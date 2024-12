Consiguen ejecutar apps de Android en HarmonyOS NEXT

Huawei sorprendió al mundo con el lanzamiento de HarmonyOS NEXT, un sistema operativo completamente independiente de Android, diseñado desde cero con tecnologías propias como el núcleo Harmony, el modelo de IA Pangu y el lenguaje de programación Cangjie.

Este ecosistema busca establecerse como una alternativa sólida, eliminando cualquier dependencia de componentes o códigos de Android. Sin embargo, un reciente descubrimiento sugiere que los usuarios aún pueden ejecutar aplicaciones Android en este sistema.

Una solución inesperada: el emulador Android «EzsyAbroad»

Un tester beta de HarmonyOS NEXT reveló en Reddit que Huawei AppGallery ha introducido un emulador llamado «EzsyAbroad», cuyo nombre podría traducirse como «Easy Abroad» (Fácil en el Extranjero). Este emulador está diseñado para permitir a los usuarios ejecutar aplicaciones Android en dispositivos HarmonyOS NEXT, a pesar de que el sistema operativo no soporta Android de forma nativa.

La herramienta parece estar orientada principalmente a viajeros frecuentes que necesitan utilizar servicios de Google Mobile (GMS), como Google Maps o Gmail, en países donde estas aplicaciones son esenciales. Funciona mediante un contenedor separado para las apps Android, lo que permite instalarlas y ejecutarlas sin integrarse directamente en el sistema operativo.

Cómo funciona «Easy Abroad»

El emulador crea un entorno aislado en el dispositivo, donde se pueden descargar aplicaciones Android desde una tienda propia que aparece como una carpeta en la pantalla de inicio.

Sin embargo, las aplicaciones no pueden ser movidas fuera de esta carpeta. Servicios populares como Facebook, Instagram, YouTube, Google Search, Chrome, Gmail, Disney Plus y Netflix están disponibles a través de esta herramienta, ampliando significativamente las posibilidades para los usuarios de HarmonyOS NEXT.

Un YouTuber probó el emulador y destacó que las aplicaciones Android se ejecutan de manera fluida, con tiempos de carga rápidos y la posibilidad de mantenerlas activas en segundo plano. No obstante, no todas las aplicaciones son compatibles con esta solución.

Algunas podrían bloquear su ejecución en el emulador debido a restricciones internas. Además, la herramienta utiliza microG, una implementación alternativa de GMS, lo que implica que ciertas funciones específicas de las apps de Google pueden no estar disponibles.

Otro inconveniente señalado es que el sistema de notificaciones y alertas puede presentar problemas. Además, solo se podrán instalar aplicaciones que no estén en una lista de exclusión o «blacklist», lo que limita ligeramente las opciones disponibles.