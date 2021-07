¿Es Windows 365 una opción interesante para usuarios particulares?

Microsoft dijo que no desvelaría los precios de su nuevo servicio Windows 365 de PC en la nube hasta la fecha de lanzamiento del 2 de agosto. Pero no ha sido así.

Justo un día después de la presentación de Windows 365, Microsoft ha confirmado que una de las suscripciones más barata a Windows 365 costará 31 dólares al mes.

Este precio aparecio en una sesión de Microsoft Inspire, y fue confirmada por Microsoft posteriormente.

¿Qué consigues por 31 dólares al mes? Por este precio, tendrás acceso a un PC en la nube con dos CPU virtuales, 4 GB de RAM y sólo 128 GB de almacenamiento.

En una publicación del blog en la que se detallan las capacidades de Windows 365, Microsoft dice que la configuración de PC en la nube de 2vCPU / 4GB / 128GB es la mejor para trabajos «a corto plazo y estacionales», entre otras cosas.

Estas especificaciones de hardware son poco potentes para el precio. La principal ventaja de este plan es que las empresas pueden contratar personal temporal sin tener que comprar nuevos ordenadores portátiles. Los empleados temporales pueden iniciar sesión en Windows 365 desde cualquier ordenador o tablet que tengan en casa.

A los usuarios particulares, esta temporalidad no les aporta mucho. Si bien puede haber situaciones en las que alguien puede querer utilizar un PC en la nube sólo durante uno o dos meses, a largo plazo, un ordenador de gama alta cuesta menos que Windows 365. Además, tener un PC en la nube con Windows 365 no te exime de tener un PC en casa desde el que acceder, aunque no sea muy potente.

Dicho esto, Amazon WorkSpaces cobra entre 35 y 40 dólares al mes por planes similares a la configuración de PC en la nube de 2vCPU / 4GB / 128GB de Microsoft.

La decisión de Microsoft de ofrecer sólo Windows 365 en paquetes Business y Enterprise tiene bastante sentido, ya que parece que es demasiado caro para la gente normal. Además, la idea de un PC en la nube es todavía muy nueva. Podrían pasar años antes de que el ciudadano medio comprenda las ventajas de los PC en la nube.