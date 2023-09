La insólita tendencia de tragarse accidentalmente los AirPods como si fueran vitaminas

Por alguna razón, los propietarios de los AirPods están tragándose accidentalmente sus auriculares. Un nuevo vídeo de TikTok se ha hecho viral después de que una mujer admitiera haber ingerido el dispositivo.

Tanna Barker, residente en Estados Unidos, ha admitido en un vídeo se tragó uno de sus AirPods. En el vídeo, explica que se encontró con una amiga mientras daba un paseo. Durante la conversación, se quitó uno de los auriculares para oír mejor. Barker decidió entonces tomar sus vitaminas y se llevó los AirPods a la boca, pero se dio cuenta de que las vitaminas seguían en su mano.

«A mitad de camino, decidí tomarme las vitaminas, así que me las metí, bebí un trago y me dije: tía, no pasan», cuenta Barker. «Así que me bebí el agua, seguí andando, me despedí de Kathleen y fui a por mi AirPod. Y tenía las pastillas en la mano. Me tragué mi AirPod».

Baker dice que llamó inmediatamente a médicos y amigos para pedir consejo. Al parecer, todos le dijeron lo mismo: que lo dejara pasar con naturalidad.

En 2021, una mujer de Massachusetts también se tragó un AirPod pensando que era una pastilla. “Pues me comí mi AirPod izquierdo. Me metí en la cama y tenía un Ibuprofeno 800 en una mano y mi AirPod izquierdo en la otra. Luego me di cuenta de que no era el ibuprofeno”, mencionó.

Entre otras cosas, te estarás preguntando si los AirPods siguen funcionando. Pues bien, resulta que la respuesta es probablemente sí, ya que esta mujer se sorprendió al saber que seguían funcionando cuando intentó grabar una nota de voz y captaron el sonido de su estómago.

El año pasado, una presentadora famosa de televisión del Reino Unido también se tragó un AirPod confundiéndolo con una vitamina. Sin embargo, lo vomitó en lugar de dejarlo pasar de forma natural.