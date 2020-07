Instagram accede a la cámara del iPhone en segundo plano: Dicen que es un error

iOS 14 ha servido para cazar a algunas apps accediendo al portapapeles de los usuarios sin motivo aparente gracias a una funcionalidad que avisa cuando se accede al portapapeles.

Si embargo, los nuevos descubrimientos no acaban ahí. La próxima gran actualización del sistema operativo móvil de Apple también indica cuando una app está usando la cámara o el micrófono, y ahí es donde entra Instagram en juego

Aparentemente, el indicador de uso de la cámara de iOS 14 permanece a veces encendido cuando la app de Instagram está abierta incluso si el usuario no está usando la cámara, como cuando te desplazas a través del feed de fotos. Esto lo sabemos porque se muestra un punto verde que indica que la app está accediendo a la cámara.

El comportamiento esperado sería que Instagram solo accediera a la cámara cuando es necesario, como cuando vas a crear una historia o publicar una foto.

Instagram ha explicado a The Verge que este comportamiento es solo un error:

Sólo accedemos a la cámara cuando el usuario lo dice – por ejemplo, cuando pasa del feed a la cámara. Encontramos y estamos arreglando un error en iOS 14 Beta que indica erróneamente que algunas personas están usando la cámara cuando no lo están. No accedemos a su cámara en esos casos, y no se graba ningún contenido.