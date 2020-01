Hace unos días, os informamos sobre una gran filtración acerca de la nueva consola de videojuegos de Sony, PlayStation 5. En dicha filtración se revelaba, entre otros datos de interés, que la consola será presentada el mes que viene y se apuntaba a su posible precio de lanzamiento.

Uno de los detalles que revelaba esta filtración es que el eslogan de la nueva consola sería «It’s time to play» («Es hora de jugar»). Ahora ha ocurrido algo que sugiere que la filtración a la que hacíamos referencia está basada en información cierta.

Sony ha modificado su perfil de Twitter en Europa añadiendo el eslogan «It’s time to play«. Anteriormente se podía leer «For the Players» o «Best Place to Play.» Aunque puede parecer un cambio pequeño, el hecho de que este mismo eslogan apareciera referenciado en la filtración hace pensar que la fuente estaba en lo cierto.

De acuerdo a la filtración, la consola será presentada el 5 de febrero (y esta fecha está en línea con el rango de fechas que un conocido desarrollador de videojuegos ha compartido recientemente):

Se mostrará el diseño de la consola, el controlador, la interfaz de usuario/pantalla de inicio, ciertas características, especificaciones de la consola, charlas de terceros/editores de información, así como anuncios de las exclusivas de PS5.

En la filtración también se hacía referencia a algunas características de la consola:

Algunas de las características de la nueva consola incluyen «tiempos de carga reducidos o inexistentes», «descargas ultrarrápidas», «controles inmersivos», «instalaciones modulares para juegos, descarga de lo que sea», «unidad de disco incluida», y «descarga de los juegos o retransmisión de los juegos como una opción».

Dicho esto, tendremos que esperar a que Sony envíe las invitaciones de prensa para el evento del 5 de febrero para confirmar definitivamente que la información filtrada procede de fuentes bien informadas.