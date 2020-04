Muchas aplicaciones de videoconferencia vienen con filtros que permiten modificar la apariencia ya que no solamente se utilizan para reuniones online de trabajo sino también para fines sociales con amigos y familiares.

Desafortunadamente, Lizet Ocampo, directora política de People for the American Way, no sabía cómo desactivar estos filtros cuando llevó a cabo una reunión virtual con Microsoft Teams.

Esto la llevó a mantener una videoconferencia con algunos colegas con el filtro de patata encendido todo el tiempo. En una declaración con BuzzFeed News, Ocampo explicó lo sucedido: «Así que el lunes por la mañana tuvimos nuestra reunión y por lo general trato de activar la cámara, y cuando comenzamos la reunión, me vi a mí misma como una patata».

«Estaba confundida en cuanto a por qué era una patata. De todas las cosas que podría ser, ¿por qué una patata?»

Ocampo no pudo averiguar cómo desactivar el filtro, y después de intentarlo un rato, se rindió. Su colega Rachele decidió hacer una captura de pantalla de Ocampo como una patata y tweeteó la foto que rápidamente se volvió viral.

Esta no es la primera vez que hemos visto filtros en situaciones donde no procede. El año pasado, un político paquistaní estaba haciendo una declaración a la prensa en directo cuando se aplicó un filtro de gato accidentalmente, añadiéndole orejas y bigotes de gato mientras daba un discurso.