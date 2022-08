¿Atropellan los Tesla en conducción autónoma a niños? Ahora parece que la prueba está manipulada

El sistema de conducción autónoma (FSD) de Tesla no se llevó por delante a los maniquíes de tamaño de niño en las pruebas de The Dawn Project, según una investigación posterior.

Hace unos días, medios de comunicación de todo el mundo nos hicimos eco de que una prueba demostraba que el Tesla Model 3 ejecutando FSD Beta no detecta a los niños en la carretera y, por tanto, puede atropellarlos.

Tales afirmaciones se basaban en una supuesta «prueba» grabada en vídeo que, al parecer, estaba amañada, y que fue llevada a cabo y financiada por uno de los más acérrimos detractores de la tecnología de Tesla.

Después de que los artículos inundaran Internet, los propietarios de coches Tesla que utilizan la tecnología FSD se dieron cuenta de una serie de incoherencias en los vídeos, que indicaban que los resultados están completamente amañados.

¿Quién organizó la prueba?

La prueba fue organizada y financiada por Dan O’Dowd, que es el fundador de The Dawn Project. O’Dowd es ampliamente conocido por su odio al FSD de Tesla y ha tomado una serie de medidas en un intento de poner a los estadounidenses en contra de la tecnología.

Este año, publicó un anuncio a toda página en el New York Times en el que abogaba por la prohibición del FSD en Tesla. Además, se presentó como candidato al Senado del Estado de California, pero su campaña se centró en un único tema: la prohibición de las FSD de Tesla.

Parece que su obsesión está fuera de control, ya que esta vez amañó las pruebas sin temer en absoluto las consecuencias.

¿Qué incoherencias muestra el vídeo?

Tras ver el vídeo de la prueba, los propietarios de Tesla que utilizan el FSD Beta a diario se dieron cuenta inmediatamente de que los iconos de la pantalla del coche no se correspondían a lo que se ve con el FSD activado.

En el clip de vídeo, se puede ver al conductor del coche «activando» el Autopilot, aunque su mano oculta completamente la palanca, y no podemos ver el movimiento real de la misma.

Después de esta supuesta activación, es fácil notar que el FSD no se activó. Esto se sabe por el hecho de que la línea de predicción de rumbo permanece gris. Además, el volante azul del Piloto Automático no aparece en la parte superior izquierda, lo que tendría que ocurrir si estuviera activado.

Otra observación es que la grabación no la hace una cámara fija, sino alguien que deliberadamente no filma la parte inferior de la pantalla central de Tesla, donde muestra varios avisos. Por ejemplo, habría una advertencia si el conductor está pisando el pedal del acelerador, lo que hace imposible que el FSD controle el coche y los frenos.

Sin embargo, el momento cumbre se da en uno de los muchos vídeos cuando se ve una advertencia de la pantalla en la cámara. Debido a la bajísima calidad del vídeo, muy probablemente intencionada, es difícil ver exactamente lo que pone el aviso, sin embargo, los propietarios pudieron determinarlo realizando sus propias pruebas.

Sin embargo, este mensaje parece similar a cuando un conductor pisa el pedal del acelerador en modo FSD y el sistema advierte que no podrá frenar.

El blog Electrek, al disponer de pruebas razonables para desmentir la veracidad de la prueba, pidió a The Dawn Project una aclaración. En respuesta, aportó una declaración jurada del conductor que realizó la prueba. Art Haynie afirmó en la declaración jurada que creía que el FSD Beta estaba activado.

En la declaración, el conductor mencionó la «Prueba B», que mostraba una pantalla de advertencia «en relación con la autoconducción total (Beta)» que el vehículo mostraba cuando estaba «en modo de autoconducción total».

La Prueba resultó ser sólo una captura de pantalla de la advertencia que aparece cuando el conductor activa la FSD Beta en los ajustes, y no en el momento en que se activa o habilita. Esta advertencia no aparece cuando el conductor activa la función durante la conducción y, por tanto, no demuestra que la FSD beta estuviera activada durante la prueba.

Por tanto, todo apunta a que el vídeo que The Dawn Project es un montaje. Se puede ver cómo el coche conduce con la FSD Beta activada, pero se ha cortado la parte inferior de la pantalla para que no se vea en el fotograma, lo que impide saber si el conductor pisó el pedal del acelerador.