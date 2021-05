Pixel 6 y Pixel 6 Pro filtrados: No esperábamos que fueran así

El Google Pixel 6 no debería presentarse oficialmente hasta dentro de unos meses, pero hoy se han filtrado unos supuestos renders de los próximos Pixel 6 y Pixel 6 Pro.

La filtración llega desde el canal de YouTube Front Page Tech y ha sido respaldada por Max Weinbach, que tiene un sólido historial de filtraciones. Las imágenes son renders creados a partir de fotos de un dispositivo real que alguien tiene.

Según este informe, Google está preparando un Pixel 6 y un Pixel 6 Pro, lo que significa que podrían deshacerse de la etiqueta XL que ha venido utilizando en varios modelos de Pixel.

Si bien estas imágenes no vienen acompañadas por especificaciones, muestran un Pixel 6 con una configuración de doble cámara, junto con un Pixel 6 Pro con triple cámara.

Estos teléfonos muestran lo que podría ser un módulo de cámara horizontal muy prominente en la parte trasera, y una mezcla de colores naraja, blanco y negro.

Por ahora no hay mucho más que contar. Debemos tener en cuenta que el canal Front Page Tech no siempre acierta con sus filtraciones (como con el Pixel 5). Ahora bien, en este caso, la filtración ha sido corroborada por Max Weinbach, quien afirma que el diseño es correcto pero los colores no.