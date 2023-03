Un usuario de Twitter compartió recientemente lo que ocurrió cuando pidió al chatbot de IA ChatGPT de OpenAI que «compusiera un tuit que estadísticamente tuviera más probabilidades de obtener un me gusta o un comentario de Elon Musk».

«¡Tiempos emocionantes para la exploración espacial! Estoy deseando ver cómo @SpaceX seguirá empujando los límites y expandiendo nuestro conocimiento del universo!«. respondió ChatGPT. El chatbot incluyó un emoji de un 🚀 junto con los hashtags «#SpaceX #Mars #Exploration».

El usuario de Twitter consideró que ChatGPT «lo clavó absolutamente». Elon Musk no estuvo de acuerdo con esa valoración.

«No dio en el blanco«, tuiteó Musk en su respuesta. «Odio los hashtags».

It missed the mark. I hate hashtags. — Elon Musk (@elonmusk) March 22, 2023

Sin embargo, la opinión de Musk no significa que ChatGPT no haya dado en el clavo. Al chatbot de inteligencia artificial se le pidió que creara un tuit que obtuviera una respuesta o un «me gusta» de Musk, no que creara un tuit que le gustara a Elon Musk. Y ahí estaba, respondiendo al tuit.

La respuesta de ChatGPT es el tipo de tuit que llamaría la atención de Musk. Es un tuit que celebra una de las empresas de Musk, con los que interactúa habitualmente.