque para ver si tenemos notificaciones pendientes, así como la funcionalidad Mostrar Siempre en Pantalla, aunque está algo escondida en Ajustes > Pantalla principal y estilo > Mostrar siempre en pantalla.

Esta funcionalidad muestra en la pantalla de bloqueo la hora / fecha, nivel de batería, alertas de mensajes y llamadas y, opcionalmente, iconos de notificaciones de apps. No es posible configurar que esté siempre activa, sino únicamente al pulsar sobre la pantalla.

HONOR ha incorporado un modo Lectura que filtra la luz azul para aliviar el cansancio visual. Puede ser activado manualmente o, si preferimos, podemos programar la hora de inicio y final.

Este modo es diferente al modo eBook, que evita la fatiga ocular si lees durante un periodo prolongado de tiempo en el dispositivo. Cuando está habilitado este modo, la pantalla del dispositivo se ve en blanco y negro para que descanse la vista.

Para el cuidado de la vista, también ofrece una función llamada modo Circadiano, que busca mejorar la calidad del sueño ajustando automáticamente la temperatura de color de la pantalla en función del ritmo corporal. Al activar esta opción, el tono de la pantalla se vuelve más cálido.

También incluye una función de modo de Alivio de la fatiga ocular que busca combatir la miopía transitoria haciendo que, al mirar vídeos o leer libros, se produzca un efecto de desenfoque controlado que reduce los efectos nocivos de una mirada prolongada a una pantalla a corta distancia.

El teléfono ofrece una función de Optimización de vídeo que mejora el color y el contraste de los vídeos a pantalla completa para una experiencia de visualización más viva. La idea de esta función es convertir vídeos no HDR en vídeos HDR, aunque, como es lógico, no hace milagros.

HONOR ha incluido atenuación PWM de alta frecuencia a 3.840 Hz, que evita el parpadeo de la pantalla a bajos niveles de brillo manteniendo la fidelidad de color. Aun siendo imperceptible a la vista, el parpadeo produce dolor de cabeza a ciertas personas.

Un valor de 3.840 Hz es extremadamente alto, por lo que si tienes dolores de cabeza tras un uso prolongado del móvil, puede ser buena idea pasarte a un smartphone con alto PWM.

Rendimiento

El HONOR 600 incorpora el potente Snapdragon 7 Gen 4, un chip de gama media presentado en mayo de 2025 y fabricado en el proceso de 4 nm de TSMC .

ℹ️ Info: Así es el chip Sandpragon 7 Gen 4

El Snapdragon 7 Gen 4 de Qualcomm es un chip de rendimiento relativamente alto para smartphones, tablet y consolas portátiles basadas en Android,. Debutó como sucesor del 7 Gen 3, incorporando una amplia variedad de características de última generación, como Bluetooth 6.0 y Wi-Fi 7.

Según Qualcomm, el Snapdragon 7 Gen 4 ofrece un rendimiento de CPU un 27% superior y un chip gráfico un 30% más rápido que el Snapdragon 7 Gen 3. Como es habitual, sin embargo, Qualcomm no entra en detalles sobre los núcleos de procesador ARM integrados.

Utiliza un núcleo principal Cortex-A720 con velocidades boost de hasta 2,8 GHz, cuatro núcleos de rendimiento Cortex-A720 con velocidades de hasta 2,4 GHz y tres núcleos de eficiencia Cortex-A520 con velocidades de hasta 1,8 GHz.

La Adreno 722 actúa como GPU integrada y también hay algún tipo de motor de IA —muy mejorado, según Qualcomm.

El chip viene acompañado por 8 o 12 GB de RAM LPDDR5x, que empieza a ser lo mínimo que esperamos hoy en un smartphone para mantener unas cuantas aplicaciones abiertas a la vez y aportar funciones locales de IA.

Los 8 GB de RAM de la versión que he probado se ven aumentados por otros 8 GB de RAM Turbo, que es el nombre que da HONOR a la capacidad de usar almacenamiento como RAM virtual. Personalmente, no soy fan de este tipo de memoria, ya que es considerablemente más lenta que la RAM tradicional… así que de «Turbo» nada.

Por otro lado, el teléfono llega con 256 o 512 GB de almacenamiento, probablemente tipo UFS 3.1, por lo que no es el más veloz del mercado. En el improbable caso de que necesites ampliar el almacenamiento, debes saber que el HONOR 600 no admite el uso de una tarjeta microSD.

El puerto USB-C es de tipo USB 2.0, y es compatible OTG, por lo que puedes conectar almacenamiento USB para transferir ficheros. Sin embargo, no soporta salida de vídeo.

A continuación, pasamos a analizar el rendimiento del teléfono en los principales benchmarks de CPU y GPU.

En el benchmark AnTuTu v10, ha conseguido un resultado de 1.395.418 puntos, una puntuación que queda claramente por detrás de muchos smartphones.

En el benchmark Geekbench 6 centrado en el rendimiento del procesador, ha conseguido 1.310 / 3.945 puntos en las pruebas mono/multi-núcleo, que de nuevo son unos resultados más bajos que la competencia.

En el test de rendimiento general PCMark 3.0, que mide el rendimiento al realizar tareas cotidianas, ha obtenido una puntuación de 15.607 puntos, un valor intermedio.

A continuación, vamos a ver los resultados en diversos benchmarks gráficos para comprobar el rendimiento esperable en juegos.

En la prueba 3DMark Wild Life Extreme Unlimited, el teléfono también ha conseguido un resultado en la franja baja.

Me hubiera gustado utilizar el benchmark 3DMark Solar Bay, especialmente pensado para medir la potencia gráfica en ray tracing, pero la GPU no trae soporte para esta funcionalidad, por lo que no es posible ejecutar la prueba.

Para comprobar el rendimiento gráfico en el día a día, he probado varios juegos 3D exigentes — Genshin Impact, Asphalt 9 y Call of Duty Mobile. Utilizando el software GameBench, he podido medir diversos parámetros de rendimiento en estos juegos en partidas reales.

