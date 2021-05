Huawei quiere liderar el mundo del software para combatir el veto de EE.UU.

En 2019, el gobierno de Estados Unidos incluyó a Huawei en la lista de entidades del país, restringiendo su capacidad de hacer negocios con empresas estadounidenses.

Esto bloqueó a la empresa los servicios móviles de Google en sus teléfonos, así como el acceso a los chips de TSMC.

Xiaomi ya no está en la lista negra de inversiones de Estados Unidos

El gigante tecnológico chino se vio obligado a vender su subdivisión Honor a un consorcio chino para salvar su cadena de suministro y también hemos escuchado que está intentando vender sus marcas P y Mate, utilizadas para sus dispositivos insignia de gama alta, aunque la compañía lo ha negado.

Como Huawei gana la mayor parte de su dinero vendiendo smartphones y equipos de red, el fundador y consejero delegado de la compañía, Ren Zhengfei, quiere contrarrestar el efecto de las sanciones de Estados Unidos pivotando hacia el software y los servicios.

Según un documento interno visto por Reuters, Zhengfei animó al personal de la empresa a «atreverse a liderar el mundo» del software. Ren afirmó que el desarrollo de software está fundamentalmente «fuera del control de Estados Unidos y tendremos mayor independencia y autonomía».

Además, pidió al personal que «absorba los nutrientes a través de las comunidades de código abierto» y se centre en el desarrollo del sistema operativo HarmonyOS de la empresa, su marco de computación de IA en la nube MindSpore, así como otros productos de software.

Ren también sugirió que la empresa debería contratar a profesionales de la psicología para ayudar a los empleados jóvenes que puedan tener problemas para seguir el ritmo de la agotadora cultura de trabajo de Huawei

Ahora algunos jóvenes tienen un alto cociente intelectual, pero su cociente emocional puede ser bajo, y su mentalidad no es madura, y es fácil que enfermen.

Además, el director general quiere reforzar la presencia de la empresa en el mercado fuera de su país de origen, China, y reducir la influencia de las empresas estadounidenses.

Una vez que dominemos Europa, Asia-Pacífico y África, si los estándares estadounidenses no se ajustan a los nuestros, y no podemos entrar en Estados Unidos, entonces los estadounidenses no podrán entrar en nuestro territorio.