Podrás instalar Windows 11 en un PC no compatible bajo tu propio riesgo

Microsoft ha dicho que no dará un paso atrás en los requisitos de hardware para Windows 11, pero abre algunas puertas para los usuarios más entusiastas.

En primer lugar, y de forma pública, Microsoft admite que permitirá que un pequeño subgrupo de PCs antiguos basados en chips Intel — aquellos con chipsets Intel Core de la serie X, chipsets Xeon de la serie W y algunos con chipsets Intel Core 7820HQ seleccionados, como Surface Studio 2 — se actualicen a Windows 11. No se permitirá la actualización de los ordenadores más antiguos basados en AMD.

Por tanto, los requisitos de hardware de Windows 11 anunciados anteriormente — chipsets Intel Core de última generación o más recientes, chipsets AMD Zen 2 de segunda generación o más recientes, TPM 2.0, UEFI Secure Boot, 4 GB de RAM o más y 64 GB de almacenamiento o más — se mantienen prácticamente sin cambios.

Sin embargo, sin darle mucha publicidad, Microsoft permitirá a los entusiastas actualizar sus PCs antiguos no compatibles a Windows 11.

Estas actualizaciones no tendrán soporte oficial, pero aquellos que deseen actualizar manualmente un PC a Windows 11,podrán hacerlo ya sea manteniéndolo en el Programa Windows Insider o creando manualmente medios de instalación de Windows 11 con la Herramienta de Creación de Medios.

En este momento, no está muy claro qué significa que no tendrás soporte oficial, pero parece querer decir que será bajo tu propio riesgo ya que algunas cosas no podrían funcionar tan bien como se esperaría.

De hecho, Microsoft ha aportado información sobre la influencia del hardware compatible en la experiencia de usuario:

Los ordenadores que cumplen los requisitos de hardware de Windows 11 tuvieron una «experiencia libre de fallos del 99,8 por ciento» durante las pruebas del programa Insider, mientras que los que no los cumplían experimentaron un 52 por ciento más de fallos del kernel, un 17 por ciento más de cuelgues de las aplicaciones y un 43 por ciento más de fallos de las aplicaciones integradas de Microsoft que los ordenadores que cumplían los requisitos.

Por último, Microsoft también publica va actualizar de la aplicación PC Health que lanzó el día de la presentación de Windows 11 pero que tuvo que retirar rápidamente por problemas. La nueva versión ya está disponible para los Insiders y amplía la funcionalidad de comprobación de elegibilidad con mensajes más completos y mejorados.

Volverá a estar disponible para el público en las próximas semanas, dice Microsoft, y será compatible con Windows de 64 bits, Windows de 32 bits (que no puede actualizarse a Windows 11), Windows on Arm y Windows 10 en modo S.