👉 ¿Conoces GameBench Pro? GameBench Pro es la herramienta líder de la industria para medir el rendimiento de juegos en smartphones Android e iOS. Si quieres saber más, puedes visitar su página web.

Los juegos obtienen una tasa estable alrededor de 30 FPS en Genshin Impact, 80 FPS en Call of Duty y 90 FPS en Genshin Impact. Son valores buenos que aprovechan la pantalla de alta tasa de refresco en los dos últimos títulos.

Juego FPS (mediana) Estabilidad FPS FPS Min.-Máx. %CPU / %GPU Genshin Impact 30 99% 23-31 11% / 21% Asphalt 9 90 100% 83-92 18% / 87% Call of Duty 80 100% 71-92 16% / 18%

(*) Configuración de calidad de los juegos:



Asphalt 9: Calidad gráfica configurada a «alta»

Call of Duty Mobile: Cuadros por segundo a velocidad «ultra»

Además del rendimiento puntual, es importante conocer si el teléfono es capaz de sostener este rendimiento a lo largo del tiempo o si se ve reducido por el aumento de temperatura del procesador.

En la prueba CPU Throttling que mide la caída de rendimiento de CPU al cabo de 15 minutos de carga sostenida, el teléfono ha obtenido un resultado correcto, ya que el rendimiento ha caído hasta un 93% (puedes ver la gráfica de rendimiento aquí).

La prueba 3DMark Wild Life Stress Test mide la variación en el rendimiento gráfico tras 20 minutos de ejecución del test (puedes ver la gráfica de rendimiento aquí). El teléfono ha obtenido un resultado inmejorable de 97%, lo que significa que el rendimiento gráfico no empeora tras un largo período de tiempo de uso.

En cuanto a conectividad, el HONOR 600 soporta WiFi 6, pero no soporta WiFi 6E ni, por supuesto, Wi-Fi 7.

En mis pruebas de velocidad de red, el HONOR 600 ha alcanzado por WiFi 6 una velocidad de 689 Mbps y 513 Mbps de subida a 3 metros de un punto de acceso WiFi 6 con una conexión a 1 Gbps, medido con la herramienta Speedtest.

En cuanto a conectividad celular, el HONOR 600 es compatible con redes 5G con posibilidad de utilizar nanoSIM 1 + nanoSIM 2 + eSIM (solo dos pueden estar habilitadas en un momento dado).

El HONOR 600 incluye conectividad vía Bluetooth 5.4 y NFC. Es compatible con varios sistemas de posicionamiento (GPS, Galileo, Glonass y BeiDou), pero no incluye GPS de frecuencia dual, así que no puede utilizar dos señales GPS a la vez para determinar la ubicación con más precisión (algo útil al movernos entre los edificios altos de una ciudad).

En el apartado de «ausencias», no posee soporte para infrarrojos, en caso de que seas usuario habitual de esta característica.

Sistemas biométricos

El sensor de huella es de tipo óptico, que no es tan rápido como los lectores ultrasónicos, que además son capaces de funcionar con los dedos mojados y no requieren encender la pantalla para que funcione.

En mis pruebas, el HONOR 600 ha sido razonablemente rápido a la hora de desbloquear el teléfono, aunque no tanto como otros smartphones de gama alta. Para desbloquear el teléfono, debemos apoyar el dedo encima de la pantalla sin necesidad de presionar.

El reconocimiento de huella es fiable siempre que coloquemos el dedo en la zona correcta. En mi opinión, el lector de huella está situado demasiado abajo, por lo que no resulta especialmente cómodo apoyar el dedo.

Lector de huella en la pantalla del HONOR 600



HONOR también ha añadido un sistema de reconocimiento facial que utiliza la cámara frontal para captar los rasgos faciales en 2D, por lo que es tan seguro como la huella dactilar o el lector 3D de algunos modelos de la marca, como el HONOR Magic8 Pro.

El desbloqueo facial funciona bien, por lo que resulta cómodo si, por alguna razón, prefieres no poner el dedo sobre la pantalla para desbloquear el teléfono.

HONOR permite tener activos a la vez el reconocimiento de huella y el de rostro, por lo que podemos utilizar en cada momento el que más nos convenga.

HONOR incluye una funcionalidad llamada Prolongar desbloqueo que mantiene el dispositivo desbloqueado cuando estás sujetando el dispositivo, estás cerca de casa u otro sitio de confianza, o tu reloj (u otro dispositivo de confianza) está cerca.

Batería

El HONOR 600 posee una batería de carbono y silicio con una capacidad de 6.400 mAh, que es una capacidad generosa. Lo curioso es que, fuera de Europa, llega con una batería de 7.000 mAh.

Si quieres saber por qué los móviles en Europa tienen baterías más pequeñas que en otras partes del mundo, te lo contamos aquí.

HONOR afirma que la batería tiene una durabilidad de cinco años con hasta 1.600 ciclos de carga, lo que garantiza la salud de la batería a largo plazo.

Para comprobar la autonomía, he llevado a cabo la prueba de batería del conocido test PCMark: Work 3.0.

ℹ️ Info: Una reflexión sobre las pruebas de autonomía



Dada la importancia que tiene la pantalla en el consumo de la batería, es importante calibrar con un colorímetro (o un instrumento similar) las pantallas al mismo nivel absoluto de brillo (no es válido ponerlo al 50%) si quieres obtener resultados de autonomía comparables entre dispositivos.

De lo contrario, los resultados pueden verse muy afectados por el nivel de brillo de la pantalla de cada smartphone y, por tanto, no son comparables. No todos los análisis tienen esto en cuenta y, en esta prueba, se leen a veces valores absurdos.

En el caso de PCMark: Work 3.0, el propio test indica que la prueba debe realizarse con la pantalla calibrada a 200 nits para que los resultados sean comparables. Así es como nosotros realizamos las pruebas de autonomía los smartphones.

