Essential, el fabricante de smartphone (sí, en singular), anuncia el cierre

Essential ha anunciado el cierre de la compañía. No es algo que nos sorprenda ya que hace muchos meses que no sabemos nada sobre nuevos lanzamientos, pero no por ello deja de entristecernos.

Essential fue fundada por Andy Rubin, considerado por muchos como el padre de Android, y en su corta historia ha lanzado un solo smartphone, Essential PH-1, que llegó con una muesca en la pantalla para la cámara frontal cuando ningún fabricante había optado por algo así.

En una publicación en su página web, Essential ha anunciado que Project GEM, el smartphone que mostró en imágenes el pasado mes de octubre, no verá la luz. «Hemos tomado la difícil decisión de cesar las operaciones y cerrar Essential,» afirma en su blog.

Essential indica que el parche de seguridad del 3 febrero que lanzó al Essential PH-1 es la última actualización de su dispositivo. El teléfono continuará funcionando pero no recibirá más actualizaciones ni tendrá soporte. Sin embargo, compartirá todo lo necesario en GitHub para que los desarrolladores puedan seguir creando ROMs.

Essential también ha mostrado algunos vídeos que muestran cómo iba a ser Project GEM, y resulta bastante interesante. Puedes verlos en su blog.

Essential ha tenido una vida corta pero será recordada como una compañía que trató de hacer las cosas de forma diferente… aunque fracasó comercialmente.