La tecnología más rebajada del verano: smartwatches, móviles y accesorios
Smartwatches: conectividad siempre contigo
- Garmin Forerunner 255 Smartwatch 46 mm Azul Oscuro
Tu compañero deportivo definitivo.
💰 349,99 € → 248,26 €
📉 29 % Descuento
🔗 Ver smartwatch
- Amazfit Balance Reloj Smartwatch Negro
💰 249,90 € → 169,90 €
📉 32 % Descuento
🔗 Ver oferta
Smartphones que combinan rendimiento y economía
- Xiaomi Redmi 14C 8/256 GB Negro (Libre)
Potencia y almacenamiento por un precio increíble.
💰 179,99 € → 129 €
📉 28 % Descuento
🔗 Ver smartphone
- Apple iPhone 16 128 GB Negro
💰 959 € → 819 €
📉 15 % Descuento
🔗 Ver oferta
- Realme 14 Pro 8/256 GB (6,77″ 120 Hz, 45 W, Android 15) + Cargador 67 W
Gran relación calidad-precio.
💰 424,99 € → 329,99 €
📉 22 % Descuento
🔗 Ver oferta
Portátiles y sobremesas de última generación a buen precio
- MSI Thin 15 B12UC (i7‑12650H, 16 GB, 1 TB SSD, RTX 3050)
💰 929 € → 719 €
📉 23 % Descuento
🔗 Ver oferta
- Lenovo IdeaPad Slim 3 Gen 8 (i5‑13420H, 16 GB, 1 TB SSD)
💰 649 € → 489 €
📉 23 % Descuento
🔗 Ver oferta
- PcCom Work (i5‑12400, 32 GB)
Fiabilidad y velocidad para tu jornada.
💰 562,99 € → 429,00 €
📉 24 % Descuento
🔗 Ver PC sobremesa
- PcCom Ready (i7‑14700KF / 32 GB / 2 TB SSD / RTX 5060 Ti 16 GB + Windows)
Ideal para gaming y productividad.
💰 2 099 € → 1 589 €
📉 24 % Descuento
🔗 Ver PC sobremesa
Componentes en oferta para tu equipo
- Corsair Vengeance RGB DDR5 6000 MHz 32 GB (2×16 GB)
Rendimiento premium.
💰 179 € → 134,99 €
📉 25 % Descuento
🔗 Ver RAM
- Forgeon Nimbus PRO SSD 1 TB NVMe PCIe 4.0
Máxima velocidad.
💰 89,95 € → 72,95 €
📉 19 % Descuento
🔗 Ver SSD
- Toshiba Canvio Basics 1 TB Externo (BEST SELLER HABITUAL)
Tu información siempre contigo.
💰 64,95 € → 50,95 €
📉 22 % Descuento
🔗 Ver disco externo
- Samsung 990 EVO Plus SSD 1 TB PCIe 5.0 (BEST SELLER HABITUAL)
💰 99,95 € → 78,99 €
📉 21 % Descuento
🔗 Ver SSD
- MSI GeForce RTX 5070 GAMING TRIO OC 12 GB GDDR7
Potencia gráfica con DLSS 4.
💰 799 € → 669,90 €
📉 16 % Descuento
🔗 Ver gráfica
Hogar con ofertas tech irresistibles
- Hisense Luso Connect Aire Acondicionado Split 1×1
2 924 frigorías.
💰 599 € → 349 €
📉 42 % Descuento
🔗 Ver aire acondicionado
- Beko B1RCNE404W Frigorífico combi
Eficiencia y diseño.
💰 599 € → 429,99 €
📉 28 % Descuento
🔗 Ver frigorífico
- Philips L’Or Barista Sublime Cafetera de cápsulas
Estilo satin blanco.
💰 119,90 € → 69 €
📉 42 % Descuento
🔗 Ver cafetera