PCMark Work 3.0 pone a prueba la autonomía del terminal al realizar una mezcla de tareas cotidianas y exigentes ya que la prueba simula la navegación por páginas web, la escritura de textos e inserción de imágenes, la aplicación de filtros a fotografías, la edición de vídeos y la manipulación de datos.

En la prueba de batería Work Battery Life 3.0 de PCMark, el teléfono ha dado un resultado de 16 horas y 10 minutos con la tasa a 120 Hz, que es un valor bastante alto, aunque se ve superada por algunos smartphones con menos capacidad.

Si reducimos la tasa de refresco a 60 Hz, el resultado de la autonomía aumenta a 20 horas y 20 minutos, que es una marca espectacular, aunque, dadas las cifras a 120 Hz, no parece necesario renunciar a la alta tasa de refresco.

En el día a día, la autonomía del HONOR 600 es más que suficiente. No he tenido dificultad en llegar al final del día con más de un 40 por ciento de batería restante con un uso intenso del teléfono con la tasa de refresco establecida en dinámica.

HONOR ha incorporado un modo de ahorro de energía dentro de la aplicación Administrador y en la sección Ajustes. Este modo ahorra energía activando el modo oscuro, deshabilitando la funcionalidad de Pantalla Siempre Activa y la sincronización automática, restringiendo la actividad de las aplicaciones en segundo plano y reduciendo los efectos visuales.

También encontramos un modo de ahorro de energía ultra, que activa el modo oscuro, desactiva la mayoría de las aplicaciones y funcionalidades que agotan la batería, además de restringir el rendimiento del teléfono. El modo de ahorro de energía ultra permite al dispositivo mantener llamadas continuas durante hasta 60 minutos cuando la batería baja al 2 %.

La app Administrador realiza un análisis del estado del teléfono para incrementar el ahorro de energía sugiriendo diversas acciones. Por ejemplo, indica qué aplicaciones son las que más energía consumen y qué ajustes podemos modificar para reducir el consumo de energía: reducir el tiempo de espera de la pantalla antes de apagarse, establecer el brillo en modo automático, desactivar la rotación automática, etc.

MagicOS permite seleccionar individualmente qué apps pueden iniciarse automáticamente, así como cuáles pueden seguir ejecutándose en segundo plano. Además, el teléfono también indica qué aplicaciones consumen mucha energía para que sepamos dónde vamos a obtener los mayores beneficios.

El HONOR 600 cuenta con la tecnología de carga rápida a 80W. HONOR no ha incorporado un cargador en la caja, por lo que tendrás que comprar el cargador por unos 30€. También es necesario un cable USB de 6A para aprovechar esta capacidad.

El teléfono ofrece carga inteligente, que conserva la batería en buen estado, ya que aprende tu rutina de carga y retrasa la carga completa una vez que se alcance el 80 por ciento hasta que el teléfono estime que vas a necesitar utilizarlo.

En mis pruebas, el proceso de carga completo ha tardado 1 hora con un cargador de HONOR de 80W que tenía por casa. El 50 por ciento de carga se consigue en unos 26 minutos.

Proceso de carga rápida del HONOR 600

El HONOR 600 no incluye carga inalámbrica, lo que es una pena porque una vez que te acostumbras, resulta muy cómodo cargar el teléfono con solo apoyarlo.

HONOR ha incluido la funcionalidad carga inversa que permite utilizar el teléfono como un cargador para smartphones, auriculares u otros dispositivos que admitan este tipo de carga. Aunque el inconveniente de esta carga es que suele ser bastante lenta, en este caso es sorprendentemente rápida (27 W).

Software

El HONOR 600 corre Android 16 y, por encima del sistema operativo, HONOR incorpora su propia capa de personalización MagicOS 10. HONOR cambió el nombre de su capa de personalización de Android de Magic UI a MagicOS con el lanzamiento de la versión 7 en un intento de romper con sus raíces Huawei EMUI.

MagicOS 10 marca una evolución clara en la identidad visual del sistema, apostando por un diseño más refinado, limpio y coherente en todos los niveles. La interfaz se percibe más moderna desde el primer momento, con iconos redibujados, tipografías más legibles, transparencias mejor integradas y animaciones que aportan una sensación de mayor dinamismo sin resultar recargadas.

Las transiciones entre aplicaciones, escritorios y menús son más suaves, lo que contribuye a una experiencia visual más agradable y premium. Además, la pantalla de bloqueo gana protagonismo gracias a nuevas opciones de personalización, con widgets interactivos, estilos dinámicos y mayor control sobre las notificaciones visibles, reforzando la idea de que el sistema se adapta mejor al usuario y no al revés.

En el apartado de rendimiento, MagicOS 10 demuestra un trabajo profundo de optimización. El sistema gestiona mejor los recursos, especialmente la memoria RAM, permitiendo mantener más aplicaciones activas en segundo plano sin penalizar la fluidez. Las aperturas de apps son más rápidas, los cambios entre tareas se sienten inmediatos y la estabilidad general es superior a la de generaciones anteriores.

Incluso tras varias horas de uso intensivo, la respuesta del sistema se mantiene consistente, sin caídas de rendimiento apreciables. Esto no solo se traduce en una mayor comodidad, sino también en una sensación de fiabilidad que resulta clave en el uso diario, tanto en ocio como en trabajo.

La inteligencia artificial se convierte en uno de los pilares de esta versión. El sistema integra funciones más avanzadas de asistencia, capaces de interpretar mejor el contexto de uso y de adaptar su comportamiento a los hábitos del usuario. Entre las funciones destacadas encontramos:

Sugerencias de aplicaciones con IA: Recomienda aplicaciones según la situación y hábitos de uso.

Recomienda aplicaciones según la situación y hábitos de uso. Recuerdos con IA: Puedes pulsar el botón de IA o deslizar hacia abajo para extraer automáticamente información de la pantalla (páginas web, vídeos, documentos o imágenes) y guardarlas en Recuerdos con IA. Es posible utilizar Honor Connect para compartir contenido en Recuerdos con IA con teléfonos, tablets y PC cercanos.

