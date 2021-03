El Mobile World Congress está programado para tener lugar este mes de junio, pero algunas de las empresas más grandes no asistirán, por lo que parece que la historia que vivimos el año pasado se repite.

Varias empresas han emitido comunicados en los que anuncian su decisión de no asistir al Mobile World Congress este año por motivos de COVID-19, entre ellas Sony, Nokia, Ericsson y Oracle.

«Después de una cuidadosa consideración, Nokia ha decidido no tener una presencia física en el Mobile World Congress Barcelona 2021«, dijo Nokia en un comunicado.

«La salud de nuestros empleados, clientes y socios es de suma importancia para nosotros. Dado el carácter internacional del evento y con el despliegue global de vacunas aún en sus primeras fases, hemos tomado la decisión meditada de participar en su lugar sólo en el evento virtual.»

Otras empresas han emitido declaraciones similares, citando al COVID-19 como la razón para retirarse del evento.

Ericsson, que fue uno de los primeros en confirmar que no asistirá al MWC 2021 al querer centrarse en la salud y el bienestar de sus empleados y comunidades de todo el mundo.

«La decisión, aunque lamentable, refleja nuestro enfoque de precaución para gestionar la pandemia desde la perspectiva de las personas y los viajes mientras se despliegan los programas de vacunación a nivel mundial.», dijo Ericsson en un comunicado.

La GSMA, la organización que organiza el evento anual, dijo que respeta la decisión de quienes decidan no asistir, y que creará una plataforma virtual como alternativa. Sin embargo, no está claro si todas las empresas que no asistan a la feria presencial participarán virtualmente.

«Somos conscientes de que no será posible que todo el mundo asista al MWC Barcelona 2021», dijo la GSMA. «Por eso hemos desarrollado una plataforma de eventos virtuales líder en la industria que garantizará que todos puedan disfrutar de la experiencia única del MWC».

La falta de asistencia de las principales empresas es un golpe para el Mobile World Congress, que se vio obligado a cancelar su evento el año pasado debido a la pandemia. Un año después, el COVID-19 sigue siendo un problema en todo el mundo y, a pesar de la existencia de vacunas, sigue existiendo la posibilidad de propagar el virus.

Esto hace que uno se pregunte si la feria seguirá celebrándose en Barcelona este verano. Los organizadores han afirmado que cuentan con un plan para garantizar un entorno seguro, que incluye la exigencia de que los asistentes muestren un resultado negativo en la prueba de COVID-19 incluso antes de llegar a Barcelona. Los asistentes también tendrán que presentar una prueba rápida negativa in situ y volver a someterse a la prueba cada 72 horas.