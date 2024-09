El polémico comentario de Elon Musk tras el intento de atentado a Trump

Horas después de que el FBI arrestara a un hombre armado con un AK-47 en el campo de golf de Trump, Elon Musk publicó un comentario en X que desató una gran controversia. La publicación, que posteriormente fue eliminada, generó una ola de críticas y abrió un debate sobre la responsabilidad de las figuras públicas en las redes sociales.

En su publicación, Musk escribió: «Y nadie está siquiera intentando asesinar a Biden/Kamala 🤔», una frase que rápidamente fue considerada como un comentario fuera de lugar. Aunque muchas personas pueden publicar reacciones en momentos de tensión, Musk no es «cualquiera».

Su posición como una de las personas más influyentes del mundo y su implicación en contratos gubernamentales hacen que cada una de sus palabras tenga un peso considerable.

Una de las respuestas más notables fue la de Tom Nichols, un exprofesor del Colegio Naval de Guerra de los EE. UU. y colaborador de The Atlantic, quien señaló:

Para Musk, todo parecía ser una broma malentendida. En una publicación posterior, trató de minimizar el impacto de su comentario:

Bueno, una lección que he aprendido es que solo porque diga algo a un grupo y se rían, no significa que va a ser igual de gracioso en X. Resulta que los chistes son MUCHO menos divertidos si la gente no conoce el contexto y la entrega es solo texto plano.