Puedes pulsar el botón de IA o deslizar hacia abajo para extraer automáticamente información de la pantalla (páginas web, vídeos, documentos o imágenes) y guardarlas en Recuerdos con IA. Es posible utilizar Honor Connect para compartir contenido en Recuerdos con IA con teléfonos, tablets y PC cercanos. Portal mágico: Puedes mantener pulsado texto, imágenes y otro contenido y arrastrarlo al borde derecho para activar Portal mágico y acceder rápidamente a servicios, siendo posible fijar en la parte superior los utilizados con más frecuencia.

Puedes mantener pulsado texto, imágenes y otro contenido y arrastrarlo al borde derecho para activar Portal mágico y acceder rápidamente a servicios, siendo posible fijar en la parte superior los utilizados con más frecuencia. Texto mágico: Puedes mantener pulsado el texto en una imagen para extraerlo rápidamente.

Puedes mantener pulsado el texto en una imagen para extraerlo rápidamente. Subtítulos con IA: Permite convertir voz a texto en tiempo real.

Permite convertir voz a texto en tiempo real. Traducir con IA: Puedes transcribir y traducir en tiempo real las conferencias y reuniones en otros idiomas. También puedes conversas en otros idiomas en apps de chat.

Puedes transcribir y traducir en tiempo real las conferencias y reuniones en otros idiomas. También puedes conversas en otros idiomas en apps de chat. Traducción de llamadas: Hace posible mantener conversaciones en tiempo real en otros idiomas.

Hace posible mantener conversaciones en tiempo real en otros idiomas. Escritura con IA: Puedes pulir, reformular, ampliar, acortar o resumir el texto seleccionado.

El botón de IA permite asignar una de estas acciones rápidas al ser pulsado:

Cámara : Inicia rápidamente la cámara para capturar momentos, siendo posible hacer zoom al deslizar, enfocar al mantener pulsado, y tirar ráfagas o grabar vídeo al mantener apretado.

: Inicia rápidamente la cámara para capturar momentos, siendo posible hacer zoom al deslizar, enfocar al mantener pulsado, y tirar ráfagas o grabar vídeo al mantener apretado. Sugerencias de pantalla con IA: Proporciona servicios de IA recomendados según el contenido de la pantalla. Las acciones pueden incluir Rodear para Buscar, Agente de fotos con IA, Difuminar información privada, Resumir, Subtítulos con IA, Recurdos con IA, Detección de Deepfake o Creación de contenido.

Proporciona servicios de IA recomendados según el contenido de la pantalla. Las acciones pueden incluir Rodear para Buscar, Agente de fotos con IA, Difuminar información privada, Resumir, Subtítulos con IA, Recurdos con IA, Detección de Deepfake o Creación de contenido. Agente de ajustes de IA: Accede a los ajustes del sistema.

Accede a los ajustes del sistema. Agente de fotos con IA: Edita fotografías con un solo toque o basadas en la voz. Esto permite la eliminación precisa del fondo, el refinamiento de retratos, el rediseño artístico y la manipulación compleja de imágenes.

Edita fotografías con un solo toque o basadas en la voz. Esto permite la eliminación precisa del fondo, el refinamiento de retratos, el rediseño artístico y la manipulación compleja de imágenes. Honor AI: Accede a Honor AI con un toque para utilizar las funciones de IA de Honor

Accede a Honor AI con un toque para utilizar las funciones de IA de Honor Recuerdos con IA: Reconoce y recuerda el contenido de la pantalla

Reconoce y recuerda el contenido de la pantalla Google Lens: Traduce, identifica plantas y busca productos

De forma predeterminada, al pulsar dos veces el botón de IA se inicia instantáneamente la cámara, mientras que al mantenerlo pulsado se activan las sugerencias de pantalla con IA.

HONOR equipa al teléfono con medidas de seguridad inteligentes para proteger a los usuarios del engaño en las comunicaciones de voz y vídeo.

La detección de deepfakes mediante IA realiza tareas de identificación, selección y comparación directamente en el dispositivo, lo que garantiza la privacidad del usuario. Durante las videollamadas, es posible iniciar la detección de deepfakes mediante IA, que analiza instantáneamente el rostro de la otra persona en busca de signos de síntesis mediante IA.

La detección de clonación de voz mediante IA, disponible próximamente, analiza el audio de la llamada para detectar voces clonadas o sintetizadas. Si se detecta alguna anomalía sospechosa, recibes una notificación que muestran el porcentaje de riesgo de un deepfake, lo que les permite tomar decisiones informadas.

Otro de los puntos donde MagicOS 10 da un salto importante es en la conectividad entre dispositivos con la versión mejorada de HONOR Share, que permite la transferencia bidireccional de archivos entre Android e iOS , incluidos iPhones, iPads y Macs, así como PC con Windows (se requiere la instalación de HONOR Super Workstation).

Esta función permite a los usuarios compartir sin esfuerzo fotos, vídeos, documentos y mucho más entre su dispositivo HONOR y los productos de Apple. También es compatible con OneTap para compartir con dispositivos Apple, al unir las áreas NFC del teléfono HONOR y el iPhone para realizar la transferencia.

El sistema refuerza la continuidad de tareas, permitiendo una integración más fluida entre móvil, tablet y ordenador. Compartir archivos, copiar y pegar contenido entre dispositivos, duplicar pantallas o continuar una tarea iniciada en otro equipo es ahora más rápido y estable. Esta mejora se nota especialmente en entornos de trabajo híbridos, donde la movilidad y la sincronización de la información resultan esenciales para mantener la productividad.

La seguridad y la privacidad también se ven reforzadas. MagicOS 10 incorpora sistemas de detección más avanzados frente a llamadas fraudulentas, intentos de suplantación de identidad y accesos sospechosos. La gestión de permisos se vuelve más clara y transparente, permitiendo al usuario tener un mayor control sobre qué aplicaciones acceden a sus datos y en qué momento. A esto se suma una mayor protección del almacenamiento y de la información sensible, lo que refuerza la confianza en el sistema, especialmente en un momento en el que la protección de los datos personales es una prioridad.

