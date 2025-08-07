Ofertas top en tecnología para este verano: smartwatches, móviles, auriculares y más

Este verano, la tecnología práctica y ligera es la gran aliada para mantenerse conectado, productivo y entretenido en cualquier lugar. Ya sea que busques un nuevo smartphone, un smartwatch resistente o unos auriculares inalámbricos con cancelación de ruido, PcComponentes tiene descuentos irresistibles en productos de primeras marcas.

Aquí te presentamos una selección de los mejores chollos para aprovechar durante esta temporada.

Smartwatches y smartphones con grandes descuentos

Samsung Galaxy Watch6 Classic Bluetooth 43mm Negro

💰 Antes: 419€ → Ahora: 207,37€

📉 51% de descuento

🔗 Ver oferta

💰 Antes: 419€ → Ahora: 207,37€ 📉 🔗 Ver oferta Amazfit Balance Smartwatch Negro

💰 Antes: 249,90€ → Ahora: 169,90€

📉 32% de descuento

🔗 Ver oferta

💰 Antes: 249,90€ → Ahora: 169,90€ 📉 🔗 Ver oferta Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G 12/512GB Negro

💰 Antes: 499,99€ → Ahora: 419,99€

📉 16% de descuento

🔗 Ver oferta

💰 Antes: 499,99€ → Ahora: 419,99€ 📉 🔗 Ver oferta Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G 8/256GB Negro

💰 Antes: 449,99€ → Ahora: 279,99€

📉 38% de descuento

🔗 Ver oferta

iPhone 16 en promoción: Apple Week hasta el 10 de agosto

Apple iPhone 16 128GB Negro

💰 Antes: 959€ → Ahora: 819€

📉 15% de descuento

🔗 Ver oferta

💰 Antes: 959€ → Ahora: 819€ 📉 🔗 Ver oferta Apple iPhone 16 256GB Blanco

💰 Antes: 1.089€ → Ahora: 939€

📉 14% de descuento

🔗 Ver oferta

💰 Antes: 1.089€ → Ahora: 939€ 📉 🔗 Ver oferta Apple iPhone 16 256GB Azul Ultramar

💰 Antes: 1.089€ → Ahora: 959€

📉 12% de descuento

🔗 Ver oferta

Auriculares, cargadores y baterías externas con rebajas

Apple AirPods 3ª generación con estuche Lightning

💰 Antes: 169€ → Ahora: 107,99€

📉 36% de descuento

🔗 Ver oferta

💰 Antes: 169€ → Ahora: 107,99€ 📉 🔗 Ver oferta Batería externa Xiaomi P03 25.000mAh 212W HyperCharge

💰 Antes: 112,99€ → Ahora: 96,51€

📉 15% de descuento

🔗 Ver oferta

💰 Antes: 112,99€ → Ahora: 96,51€ 📉 🔗 Ver oferta Nothing Ear (a) Auriculares Bluetooth con cancelación activa de ruido

💰 Antes: 99€ → Ahora: 86,99€

📉 12% de descuento

🔗 Ver oferta

💰 Antes: 99€ → Ahora: 86,99€ 📉 🔗 Ver oferta PcCom Essential Cargador USB-C 20W + USB QC 3.0 Blanco

💰 Precio: 11,99€

📉 Marca propia PcComponentes – LOW COST

🔗 Ver oferta

Estas ofertas de verano en PcComponentes no solo suponen una oportunidad única para renovar tus dispositivos, sino que también representan una inversión inteligente en tecnología fiable, moderna y con descuento. Tanto si eres amante de Apple, Xiaomi, Samsung o marcas emergentes como Nothing, hay algo aquí para ti.

Aprovecha estas promociones antes de que terminen y mantente conectado con estilo.