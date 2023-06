macOS Sonoma: Novedades en widgets, salvapantallas, Safari, videollamadas y más

Apple ha presentado hoy macOS Sonoma, la última versión del sistema operativo de los ordenadores Mac.

Los nuevos salvapantallas y los widgets abren la puerta a nuevas opciones de personalización. Los usuarios pueden colocar los widgets directamente en el escritorio, interactuar con ellos con un clic y acceder al enorme ecosistema de widgets del iPhone en el Mac gracias a la Continuidad.

Con macOS Sonoma, las videollamadas se vuelven aún más interactivas, con nuevas prestaciones como Superposición del Presentador, que muestra a la persona que está presentando delante del contenido compartido, y Reacciones, unos divertidos efectos de vídeo con calidad cinematográfica que se activan con gestos.

Safari estrena también importantes novedades llevando la experiencia de navegación en webs al siguiente nivel. Con Perfiles, se puede separar la navegación por temas o proyectos, y las apps web permiten acceder más rápidamente a los sitios web favoritos. A

demás, la experiencia en videojuegos mejora aún más con Game Mode, nuevos títulos y un kit de portabilidad para que los desarrolladores creen aún más juegos para el Mac.

Widgets interactivos para hacer más en menos tiempo

Los widgets son ahora más potentes y personales en el Mac. Los usuarios pueden colocarlos en el escritorio y acceder a la galería de widgets para encontrar rápidamente sus preferidos y los que más usan.

Los widgets se funden a la perfección con el fondo de pantalla al trabajar en una app para facilitar la concentración en cada tarea. Y gracias a la magia de Continuidad, los usuarios pueden disfrutar también del enorme ecosistema de widgets del iPhone en el Mac.

Además, los widgets son interactivos: los usuarios pueden desactivar recordatorios, reproducir contenidos o ponerlos en pausa, acceder a controles de domótica y hacer todo tipo de tareas desde el escritorio del Mac.

Experiencia mejorada en las videollamadas

macOS Sonoma optimiza las prestaciones de las videollamadas para que los usuarios puedan presentar y compartir sus proyectos más eficazmente en cualquier app de videollamadas.

Superposición del Presentador, un nuevo efecto de vídeo, sitúa al presentador delante del contenido compartido para darle un mayor protagonismo. Y con Reacciones los usuarios pueden compartir sus emociones añadiendo fácilmente globos, confeti, corazones y otros elementos, que se activan también con un gesto con la mano.

Y las mejoras en Compartir Pantalla simplifican el proceso de compartir apps durante una videollamada. Los usuarios simplemente tienen que hacer clic en el botón verde de la esquina superior izquierda de la app y seleccionar para compartirla en la ventana abierta que deseen.

Importantes novedades en Safari

Safari introduce nuevas prestaciones para mejorar la experiencia de los usuarios del Mac al navegar por internet. Esta actualización incluye importantes cambios en la Navegación privada para reforzar la protección frente a rastreadores y personas que puedan acceder a los dispositivos de los usuarios.

El antirrastreo avanzado y la protección de las huellas dactilares en Navegación privada van un paso más allá para evitar que los sitios web rastreen o identifiquen a los usuarios. Las ventanas de Navegación privada se bloquean cuando no se están utilizando, por lo que los usuarios pueden dejar las pestañas abiertas incluso cuando se alejan de su dispositivo.

Además, los perfiles ayudan a los usuarios a organizarse haciendo posible separar la navegación por temas, cada uno con sus cookies, historial, extensiones, grupos de pestañas y Favoritos. Los usuarios pueden conectarse al mismo sitio web desde su cuenta del trabajo y su cuenta personal (y pasar rápidamente de una a otra) para que la navegación sea todavía más ágil. Safari también permite crear apps web que se comportan como apps normales para facilitar el acceso a los sitios web favoritos, con una barra de herramientas simplificada.

Nuevos salvapantallas con imágenes espectaculares

macOS Sonoma estrena salvapantallas espectaculares con vídeos a cámara lenta de lugares de todo el mundo, como el skyline de Hong Kong, las formaciones rocosas de Monument Valley en Arizona y las colinas de Sonoma, en el norte de California.

Esta riqueza gráfica y fotográfica mejora la experiencia con el Mac a través de cuatro temáticas: Paisaje, Tierra, Bajo el Agua y Paisaje Urbano. El inicio de sesión aparece ahora en la parte inferior de la pantalla para ceder espacio a los nuevos salvapantallas que se integran perfectamente en el escritorio.

Jugar en el Mac es aún mejor

La potencia de los chips de Apple permite a los usuarios disfrutar de unos gráficos espectaculares en cualquier Mac. Y ahora, decenas de millones de Macs con los chips de Apple ejecutan con un rendimiento espectacular los juegos más exigentes, con una gran autonomía y unos impresionantes efectos visuales.

Los desarrolladores siguen aprovechando las posibilidades que les ofrece Metal 3 y ampliando el catálogo de juegos del Mac, con novedades como DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT, Stray, Fort Solis, World of Warcraft: Dragonflight, HUMANKIND, Resident Evil Village: Winters’ Expansion, The Medium, ELEX II, Firmament, SnowRunner, Disney Dreamlight Valley, No Man’s Sky, Dragonheir: Silent Gods y Layers of Fear.