El HONOR 600 se posiciona como el smartphone más compatible con el ecosistema Apple. El sistema OneHop mejorado permite la sincronización de notificaciones entre HONOR e iPhone. Permite compartir archivos con un toque con iPhone y Mac, uso compartido de puntos de acceso y visualización de mensajes de Apple Watch. Además, las notas de HONOR y los archivos del teléfono son accesibles en Mac como archivos locales.

Multimedia

El teléfono cuenta con altavoces estéreo, situados en los laterales superior e inferior del teléfono, así como en el auricular para el oído. La posición de los altavoces hace que resulte posible taparlos por error con las manos al sostenerlo en horizontal.

En orientación vertical, al altavoz de arriba se asigna el canal derecho, mientras que en horizontal el teléfono respeta la orientación y cambia los canales para que coincidan con la orientación. En cualquier caso, cada altavoz emite también la pista del canal opuesto a un volumen más bajo.

En mis pruebas, el sonido se ha escuchado muy potente, con un nivel de 78,6 dB a 1 metro de distancia, algo por encima de lo que he medido con el iPhone 17 Pro Max (77 dB), el vivo X300 Pro (77 dB) o el OnePlus 15 (75 dB).

El volumen alcanza el 100 % de forma convencional y, a partir de ahí, se añade un paso adicional que promete hasta un 200 % de aumento. En mis pruebas, he medido una potencia de 79.6 dB.

Aunque este último incremento tiene un claro componente de marketing, lo cierto es que en este modelo no degrada excesivamente la calidad, algo que sí ocurre en otros smartphones.

En cuanto a la calidad de audio, el HONOR 600 destaca por voces claras y bien definidas, unos agudos bien representados y una presencia de graves apreciable para tratarse de un dispositivo de su gama. En general, cumple con nota tanto para reproducir vídeos como para escuchar música o podcasts en el día a día.

Como es habitual hoy en día, HONOR ha prescindido del conector tradicional de auriculares, por lo que tendremos que utilizar unos auriculares USB-C o Bluetooth, o hacer uso de un adaptador de USB-C a 3.5 mm. A nivel de codecs, es compatible con SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC3.0, LHDC4.0, LHDC5.0 y LC3.

Es posible seleccionar efectos de sonido de los auriculares:

Audio espacial, que reproduce la distancia y la dirección percibidas. El audio espacial crea un sonido tridimensional inmersivo durante la reproducción de audio y vídeo.

Audio estéreo Honor

Sin efectos de sonido.

También permite seleccionar el tipo de sonido que queremos reproducir: predeterminado, música, película, juego o personalizado. Si escoges personalizado, puedes ajustar un ecualizador de sonido de diez bandas.

La aplicación Galería es propia de HONOR y se utiliza para visualizar y reproducir las fotos y vídeos almacenados en el teléfono. La app incorpora tres pestañas:

Fotos (para ver todas las fotografías almacenadas)

Álbumes (para ver el contenido organizado en fotografías, vídeos, capturas, favoritos, etc)

Recuerdos (para crear secuencias de fotografías con sonido)

Crear (para crear historias, vídeos y collages a partir de las fotos)

Aplicación Galería

La aplicación también permite editar las imágenes mediante diversas herramientas básicas para recortar, ajustar el color, modificar el contraste, etc.

MagicOS ha incorporado algunas funciones de Inteligencia Artificial generativa. como Goma de Borrar de IA, que permite eliminar personas u objetos indeseados de las imágenes. Goma de borrar de IA ofrece dos modos distintos para la eliminación de objetos: círculo para borrar y pincel para borrar, proporcionando dos opciones versátiles para seleccionar los elementos a eliminar.

Además, permite eliminar transeúntes, quitar reflejos y eliminar arrugas en ropa. Hace un trabajo bastante bueno eliminando personas, como podemos apreciar en este ejemplo donde he quitado a una persona que se cruzó.

Borrador Mágico

Otra función relacionada es Recorte IA, que permite extraer objetos de las imágenes con una simple pulsación, lo que permite guardar y editar los elementos extraídos de forma independiente.

Mejora con IA realiza cambios en una imagen para mejorar su calidad. Por ejemplo, en un rostro, suaviza la piel. También resulta bastante útil Expansión de imágenes con IA, que amplia el lienzo de una imagen añadiendo nuevos elementos que no estaban en la imagen original

Pintura con IA

Existe otra función llamada Ajuste facial IA que permite abrir los ojos, que busca imágenes similares en la galería para abrir los ojos en fotografías donde alguien aparece con los ojos cerrados. Por último, Belleza de IA permite realizar diferentes ajustes sobre el rostro para mejorar nuestro aspecto.

Para fotos en movimiento (aquellas en las que se capturan unos instantes antes y después de disparar), es posible utilizar la función Borrador en movimiento para eliminar personas u objetos, manteniendo el movimiento. La función Collage, que crea composiciones a partir de imágenes, mantiene el movimiento de las imágenes incluidas.

El HONOR 600 tiene una funcionalidad, Imagen a Vídeo 2.0, que utiliza un modelo de generación de vídeo multimodal. Puedes combinar hasta tres imágenes con instrucciones de lenguaje natural para producir secuencias de vídeo de 3 a 8 segundos,.

Permite definir los fotogramas inicial y final, y ofrece acceso a una biblioteca de plantillas cinematográficas para obtener resultados «de película» fácilmente.

Aquí se puede ver el resultado de en vídeo.

