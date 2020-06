Los saqueadores de iPhones en las tiendas Apple se están encontrando con una sorpresa

Estados Unidos está viviendo unos días de violentas protestas en la calle que, en algunos casos, han acabado con el saqueo de establecimientos comerciales en las calles.

Algunas de las tiendas afectadas por estos saqueos han sido las Apple Stores, que han visto como algunos salvajes han robado los iPhones que estaban expuestos, así como otros dispositivos.

En respuesta, Apple se ha visto obligado a cerrar algunas de sus tiendas después de haber reabierto recientemente tras el parón por la pandemia COVID-19.

Los saqueadores que se llevaron a casa un iPhone robado o las personas que han acabado comprando esos dispositivos como si fueran de segunda mano se están llevando una sorpresa: no solamente los iPhones robados no funcionan sino que están siendo rastreados por las autoridades.

Algunos personas que se han hecho con iPhones supuestamente robados de tiendas de Apple durante los saqueos se han encontrado con que los teléfonos se desactivan automáticamente y muestran mensajes mensajes como el siguiente en pantalla:

Por favor, devuélvalo a Apple Walnut Street. Este dispositivo ha sido desactivado y está siendo rastreado. Las autoridades locales serán alertadas.

No es ninguna sorpresa que Apple utiliza usar imágenes especiales de iOS en los iPhones que están en exhibición, y esos iPhones parecen tener una especia de killer switch que deshabilita los teléfonos tan pronto como están fuera del alcance de la red Wi-Fi de la tienda.

Además, Apple ya ofrece un servicio a los usuarios llamado Buscar que permite rastrear los iPhones perdidos o robados a través de la cuenta iCloud del usuario. Parece lógico pensar que estas mismas herramientas pueden ser utilziadas por la propia Apple.

New York Times ha informado acerca de que el ambiente que rodea las protestas fue más pacífico anoche que las otras noches recientes, con menos casos de saqueo. No obstante, no se sabe cuándo Apple podría volver a abrir sus tiendas.