El último móvil que usa Bill Gates es un regalo de Samsung

Mucha gente ya sabe que el fundador de Microsoft, Bill Gates, utiliza un Samsung plegable. El año pasado, reveló que utiliza un Galaxy Z Fold 3 junto con un PC portátil.

En una nueva sesión de Reddit AMA (Ask Me Anything), Bill Gates reveló que ahora utiliza un Galaxy Z Fold4 que le regaló el presidente de Samsung, Lee Jae-Yong, la última vez que visitó Corea.

Como era de esperar, el uso diario de Gates incluye varias aplicaciones de Microsoft y Outlook (como alternativa a Gmail) en su Galaxy Z Fold 4. El hecho de que los dispositivos Galaxy Z Fold se conviertan casi en una tablet cuando lo desees anula la necesidad de que Gates utilice una tablet dedicada.

Puede llamar la atención que Bill Gates utilice un smartphone Samsung, a pesar de que Microsoft también fabrica un teléfono Android llamado Surface Duo, que ha pasado sin pena ni gloria.

Cuando Satya Nadella asumió el cargo de CEO de Microsoft en 2014, cambió el enfoque de la compañía del hardware a los servicios de software que funcionan en todos los sistemas operativos populares, incluido Android.

Microsoft también tiene una alianza con Samsung por la que los smartphones de esta última vienen precargados con varias aplicaciones de Microsoft.