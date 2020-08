Epic Games ha inventado una crisis en Fortnite para tener a los usuarios de su lado

Y digo yo… a Fortnite le parece muy cara la comisión del 30% de Apple en la App Store pero ve tan normal cobrar 12€ por un traje de “salchicho” en el juego.

No se a quien le quedará más beneficio al final pero me da a mí que a Fortnite no le irá mal… pic.twitter.com/EVlI6lgcDt

— Teknófilo (@Teknofilo) August 13, 2020