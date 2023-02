¿Es posible insertar el S Pen al revés en el Samsung Galaxy S23 Ultra?

Siempre debes planear para lo peor. O si no, que se lo digan a Samsung, que en 2015 se enfrentó a una crisis en su recién lanzado Galaxy Note 5 por culpa de la torpeza de los usuarios.

Si no estabas allí, te refrescamos la memoria. Si por alguna razón se te ocurría meter el S Pen en el Galaxy Note 5 al revés, básicamente estabas fastidiado, ya que el S Pen se atascaba dentro del dispositivo debido a un pequeño mecanismo de enganche.

¿La respuesta de Samsung a los usuarios que hacían esto? Samsung recomendó a los usuarios seguir las instrucciones y no insertar el S Pen del revés.

Recomendamos encarecidamente a nuestros usuarios del Galaxy Note 5 que sigan las instrucciones de la guía del usuario para asegurarse de que no experimentan un escenario tan inesperado causado por insertar el S Pen al revés.

Claramente, Samsung no esperaba que los usuarios metieran el S Pen al revés.

Por suerte, al cabo de un tiempo, se encontró una solución. Lo único que se necesitaba era un trozo de película de plástico, introducido con pericia en el dispositivo, para empujar hacia arriba el mecanismo de enganche y liberar el S Pen de su encierro.

Es por eso que en todos los dispositivos Galaxy Note en adelante, no debes tener miedo de insertar el S Pen al revés, ya que no es posible. En el Galaxy S23 Ultra, no puedes insertar el S Pen a revés más de unos milímetros antes de que un mecanismo te detenga.