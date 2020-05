Lo nunca visto: Netflix cancelará cuentas de usuarios que pagan pero no usan el servicio

Netflix ha experimentado un importante crecimiento de usuarios en los últimos meses debido a la pandemia del coronavirus que nos obliga a estar en casa.

Actualmente, el servicio de streaming tiene más de 182 millones de suscriptores en todo el mundo. Sin embargo, parece que hay muchos clientes que pagan por el servicio pero no han visto ninguna película o serie durante bastante tiempo.

Para ellos, Netflix está pensando en cancelar sus cuentas automáticamente. En una publicación en su blog, la compañía afirma que «en Netflix, lo último que queremos es que la gente pague por algo que no está usando» y, por tanto, van a empezar a enviar emails y notificaciones de app a aquellos clientes que no han usado el servicio durante más de un año desde que se suscribieron o aquellos que no han visto nada en más de dos años.

Esta notificación preguntará al usuario si quiere mantener la suscripción. Si los usuarios no contestan, su cuenta será cancelada automáticamente.

Desde luego, la decisión de Netflix nos deja boquiabiertos. Muchas compañías estaría deseando tener usuarios que pagan por el servicio pero que no suponen ningún coste para la compañía. Sin embargo, Netflix no quiere tener estos usuarios.

La buena noticia es que los usuarios cuya cuenta sea cancelada podrá ser reactivada fácilmente si vuelven a suscribirse en menos de 10 meses desde la cancelación, de forma que no perderán su perfil de Netflix.

Si te preguntas cuántos suscriptores de Netflix están tirando el dinero ahora mismo, la publicación indica que menos del 0,5% de las cuentas activas de Netflix no han accedido al servicio en al menos un año. En cualquier caso, estamos hablando de casi un millón de personas.

Así que si tú eres una de estas personas y no quieres que te cancelen tu cuenta de Netflix, asegúrate de que respondes a los emails y notificaciones, o simplemente conéctate para ver algo.