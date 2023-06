Las betas para desarrolladores de Apple son ahora gratuitas

Apple ha actualizado su programa para desarrolladores con un nivel gratuito que incluye el acceso a las betas para desarrolladores.

Cualquier persona interesada en probar las versiones beta del software de Apple tenía dos opciones: esperar a las betas públicas en julio o pagar 99 dólares al año por el acceso anticipado para desarrolladores. Eso ha cambiado ahora, aunque Apple no ha hecho ningún anuncio oficial.

A pesar de esto, no recomendamos instalar las betas para desarrolladores a no ser que tengas algún dispositivo que no utilices en el día a día. Son versiones con fallos que pueden resultar frustrantes.

Lo mejor que puedes hacer es esperar a la beta pública, ya que esas versiones tienden a ser más estables que las betas iniciales de desarrollador.

El nivel gratuito para el Programa de Desarrolladores incluye acceso a las herramientas de Xcode, las betas de Xcode, las pruebas en el dispositivo, los foros de desarrolladores, la notificación de errores a través de Feedback Assistant y las versiones beta del sistema operativo para desarrolladores.

El nivel de pago, que sigue siendo de 99 dólares al año, incluye todo lo demás, así como la ayuda de Apple para la creación de código y la distribución de aplicaciones en la App Store. Apple ofrece una pequeña descripción en su sitio web para desarrolladores sobre las diferencias.

Aunque, con las betas para desarrolladores más accesibles que nunca, parece que Apple confía en su estabilidad. Sin embargo, las betas siguen siendo betas por muy estables que sean, y las cosas se rompen, especialmente las aplicaciones de terceros. Así que proceda bajo su propia responsabilidad.