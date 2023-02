MarioGPT: Un sistema basado en IA que crea niveles de Super Mario Bros originales

Seguro que hace tiempo que no juegas a Super Mario Bros, y quizás sea porque los niveles te resultan demasiado familiares. Por suerte, unos investigadores han creado una forma de generar infinitos niveles de este popular juego.

Un equipo de la Universidad de Copenhague ha publicado un artículo y una página de Github que muestran un nuevo método para codificar y generar niveles de Super Mario Bros, al que llaman MarioGPT.

MarioGPT se basa en GPT-2. Los investigadores tuvieron que renderizar un conjunto de niveles como texto, produciendo una especie de versión de Mario para ordenadores antiguos

Una vez que el nivel se representa como una serie de caracteres ordinarios, puede ser ingerido por el modelo de IA del mismo modo que cualquier otra serie de caracteres, ya sea lenguaje escrito o código. Y una vez que comprende los patrones que se correlacionan con las características, puede generar nuevos.

Su resultado incluye una «ruta» representada como «x» minúsculas, que muestra esencialmente que el nivel es técnicamente jugable. Descubrieron que de 250 niveles, 9 de cada 10 podían ser completados.

Además, incluyeron algunas funciones para medir la sencillez del camino y compararlo con niveles del conjunto de datos.

El modelo también puede entender indicaciones en lenguaje natural, como pedirle que crea un nivel con «muchas tuberías y muchos enemigos» o «muchos bloques, gran elevación, sin enemigos».

No es el primer generador de Mario que vemos, pero otros no suelen basarse en una IA generativa, sino en ensamblar niveles a partir de conjuntos de fichas y secuencias creadas previamente, por lo que las creaciones no son totalmente originales.

Al tratarse de la primera versión de MarioGPT, es puramente experimental y es de esperar que evite la mirada de los abogados de Nintendo, conocidos por acabar con los proyectos de los fans que tienen que ver con sus creaciones.