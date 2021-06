Apple TV+ recuerda a los usuarios que la prueba gratuita termina el 1 de julio

Apple ha empezado a enviar mensajes de correo electrónico a los usuarios del Apple TV+ cuyas pruebas gratuitas caducarán en breve.

Las pruebas gratuitas con la compra de hardware fueron ampliadas en dos ocasiones, hasta febrero y hasta julio, pero llegan finalmente a su fin el 1 de julio.

Si no deseas renovar la suscripción, debes cancelar al menos un día antes de cada fecha de renovación. Ahora bien, ten en cuenta que perderás el acceso a la prueba gratuita desde el mismo momento que canceles, por lo que conviene que apures al máximo.

Dado que muchos usuarios verán terminar su período de prueba gratuito en julio, Apple ha ampliado su programación de contenidos con la esperanza de atraer al mayor número posible de personas para que renueven y no cancelen.

El correo electrónico enviado a los miembros de las pruebas gratuitas contiene un resumen de los próximos títulos, como las segundas temporadas de Ted Lasso, The Morning Show, See, Truth Be Told y El show de Snoopy.

También anuncia el estreno de nuevos programas originales, como Mr. Corman, Fundación, El problema con Jon Stewart, The Shrink Next Door y Greyhound: Enemigos bajo el mar.

Apple nunca ha dado a conocer oficialmente el número de suscriptores de TV+, pero a buen seguro una gran parte de las personas que lo ven ahora mismo están aprovechando las pruebas gratuitas.

En los dos años transcurridos desde su lanzamiento en noviembre de 2019, Apple ha lanzado alrededor de 87 programas de televisión y películas originales hasta la fecha, con nuevos lanzamientos cada mes.

Apple TV+ no tiene anuncios y la suscripción se puede compartir entre 6 miembros de la familia. Tiene un coste de 4,99 euros al mes.