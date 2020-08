El Samsung Galaxy S21 podría ser un Galaxy S20 mejorado en estos aspectos

Samsung cambió la nomenclatura de sus buques insignia este año, así que no estamos seguros de si el sucesor del Galaxy S20 se llamará Galaxy S30 o Galaxy S21.

Por el momento, vamos a llamarle Galaxy S21 ya que es ese nombre al que se refieren las última filtraciones que hemos escuchado.

La conocida fuente de filtraciones Ice Universe ha revelado hoy que el Galaxy S21 Ultra llegará con una versión mejorada de la cámara de 108MP del Galaxy S20. Aunque pensábamos que Samsung podría dar el salto a un sensor de 150MP, parece que finalmente se quedará con 108MP.

Casi con total probabilidad, no será el sensor ISOCELL Bright HM1 del Galaxy S20 sino una versión mejorada del HM1, que esperemos que no tenga problemas de enfoque. Además, como ya habíamos escuchado, no habrá sensor ToF de profundidad en esta ocasión.

Otra información revelada hoy apunta a que el Galaxy S21 llevará un nuevo chip Exynos, que debería ser un duro rival para el Snapdragon 875.

Ambos serán chips de 5 nm y parece que Samsung está trabajando actualmente con ARM para desarrollar un nuevo chip móvil basado en el núcleo Cortex-X1, el nuevo «súper núcleo» presentado en mayo de este año.

El Samsung Galaxy S21 Ultra podría ofrecer 60W de carga rápida y probablemente usará el nuevo sensor de huellas dactilares bajo pantalla de Qualcomm, el 3D Sonic Max. Este sensor es 17 veces más grande que el escáner del Galaxy S20 y Qualcomm afirma que también es más rápido y fácil de usar.