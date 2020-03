Huawei necesitará 1 o 2 años para llenar la App Gallery

El veto estadounidense impide a Huawei incluir la tienda Play Store de Google en sus nuevos smartphones, lo que ha obligado a la compañía a crear su propia tienda de aplicaciones App Gallery.

A día de hoy, la tienda App Gallery todavía tiene muchas ausencias importantes ya que muchas apps populares no están disponibles para descarga, como Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, TikTok, Netflix, Uber o las de Google (YouTube, Gmail, Google Maps, etc.). Lo mismo ocurre con muchos juegos.

Aunque en algunos casos la tienda App Gallery ofrece un enlace para descargar el APK directamente desde la propia web del desarrollador, esto no es la solución ideal ya que las apps no se actualizan solas al no estar gestionadas por una tienda de aplicaciones. En otros casos, las apps no pueden funcionar aunque las instales por fuera si no están instalados los servicios de Google.

En una entrevista reciente, Richard Yu, máximo responsable de la división de smartphones de Huawei, ha hablado acerca de cuándo cree que la App Gallery ofrecerá las apps que los usuarios occidentales esperan encontrar.

Yu ha explicado que los Huawei Mobile Services y la App Gallery fueron desarrollados rápidamente y que están mejorando. Yu ha admitido que todavía hay ausencias importantes, y afirma que necesitarán uno o dos años más para suplir estas carencias.

Huawei Mobile Services y la App Gallery se desarrollaron muy rápidamente y están mejorando. Hay cada vez más aplicaciones populares en la App Gallery, pero, sí, desde luego tiene algunas lagunas. Con el tiempo, todo esto se puede arreglar. Necesitamos uno o dos años. Richard Yu, CEO de Huawei Consumer

En la misma entrevista, también se le preguntó sobre si Huawei volvería a Google ahora que la compañía ha desarrollado su propia app, y la respuesta fue claramente afirmativa.

A Yu le gustaría que el gobierno estadounidense diera una licencia para seguir cooperando con Google ya que la compañía quiere seguir usando todos los servicios de Google y que los servicios de Huawei sean un complemento a la Play Store.

En el pasado hemos traído enormes ingresos y beneficios a empresas de EE.UU. como Google y hemos sido muy buenos socios. Así que, en Huawei, todavía esperamos poder seguir cooperando con Google. Esperamos poder obtener la licencia del gobierno de los Estados Unidos. Estamos abiertos. En interés del valor de esas compañías estadounidenses, deberían… Espero que puedan darnos la licencia. Queremos utilizar todos los servicios de Google y usar la Play Store como la opción principal con los servicios móviles de Huawei para ofrecer más opciones. Queremos permanecer en la plataforma Android. Richard Yu, CEO de Huawei Consumer

Un plazo de uno o dos años parece demasiado largo, sobre todo teniendo en cuenta que otros fabricantes no tienen este problema y, por tanto, muchos usuarios podrían cambiar de marca fácilmente. Por otro lado, aunque Yu espera que el gobierno estadounidense otorgue la licencia a Google, recientemente hemos escuchado que las medidas podrían endurecer todavía más.