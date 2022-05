Facebook no recogerá datos de los usuarios «de nuevas formas»

Meta, la compañía antes conocida como Facebook, ha reescrito sus condiciones de servicio y ha actualizado su política de privacidad.

Ahora la empresa dice con orgullo que no recogerá datos de los usuarios «de nuevas formas», pero ¿qué significa eso?

Meta explica en un artículo que ahora es más fácil para los usuarios «entender y reflexionar» sobre los productos y servicios que ofrece Meta. Y efectivamente, el Centro de Privacidad de Meta tiene ahora una interfaz más fácil de usar.

También intenta tranquilizar a los usuarios diciendo que, a pesar de los últimos cambios, Meta no recogerá datos personales «de nuevas maneras».

The Verge ha comparado la antigua política con la nueva y, efectivamente, el argumento de la compañía de que no recopilarán datos de nuevas formas es cierto. Sin embargo, esto no cambia el hecho de que seguirán recopilando datos de todas las maneras que ya usa hoy.

El negocio de Facebook se basa principalmente en utilizar los datos de los usuarios para mostrar publicidad. Cuando Apple anunció la Transparencia de Seguimiento de Aplicaciones para obligar a las aplicaciones a pedir permiso a los usuarios para poder rastrearlos, Facebook, como era de esperar, se manifestó en contra de Apple. Las consecuencias han sido devastadoras para Facebook.

A principios de este año, un documento interno del Facebook reveló que incluso los ingenieros de la compañía no tienen ni idea de cómo gestionar los datos de los usuarios de forma que estén realmente protegidos.

Recientemente, la empresa ha suprimido algunas funciones de Facebook basadas en la ubicación, como «Amigos cercanos» e «Historial de ubicaciones», que recogían la ubicación del usuario en segundo plano. Pero, por supuesto, la aplicación de Facebook sigue recogiendo datos de localización «para otras experiencias».