Imagen a Vídeo 2.0 es una función de pago. Los Early Adopters (activación antes del 31 de julio de 2026) reciben 10 usos gratuitos/día durante 76 días, y posteriormente 10 usos gratuitos por ciclo de 30 días. Los Late Adopters reciben 10 usos gratuitos por ciclo de 30 días desde la activación. El servicio se bloquea cuando se agota la asignación gratuita, con usos adicionales disponibles para compra. Los usos de pago se acumulan; los gratuitos no. Los precios promocionales aplican hasta el 31 de diciembre de 2026.

El HONOR 600 cuenta con la certificación L1 del sistema DRM Widevine de Google, por lo que podemos reproducir contenido en HD en apps de streaming como Netflix. Dado el gran tamaño de su pantalla, se trata de un smartphone ideal para disfrutar de películas.

Cámaras

HONOR ha incluido dos cámaras en la parte trasera:

Cámara gran angular con sensor de 200 MP (1/1.4″), lente con apertura f/1.9, enfoque automático y estabilización óptica.

con sensor de 200 MP (1/1.4″), lente con apertura f/1.9, enfoque automático y estabilización óptica. Cámara ultra gran angular con sensor de 12 MP, lente con apertura f/2.2 y enfoque automático.

También encontramos una cámara en la parte delantera:

Cámara gran angular con sensor de 50 MP y lente con apertura f/2.0. Sin enfoque automático.

La app de Cámara es bastante estándar. Los modos principales — Noche, Retrato, Foto, Vídeo, Profesional y Más — están dispuestos en un carrusel, y se puede cambiar entre ellos deslizando el dedo.

El modo Más contiene el resto de los modos: Multivídeo, Cámara lenta, Panorámica, Cámara rápida, Subacuático, Supermacro, Alta resolución y Escanear documento. A los ajustes generales de la cámara se accede a través de un icono en la esquina superior derecha del visor.

Una de las opciones que incorpora HONOR es Captura inteligente, que incluye la opción de mostrar la palma de la mano a la cámara frontal para hacer una foto. También es posible configurar Capturar sonrisas para hacer fotos automáticamente cuando se detectan sonrisas.

Si eres un usuario experto, te alegrará saber que HONOR incluye un modo Profesional que permite ajustar a mano parámetros como la sensibilidad ISO, el punto de enfoque, el balance de blancos, el tiempo de exposición y más. También permite disparar en modo RAW

HONOR incluye un ajuste de Cámara con IA que detecta la escena que estás fotografiando y ajusta ciertos parámetros de la imagen. Si se activa esta opción, se puede activar una opción para recibir recomendaciones automáticas de filtros según los hábitos de uso.

Otra función interesante es Conservar la foto original con Mejora con IA, que guarda la foto original junto con la imagen mejorada.

Cámara principal (gran angular)

El HONOR 600 cuenta con un sensor de gran resolución, 200 MP, con un tamaño relativamente grande (1/1.4″) y una sensibilidad a la luz un 24% mayor mediante la tecnología E2E AI Remosaic.

Esta cámara guarda las fotos con una resolución de 12.5 MP por defecto, haciendo uso de la agrupación de píxeles (conocido como pixel bining) 16-en-1 para reducir el ruido (píxel equivalente de 2.24 μm), consiguiendo así alcanzar un tamaño de píxel más interesante.

El teléfono cuenta con el sistema de estabilización SOIS patentado de HONOR con un modelo adaptativo de IA, logrando una estabilización CIPA 6.0. La fidelidad del color se consigue mediante el motor AI Color Engine, que corrige inteligentemente el balance de blancos bajo iluminación mixta

HONOR ofrece un modo de disparo de alta resolución que permite capturar a 200 MP. A continuación podemos ver un recorte de la misma escena capturada a 12 MP y 200 MP, donde el incremento de nitidez es bastante escaso, por lo que no veo gran utilidad a disparar en el modo de resolución completa.

Recorte de la misma escena capturada a 200 MP y 12 MP

A continuación, podemos ver algunas fotografías tomadas con la cámara principal. La cámara hace un buen trabajo a la hora de preservar los detalles y ofrece un amplio rango dinámico en condiciones de buena luz. No obstante, tiende a sobreexponer ligeramente en algunas ocasiones.

Fotografías tomadas con la cámara principal en condiciones de luz abundante

La calidad de imagen se mantiene bastante alta cuando la luz es escasa. Las capturas ofrecen una buena nitidez gracias a un nivel de ruido moderado, manteniendo los colores vivos, pero con ciertos destellos molestos en las luces intensas.

A continuación, podemos ver algunas fotografías tomadas con poca luz.

Fotografías tomadas con la cámara principal en condiciones de escasa luz

Cámara ultra gran angular

La cámara ultra gran angular incluye un sensor de 12 MP tras una lente que ofrece una apertura f/2.2. Cuenta con enfoque automático.

Las capturas durante el día ofrecen una exposición acertada y una nitidez bastante alta para lo que solemos encontrar en este tipo de cámaras.

Fotografías tomadas con la cámara ultra gran angular en condiciones de luz abundante



El resultado en situaciones de poca luz es mejorable, con capturas bastante oscuras y con poca nitidez cuando la luz es muy escasa. En condiciones de luz más favorable, la imagen es perfectamente utilizable.

A continuación, se incluyen algunos ejemplos de fotografías tomadas por la noche o con poca luz.

Fotografías tomadas con la cámara ultra gran angular en condiciones de escasa luz



La cámara ultra gran angular también puede tomar capturas tipo Macro, como podemos apreciar en estos ejemplos que exhiben una buena calidad.

Fotografías tomadas con la cámara ultra gran angular en modo Macro

Cámara frontal

La cámara frontal tiene un sensor de 50 MP con una lente con apertura f/2.0, pero no cuenta con enfoque automático.

La calidad de los selfies es correcta. El HONOR 600 expone correctamente la imagen y muestra un buen nivel de detalle, como se puede apreciar en algunos de estos ejemplos.

Selfies tomados con la cámara frontal

Grabación de vídeo

El HONOR 600 es capaz de grabar vídeo a resolución hasta 4K@30fps o 1080p@60fps. HONOR permite grabar los vídeos en formato de vídeo eficiente (H.265), que ocupa un 35% menos de espacio.

