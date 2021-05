Honor confirma que la serie Honor 50 llegará con servicios de Google

La serie Honor 50 es muy esperada, especialmente por los fans internacionales de la marca Honor.

La semana pasada, el fabricante confirmó que la próxima serie de smartphones contará con el recién anunciado Snapdragon 778G.

Ahora, la cuenta oficial de Twitter de Honor Alemania ha confirmado que la nueva serie Honor 50 llegará Google Mobile Services como respuesta a una pregunta de un usuario.

Mit Google Diensten? — NickNyan (@NickNyan2) May 21, 2021

Se trata de una buena noticia para los fans de Honor de todo el mundo.

El año pasado, Huawei vendió Honor a Zhixin New Information Technology Co. Ltd, un consorcio de empresas chinas. Tras el traspaso de la marca a los nuevos propietarios, Honor ha mantenido conversaciones con empresas estadounidenses con las que tenía prohibido hacer negocios cuando aún era propiedad de Huawei.

Algunas de esas empresas son Qualcomm y Google, la primera para sus chipset y la segunda para sus servicios móviles para dispositivos vendidos fuera de China.

Con los recientes anuncios, ahora sabemos que las conversaciones han ido bien y que Honor puede hacer negocios con estas empresas y con otras a las que antes les había prohibido el gobierno de Estados Unidos.