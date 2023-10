El primer unboxing del OnePlus Open plegable ya está aquí

Si los rumores son ciertos, OnePlus lanzará su primer smartphone plegable, OnePlus Open, en algún momento de este mes. Hoy, la compañía inicia oficialmente su campaña de promoción del próximo dispositivo, tras el suceso en el que una actriz india fue vista con el Open en su coche.

Hoy tenemos un vídeo de Unbox Therapy, en el que el jefe de OnePlus, Pete Lau, aparece hablando del diseño de bisagra del dispositivo, sobre el que OnePlus aparentemente tiene 35 patentes.

Como era de esperar, el OnePlus Open se cerrará sin ningún hueco entre las bisagras, como se demostró en una prueba en la que se «atrapó» una hoja de papel en su interior y luego se levantó el teléfono con dicha hoja, sin que se deslizara.

Este momento también nos permite echar un vistazo al hardware, aunque hay un enorme trozo de lo que parece cartón encima de la gigantesca protuberancia de la cámara, así que no podemos verlo.

La bisagra del Open tiene 31 componentes menos que la del Oppo Find N2, lo que ayuda a reducir su tamaño (es un 37% más pequeño) y su peso. Lau dice que su compañía está «trayendo el mejor teléfono a la carrera», a pesar de no entrar en dicha carrera plegable entre los primeros. Promete una experiencia rápida y fluida, como nos tienen acostumbrados otros dispositivos de OnePlus. Ah, y tiene el interruptor físico de alertas.

Lau afirma que el dispositivo ha sido desarrollado conjuntamente por los equipos de OnePlus y Oppo, aportando cada uno su experiencia única.

También menciona que habrá múltiples estrategias de «salida al mercado», lo que nos hace pensar que el mismo dispositivo se comercializará como OnePlus Open internacionalmente y Oppo Find N3 en China, algo que se lleva rumoreando desde hace meses.

Por último, si has estado esperando un teléfono plegable de OnePlus tipo «Flip», no va a llegar, al menos de momento, porque, en opinión de Lau, el tipo de usuario que se decanta por un teléfono «Flip» no es el tipo de usuario que compra un OnePlus.