Para facilitar la portabilidad al Mac de juegos de otras plataformas, Metal incorpora un nuevo kit que permite prescindir de una gran cantidad de trabajo previo posibilitando a los desarrolladores comprobar el rendimiento de los juegos en el Mac en tan solo unos días. Además, se simplifica enormemente el proceso de conversión de los sombreadores y el código de los gráficos aprovechando la potencia de los chips de Apple, con lo que se reduce mucho el tiempo total de desarrollo.

macOS Sonoma introduce también Game Mode, que proporciona a los jugadores un plus de velocidad cuando cada milisegundo cuenta. Game Mode optimiza la experiencia de juego con frecuencias de fotogramas más rápidas y constantes, al garantizar que los juegos reciben la máxima prioridad en la CPU y la GPU.

Game Mode también hace posible una experiencia aún más inmersiva con una latencia extremadamente reducida en los AirPods y significativamente menor al usar mandos de videoconsolas tan populares como Xbox o PlayStation, gracias a una frecuencia de muestreo de Bluetooth el doble de alta. Game Mode funciona con todo tipo de juegos, incluidos todos los títulos que han llegado recientemente al Mac o que se añadirán próximamente al catálogo.

Mejora de los procesos profesionales híbridos y en remoto

Aprovechando el avanzado motor multimedia de los chips de Apple, macOS Sonoma estrena un nuevo modo de alto rendimiento en la app Compartir Pantalla. Con una respuesta excepcional al trabajar en procesos profesionales con acceso remoto o híbrido, proporciona una baja latencia de audio, altas frecuencias de fotogramas y la posibilidad de usar hasta dos pantallas virtuales.

Este modo pone en manos de los profesionales la posibilidad de acceder de forma segura a sus procesos de creación de contenidos desde cualquier sitio, tanto para editar en Final Cut Pro o DaVinci Resolve, o para animar complejos elementos 3D en Maya. Gracias a la compatibilidad con los colores de referencia, también admite procesos que normalmente tienen lugar en espacios específicos.

Prestaciones de accesibilidad optimizadas

macOS Sonoma incorpora nuevas prestaciones de accesibilidad que hacen que personalizar el Mac sea aún más fácil para todo el mundo. Los usuarios con problemas de audición ahora pueden conectar sus audífonos Made for iPhone al Mac para hacer llamadas y consumir contenidos, mientras que Voz en Tiempo Real da a las personas que no pueden hablar la opción de escribir lo que quieran decir para que se reproduzca en voz alta durante sus llamadas de teléfono o conversaciones.

En el caso de los usuarios con discapacidades físicas o motrices, Control por Voz ofrece sugerencias fonéticas al dictar o editar texto. Para ayudar a las personas con discapacidades cognitivas, existe la opción de poner en pausa automáticamente las imágenes animadas como los GIF en Mensajes y Safari. Y los usuarios ciegos o con visión reducida pueden personalizar fácilmente el tamaño del texto en las apps del Mac y usar Xcode con VoiceOver, el lector de pantalla líder en el sector.

Otras novedades de macOS Sonoma

Experiencia simplificada en documentos PDF: Trabajar con PDF es más fácil con la incorporación de Autorrelleno para completar formularios y las recomendaciones inteligentes de destinatarios.

PDF en Notas: Ahora los PDF y los documentos escaneados se muestran a tamaño completo y con notas enlazadas, por lo que los usuarios pueden conectar las notas relacionadas rápidamente como las recetas o los deberes.

Siri: Puede activarse con solo decir «Siri».

Contraseñas: Ahora es posible crear un grupo para compartir contraseñas. Todos sus integrantes pueden añadir y editar las contraseñas para que estén siempre actualizadas y, como se comparten a través de Llavero de iCloud, todo está cifrado de punto a punto. Además, los códigos de verificación de un solo uso que llegan a través de Mail ahora se introducen automáticamente en Safari para que los usuarios puedan iniciar sesión sin salir del navegador y con todas las garantías de seguridad.

Mensajes: Estar en contacto con los seres queridos es todavía más fácil con la nueva experiencia de stickers y las mejoras en prestaciones como buscar, responder, grupos y la sincronización con Mensajes en iCloud.

Recordatorios: Las listas de la compra inteligentes permiten ganar tiempo en cada visita al supermercado. Además, existe la opción de organizar las listas en secciones y elegir una disposición horizontal con la nueva vista columna.

Teclado: Con la función de autocorrección renovada, las correcciones son más precisas y fáciles de aplicar. Las sugerencias de texto ayudan a los usuarios a terminar las frases más rápido y el Dictado es aún más preciso gracias al avanzado sistema de reconocimiento de voz.

Privacidad y seguridad: Seguridad en las Comunicaciones llega a AirDrop, el selector de Fotos, las llamadas entrantes y los mensajes de FaceTime para seguir reforzando la protección de los menores. Además, Aviso de Contenido Sensible evita la exposición a imágenes y vídeos sensibles en AirDrop y Mensajes, llamadas entrantes y mensajes de FaceTime, con la opción de bloquear al contacto o acceder a recursos de ayuda.

Disponibilidad

La beta para desarrolladores de macOS Sonoma está disponible para integrantes del Apple Developer Program en developer.apple.com a partir de hoy y el mes que viene estará disponible una beta pública a través del programa de software beta de Apple en beta.apple.com.

El nuevo sistema operativo podrá descargarse como actualización de software gratuita este otoño. Más información disponible en apple.com/macos/sonoma-preview.