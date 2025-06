La verdadera razón detrás de la compra de Essential por parte de Nothing

La marca Nothing vuelve a ser protagonista en el mundo tech, esta vez no por el lanzamiento del esperado Nothing Phone 3 o sus nuevos auriculares, sino por una confesión de su CEO, Carl Pei, que arroja luz sobre una de las decisiones más curiosas de la compañía: la compra de Essential. Y, sorprendentemente, la razón no tiene nada que ver con tecnología.

A través de un nuevo video publicado en el canal oficial de Nothing en YouTube, Carl Pei explicó que el objetivo principal detrás de la adquisición de Essential fue hacerse con el nombre y su presencia digital.

Essential nació como una apuesta ambiciosa en el mundo Android, pero solo logró lanzar un dispositivo antes de cerrar sus puertas en 2020 debido a las bajas ventas. Un año más tarde, Nothing decidió comprar la compañía, pero el objetivo no fue rescatar su legado tecnológico, sino aprovechar su identidad de marca. Hasta la fecha, Pei no ha revelado cuánto costó la operación.

La compra incluyó las marcas registradas, dominios web y cuentas en redes sociales asociadas a la empresa fundada por Andy Rubin, pero no se realizó con la intención de aprovechar su tecnología o productos.

En el video, Pei confiesa que durante el proceso de fundación de la empresa consideró varios nombres, como “Stone”. Sin embargo, sentía una especial atracción por el nombre “Essential”, aunque ya estaba registrado por otra compañía. Ante esta limitación, terminó eligiendo “Nothing”, un nombre simple, provocador y alineado con su visión disruptiva.

Durante la entrevista, el CEO recibió uno de los prototipos nunca lanzados de Essential: el Project Gem, un smartphone alargado y estrecho, similar a un mando de televisión. Pei no ocultó su sorpresa ni su diversión al ver el extraño teclado que Essential había intentado integrar en una pantalla tan reducida. Esto reforzó su declaración de que la tecnología de Essential nunca fue un factor determinante en la compra.

Además de hablar de estrategias empresariales, Carl Pei reveló el coste personal que implicó lanzar una nueva marca de hardware desde cero. Admitió que, durante los primeros meses de Nothing, sufrió palpitaciones cardíacas derivadas del estrés, lo que lo llevó a ser hospitalizado. Aunque los exámenes médicos no detectaron problemas físicos, los médicos atribuyeron sus síntomas al desgaste emocional. Afortunadamente, Pei se encuentra recuperado y continúa liderando la compañía con energía renovada.

Al compartir estas experiencias personales y empresariales en un formato accesible como YouTube, Pei no solo humaniza la marca, sino que también refuerza su conexión con los consumidores y seguidores del mundo tech. Esta cercanía ha sido clave en el crecimiento de Nothing desde sus inicios.