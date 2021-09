La comunicación por satélite del iPhone 13 no estará disponible en todos los mercados

Las comunicaciones por satélite del iPhone 13 no estarán disponibles para todo el mundo, sino que será un lanzamiento limitado a ciertos mercados.

Hace unas semanas, supimos que el iPhone 13 llegaría con esta capacidad. Ahora, gracias a Mark Gurman de Bloomberg, sabemos que la función sólo estará disponible en situaciones de emergencia en las que no haya conectividad celular, y sólo en algunos mercados.

Gurman también dice que Apple no dará la posibilidad a los usuarios del iPhone de hacer llamadas cuando no tengan cobertura celular.

Algunos me han preguntado si estas nuevas características significan que el iPhone puede ser utilizado como un teléfono por satélite y tener la capacidad de hacer llamadas en cualquier parte del mundo sin cobertura celular. La respuesta es un gran no. Eso no va a ocurrir ni ahora, ni el año que viene, ni en un futuro próximo.