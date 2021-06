Cómo modificar un iPhone para que acepte dos tarjetas SIM físicas

Un YouTuber llamado Hugh Jeffreys, especializado en reparar y modificar smartphones, ha publicado un vídeo en el que modifica un iPhone convencional para que soporte dos tarjetas SIM físicas.

Muchos smartphones incorporan la funcionalidad de Dual SIM que permite utilizar dos tarjetas SIM a la vez.

Esto resulta útil si, por ejemplo, utilizas una línea de teléfono personal otra profesional. O si viajas al extranjero y quieres utiliza una tarjeta SIM local para datos móviles a la vez que mantienes tu número de teléfono habitual.

Los iPhone soportan Dual SIM desde el iPhone XS pero, a diferencia de otros smartphones, no permiten introducir dos tarjetas SIM sino que una de ellas es una SIM virtual, también conocida como eSIM. Esto limita el uso de la funcionalidad de Dual SIM ya que no todos los operadores ofrecen eSIM.

Curiosamente, en China, Apple sí que comercializa los iPhone con la posibilidad de introducir dos tarjetas SIM físicas.

La modificación implica sustituir la bandeja SIM convencional por otra que acepte dos tarjetas, así como el módulo interno de lectura de las tarjetas SIM. Precisamente los componentes que utiliza son los que se pueden encontrar en China para reparar iPhone vendidos allí.

Como resultado, el iPhone pasa a reconocer las dos tarjetas SIM físicas, que es precisamente lo que a muchos usuarios le gustaría.

Lamentablemente, la modificación no es sencilla, ya que requiere abrir el iPhone y manipular sus componentes internos. No solamente perderás la garantía del dispositivo sino que puedes estropear algo por el camino si no eres experto, además de que probablemente el teléfono deje de ser resistente al agua.

Por otro lado, no hay ninguna garantía de que esta modificación seguirá funcionando en el futuro, ya que Apple podría bloquear su funcionamiento por software.