A continuación, podemos ver un par de vídeos grabados por el día, que ofrecen una calidad buena.

Vídeos grabados con HONOR 600 por el día

Por la noche, sin embargo, la calidad empeora notablemente, ya que el ruido se hace muy presente y los vídeos se ven bastante oscuros.

Vídeos grabados con HONOR 600 por la noche.

Llamadas de voz

El HONOR 600 soporta llamadas VoLTE y WiFi. Es compatible con Dual SIM y puedes usar dos nano SIM, además de una eSIM como segunda SIM.

En las pruebas que he realizado, la calidad de la voz es correcta y he podido mantener perfectamente conversaciones en entornos moderadamente ruidosos sin dificultades, ya que consigue suprimir muy bien los ruidos del entorno.

Precio

Con motivo de su lanzamiento, HONOR 600 estará disponible en HiHONOR y canales habituales con una promoción especial del 4 al 31 de mayo de 2026.

El modelo de 8GB + 256GB podrá adquirirse por 499€ (precio recomendado 599€), incluyendo un cargador de 100W de regalo. Por su parte, la versión de 8GB + 512GB estará disponible por 599€ (precio recomendado 649€), también con cargador de 100W.

Mi opinión

Después de haber utilizado a fondo el HONOR 600, mi sensación general es bastante positiva. No me parece un teléfono rompedor ni un modelo que vaya a marcar un antes y un después en su segmento, pero sí creo que HONOR ha sabido construir un dispositivo muy equilibrado, con pocos puntos realmente débiles y una experiencia de uso muy satisfactoria en casi todos los apartados importantes.

En mano, el HONOR 600 transmite una sensación de producto cuidado. El diseño me ha parecido moderno, bien rematado y claramente pensado para resultar atractivo a primera vista.

Los marcos tan finos alrededor de la pantalla ayudan mucho a esa percepción de gama superior, y aunque el módulo de cámara tiene una personalidad discutible y recuerda inevitablemente a otro terminal muy conocido, lo cierto es que el móvil entra por los ojos. Ahora bien, también he notado que la trasera puede resultar algo resbaladiza, así que no es de esos teléfonos que yo llevaría sin funda con total tranquilidad.

La pantalla me ha dejado muy buen sabor de boca. En el día a día se disfruta muchísimo, tanto por nitidez como por fluidez y calidad de color. He consumido bastante vídeo, he navegado, he leído durante largos periodos y también lo he usado en exteriores, y en todos esos escenarios me ha parecido un panel muy competente.

Me ha gustado especialmente el esfuerzo de HONOR en el apartado de salud visual, porque no es solo marketing: el alto PWM, los modos de lectura y las funciones orientadas al confort hacen que sea un móvil especialmente agradable para quien pasa muchas horas al día mirando la pantalla.

En rendimiento, el HONOR 600 no juega a impresionar con cifras espectaculares frente a la competencia más ambiciosa, pero en el uso real eso pesa bastante menos de lo que podría parecer al leer una tabla de benchmarks. Durante mis pruebas, el teléfono se ha comportado con soltura en navegación, mensajería, redes sociales, multitarea, fotografía, edición ligera y también en juegos.

No es un terminal para presumir de potencia bruta, pero sí para disfrutar de una experiencia fluida, estable y, sobre todo, consistente incluso cuando lo aprietas un poco más de la cuenta.

Uno de los aspectos que más me han convencido es la autonomía. La batería del HONOR 600 me ha parecido uno de sus grandes argumentos de compra, porque permite olvidarte bastante del cargador. En mi experiencia, incluso en jornadas intensas, he llegado al final del día con margen de sobra, y eso da muchísima tranquilidad. Además, la carga rápida funciona bien y reduce bastante el estrés de quedarse sin batería, aunque la ausencia de carga inalámbrica le restan algo de valor al conjunto.

El software también me ha dejado una impresión mejor de la que esperaba. MagicOS 10 se siente más pulido, más maduro y mejor optimizado que en generaciones pasadas. Tras varios días de uso continuado, no he tenido la sensación de estar luchando contra la capa, que es algo que para mí siempre es una buena señal.

Las transiciones son fluidas, el sistema responde con rapidez y muchas de las funciones añadidas tienen una utilidad real. Hay bastante IA repartida por todo el sistema, como ocurre hoy en casi todos los lanzamientos, pero aquí al menos una parte de esas herramientas sí me ha parecido práctica en el día a día.

En fotografía, creo que HONOR ha acertado especialmente con la cámara principal. Es la que mejor rendimiento ofrece y la que realmente sostiene el apartado fotográfico del dispositivo. De día me ha dado imágenes con mucho detalle, buen rango dinámico y colores agradables, mientras que por la noche sigue defendiendo el tipo bastante bien para su categoría.

La ultra gran angular cumple de forma más irregular, sobre todo cuando baja la luz, pero me ha parecido útil y razonablemente solvente. La cámara frontal también rinde bien, aunque la ausencia de enfoque automático se nota en ciertas situaciones.

Donde sí he percibido más claramente que no estamos ante un gama alta puro es en algunos detalles concretos. El lector de huellas funciona bien, pero no me ha parecido especialmente cómodo por su posición baja. Hay ausencias como la carga inalámbrica, el infrarrojos o una conectividad WiFi más avanzada que algunos usuarios sí pueden echar de menos. No son fallos graves, pero sí pequeñas concesiones que recuerdan constantemente cuál es el posicionamiento real del teléfono.

También me ha gustado que HONOR no haya descuidado aspectos que muchas veces pasan desapercibidos en una ficha técnica, como la resistencia. Las certificaciones IP66, IP68, IP69 e IP69K son un reclamo muy potente y aportan una tranquilidad extra que no se encuentra todos los días en esta gama.

A eso se suma un sonido estéreo potente, una buena experiencia multimedia y un conjunto de funciones de software bastante completo. En el uso prolongado, todo esto suma más de lo que parece, porque convierte al HONOR 600 en un móvil cómodo, fiable y versátil.

