Google no dejará a los smartphones chinos matar apps en segundo plano por su cuenta

Algunos fabricantes implementan mecanismos en sus capas de personalización de Android que cierran apps en segundo plano de forma unilateral para conservar batería.

La web DontKillMyApp recoge un ranking de los fabricantes con prácticas más agresivas en este aspecto, siendo OnePlus, Huawei, Samsung, Xiaomi, Meizu, Asus, Wiko, Lenovo, Oppo y Nokia los que encabezan el Top 10 por este orden.

Durante la última sesión Ask Me Anything (AMA) de Reddit con el equipo de ingeniería de Android, un desarrollador ha preguntado si hay algún plan para reducir las limitaciones de ejecución en segundo plano establecidas por algunos fabricantes de dispositivos, principalmente chinos.

Este desarrollador explica además que resulta difícil crear una app que tiene que realizar algo en segundo plano ya que es necesario probar su funcionamiento en dispositivos de todos estos fabricantes. Los usuarios culpan a los desarrolladores cuando una app no funciona, pero son las limitaciones establecidas por el fabricante las que matan la aplicación.

Además, añade que las aplicaciones más populares de la Play Store están en la lista blanca de estos fabricantes y no están afectadas por las limitaciones de ejecución en segundo plano, lo que hace que sea injusto y aún más confuso para los usuarios saber por qué algunas aplicaciones funcionan y otras no.

El equipo de Google afirma que el «asesinato» de apps en segundo plano es un tema complicado en el que el equipo ha estado trabajando durante un tiempo, pero no ayuda que cada fabricante lo haga de forma diferente.

Google afirma que ha mantenido conversaciones con muchos fabricantes de dispositivos para entender el razonamiento que hay detrás de sus implementaciones, no sólo para preservar la vida de la batería, sino también para proteger a los usuarios de aplicaciones que se comportan mal.

Al mismo tiempo, ha estado trabajando para alejarlos del uso de métodos extremos como el cierre de la aplicación, que hace que la aplicación sea inutilizable para los usuarios.

Como resultado, Google ha anunciado algunas medidas que esperan que ayuden a corregir este comportamiento.

En cuanto a medidas que afectan al fabricante del dispositivo:

Google está actualizando el Documento de Definición de Compatibilidad (CDD) para Android 11 para asegurar de que los fabricantes de dispositivos alertan a los usuarios de las restricciones de la app de manera oportuna. Esto no sólo ayuda a educar a los usuarios sobre lo que está sucediendo con sus aplicaciones, sino que también permite a los usuarios anular la restricción si así lo desean.

Google va a requerir a los fabricantes de dispositivos que no creen listas blancas para las apps populares. Es perjudicial para el ecosistema, ya que disminuye la innovación y la opción de que nuevos desarrolladores den un paso adelante.

Google está trabajando con los fabricantes de dispositivos para arreglar las violaciones de la CDD; los principales fabricantes de dispositivos principales han arreglado la violación en sus últimas builds en sus principales dispositivos.

En el aspecto técnico, Google también ha tomado medidas:

Se ha añadido una nueva API para permitir a los desarrolladores comprobar la razón por la que su app se cerró. Esto desmitificará algunos de los casos en los que los desarrolladores no están seguros de si su app fue cerrada por el usuario, por un fallo o por una decisión del sistema operativo.

Se han añadido medidas adicionales para prevenir el comportamiento abusivo de las aplicaciones que se comportan mal, con el fin de hacer más resistente el sistema operativo y permitir a los fabricantes de dispositivos alejarse de cualquier «asesinato» agresivo de apps que estén realizando.

Aunque Google admite que estas medidas no resuelven todos los problemas con el cierre de apps en segundo plano, se compromete a seguir trabajando en ello.