En definitiva, mi impresión es que el HONOR 600 es un smartphone muy recomendable para quien busque un terminal equilibrado, con gran pantalla, buena autonomía, software cada vez más refinado y una cámara principal notable, sin necesidad de pagar el precio de un auténtico buque insignia.

Lo mejor:

Pantalla AMOLED de gran calidad, muy nítida, fluida a 120 Hz y con un brillo suficiente para usarla cómodamente en exteriores.

Pantalla AMOLED de gran calidad, muy nítida, fluida a 120 Hz y con un brillo suficiente para usarla cómodamente en exteriores. Autonomía sobresaliente gracias a su batería de 6.400 mAh, que permite terminar el día con margen incluso con un uso intensivo.

Autonomía sobresaliente gracias a su batería de 6.400 mAh, que permite terminar el día con margen incluso con un uso intensivo. Cámara principal de 200 MP que ofrece muy buenos resultados en la mayoría de situaciones, especialmente de día y también con poca luz.

Cámara principal de 200 MP que ofrece muy buenos resultados en la mayoría de situaciones, especialmente de día y también con poca luz. MagicOS 10 está bien optimizado, se mueve con fluidez y añade funciones de IA y productividad que sí resultan útiles en el día a día.

MagicOS 10 está bien optimizado, se mueve con fluidez y añade funciones de IA y productividad que sí resultan útiles en el día a día. Resistencia muy por encima de lo habitual en su categoría, con certificaciones IP66, IP68, IP69 e IP69K.

Resistencia muy por encima de lo habitual en su categoría, con certificaciones IP66, IP68, IP69 e IP69K. Experiencia multimedia completa, con altavoces estéreo potentes, buen sonido y compatibilidad amplia con códecs Bluetooth.

Lo peor:

La cámara ultra gran angular baja bastante el nivel cuando escasea la luz y no está al mismo nivel que la principal.

La cámara ultra gran angular baja bastante el nivel cuando escasea la luz y no está al mismo nivel que la principal. No cuenta con carga inalámbrica, una ausencia que se nota cada vez más en móviles de este precio.

No cuenta con carga inalámbrica, una ausencia que se nota cada vez más en móviles de este precio. El lector de huellas en pantalla está situado demasiado abajo y no resulta tan cómodo ni tan rápido como otros sensores más avanzados.

Preguntas frecuentes

¿Merece la pena comprar el HONOR 600 en 2026?

Sí, el HONOR 600 merece la pena si buscas un smartphone equilibrado con buena pantalla, gran autonomía, un diseño cuidado y una cámara principal solvente. No es el más potente de su rango, pero ofrece una experiencia muy completa en el día a día.

¿Qué tal es la pantalla del HONOR 600?

La pantalla del HONOR 600 es uno de sus puntos fuertes. Monta un panel AMOLED de 6,6 pulgadas con resolución alta, tasa de refresco de 120 Hz y buena reproducción del color, lo que se traduce en una experiencia muy satisfactoria para ver vídeos, navegar o jugar.

¿Cuánta batería tiene el HONOR 600 y cuánto dura?

El HONOR 600 incorpora una batería de 6.400 mAh en Europa, una capacidad muy generosa que permite llegar al final del día con holgura incluso con un uso exigente. En un uso normal, puede ofrecer una autonomía excelente sin necesidad de pasar por el cargador antes de la noche.

¿El HONOR 600 hace buenas fotos?

Sí, el HONOR 600 hace buenas fotos, especialmente con su cámara principal de 200 MP. Ofrece imágenes detalladas, buen rango dinámico y un rendimiento bastante sólido tanto de día como en escenas nocturnas, aunque la cámara ultra gran angular baja el nivel cuando hay poca luz.

¿Qué procesador lleva el HONOR 600 y qué tal rinde?

El HONOR 600 utiliza el Snapdragon 7 Gen 4, un chip de gama media-alta que ofrece un rendimiento fluido en tareas diarias, multitarea y juegos. No compite con los procesadores más potentes del mercado, pero en la práctica mueve el sistema con soltura y estabilidad.

¿El HONOR 600 sirve para jugar?

Sí, el HONOR 600 sirve para jugar sin problemas a títulos populares como Call of Duty Mobile, Asphalt 9 o Genshin Impact. No es un móvil gaming, pero mantiene un rendimiento estable y aprovecha bien su pantalla de alta tasa de refresco en muchos juegos.

¿El HONOR 600 tiene carga rápida e inalámbrica?

El HONOR 600 cuenta con carga rápida de 80 W, que permite recargar la batería en un tiempo bastante competitivo. Sin embargo, no dispone de carga inalámbrica, una ausencia que puede ser importante para algunos usuarios en esta gama de precio.

¿Es resistente al agua y al polvo el HONOR 600?

Sí, el HONOR 600 destaca especialmente por su resistencia, ya que cuenta con certificaciones IP66, IP68, IP69 e IP69K. Esto lo sitúa por encima de muchos rivales en protección frente al polvo, el agua y los chorros de alta presión, aunque eso no significa que convenga mojarlo de forma intencionada.

¿Qué sistema operativo trae el HONOR 600?

El HONOR 600 llega con Android 16 y la capa de personalización MagicOS 10. Esta versión ofrece una interfaz moderna, fluida y con numerosas funciones de inteligencia artificial, productividad, personalización y conectividad entre dispositivos.

¿Cuáles son los principales puntos fuertes y débiles del HONOR 600?

Entre los puntos fuertes del HONOR 600 están su pantalla, autonomía, cámara principal, resistencia y experiencia de uso general. Entre sus debilidades destacan la ausencia de carga inalámbrica, una ultra gran angular más discreta, el lector de huellas mejorable y un rendimiento que, aunque bueno, no lidera su segmento.

Si te ha gustado el análisis, comparte el artículo en tus redes sociales. También puedes pulsar este botón: Tweet